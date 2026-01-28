U Mansory už podruhé v krátkém sledu upravili auto tak, že se na výsledek dá dívat. Je to vůbec ještě ono?
Petr ProkopecKontroverzní úpravce proslul kýčovitě nevkusnými modifikacemi, které si ale na trhu našly své zastání. Při pohledu na tohle auto se ale člověku nechce zvracet až do té míry, až se musí ptát, zda tím Mansory nepřišlo o kus své identity...
Pro některé stále překvapivě německé Mansory proslulo tím, že si účtuje nemalé peníze za to, že v podstatě zničí vaše auto. Tedy ne že by ho strčilo do lisu nebo shodilo ze skály, místo toho posadí k rýsovacím prknům designéry a přikáže jim, aby stvořili tu nejodpudivější kreaci, jaké jsou schopni. Následně pak nejspíše ještě povolá do hry umělou inteligenci s prosbou, aby zmršené dílo dorazila. Teprve poté je výsledek uznán jako dostatečně oslnivý a poslán do výroby. Aby si pak tuner mohl naúčtovat zmiňovaný majlant, zmíní, že produkce je omezena na pár kusů, což má zajistit exkluzivitu.
Spíš ovšem předpokládáme, že na světě není tolik lidí bez vkusu a s naditými kapsami, aby Mansory takových aut prodalo víc. Proto nespřádá žádné nereálné plány, ale drží se při zemi, pročež se následně může chlubit tím, že celá edice byla vyprodána v řádu minut. Je to pochopitelně trochu zavádějící, ovšem v dnešní době přistupují k podobným marketingovým fíglům i renomované automobilky. Nad těmito hrátkami se slovíčky tak jen můžeme mávnout rukou a přejít k novince, která se tak trochu vymyká z pravidel.
Mansory si totiž vůbec poprvé vzalo do pazourů Koenigsegg. A překvapivě z něj neudělalo vyložený paskvil, jakkoli písková barva karoserie ani provedení interiéru nemusí sednout každému. Majitel nad ní ale nejspíše jen mávne rukou, protože švédská stíhačka se do jeho „hangáru“ může nastěhovat jako výhra v soutěži. Upravené Jesko totiž vzniklo ve spolupráci se společností Spartans, která provozuje online hry. A ta se rozhodla pro kampaň, která jí má přihrát co nejvíce hráčů, přičemž vůz nabízí jako výhru pro jednoho z nich.
Pokud tedy o osmiválcový hypersport máte zájem, stačí vám zabrousit na web Spartans.com, založit si účet, složit depozit, začít hrát, a Jesko může být vaše. Oproti originálu verze od Mansory disponuje obrovským čelním splitterem, jehož bočnice jsou natolik vysoké, že hostí další stabilizační křidélka. Dobrou zprávou je, že úpravce sice přistoupil u všech doplňků k použití karbonových vláken, vyhnul se však kovanému karbonu, se kterým vzhled svých kreací povětšinou zmrší.
Co se dalších úprav týče, lze zmínit dodatečné „žábry“ na přední kapotě, střešní sání, zvýrazněné boční prahy nebo odlišné křídlo a difuzor. Nejsme si jisti, zda Mansory trávilo čas ve větrném tunelu, načež je otázkou, jak moc veškeré doplňky prospěly aerodynamice a ovladatelnosti. Na podvozek nicméně sáhnuto nebylo, stejně jako zůstal nedotčen také motorový prostor. Uvnitř se pak úpravce omezil pouze na přečalounění sedaček a některých dalších panelů tyrkysovou kůží.
Zmíněný pískový lak je pak odkazem na místo premiéry, slavnostního odhalení se totiž Mansory X Spartans dočkalo v Dubaji. Zda tam zůstane, rozhodne aktivita jednotlivých účastníků soutěže. My už jen připomeneme, že nový majitel bude muset živit pětilitrový přeplňovaný osmiválec naladěný na 1 298 koní při spalování benzinu. Pokud ale do nádrže natankuje biopalivo, výkon motoru vzroste až na 1 622 kobyl. Těm by při hmotnosti okolo 1,4 tuny a pohonu zadních kol neměl povolovat uzdu příliš zprudka ani ve vysokých rychlostech...
Mansory se poprvé zaměřilo na Koenigsegg a nedopadlo to vůbec špatně. I když zrovna zvolené barvy exteriéru a interiéru nebudou každému po chuti. Karbonové doplňky ovšem vůz tentokrát nehyzdí, nýbrž umocňují jeho vizuální agresivitu. Foto: Mansory
Zdroj: Mansory, Spartans.com
