Máte rádi bobra? Firma zkusila napravit kontroverzní příď současného BMW M3, obrátilo se to proti ní
Petr MilerJe to další z řady kontroverzních ztvárnění tradiční masky chladiče bavorských aut, které se zpočátku setkalo se značným odporem. Některé tuningové firmy se tak rozhodly chopit příležitosti a pro podivnou masku chladiče vyvinuly náhradu. Než ale stihli své projekty dokončit, zjistili, že spoustě lidí se bobří příď vlastně líbí.
Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek
Máte rádi bobra? Firma zkusila napravit kontroverzní příď současného BMW M3, obrátilo se to proti ní
dnes | Petr Miler
Je to další z řady kontroverzních ztvárnění tradiční masky chladiče bavorských aut, které se zpočátku setkalo se značným odporem. Některé tuningové firmy se tak rozhodly chopit příležitosti a pro podivnou masku chladiče vyvinuly náhradu. Než ale stihli své projekty dokončit, zjistili, že spoustě lidí se bobří příď vlastně líbí.
Jestli BMW v posledních letech něčím způsobilo hodně zlé krve, byly ty opakované pokusy o stále výraznější ztvárnění masky chladiče svých aut. Tradiční ledvinky jsou pro mnichovské stroje charakteristickým poznávacím znakem a jak se zvětšovala loga na nových vozech obecně, nechtěli v Bavorsku zůstat pozadu a ledvinky zvětšovali též. Začali docela decentně, postupně se ale propracovali až k obludnostem známým zejména z řad 7 a X7. A když se zdálo, že s velikostí už nelze jít dál, dostali nový nápad.
I když má současná řada 3 ledvinky neobvykle decentní, varianta M3 a spolu s ní kupé řady 4 dostaly úplně jinak pojatou příď. Ledvinky se u nich staly obří, ale už ne v horizontálním smyslu slova, BMW je učinilo vysokými tak moc, že vypadaly jako bobří zuby, obří bobří zuby. Dlouho se tomu všichni smáli a nikdo nebral moc vážně pokus automobilky ospravedlnit to tím, že takto vysoké ledvinky přece auta značky měla už skoro před 100 léty. A tak je to přece tradice, ne drzost.
Masivního odporu publika, mezi které jsem se sám řadil, se tak chytilo hned několik firem, které pro „bobra” začaly vyvíjet nový chrup. Chápete, něco jako v Saxáně, i když tam se vše točilo kolem králíků - zapilovat, a vrátit tak do normy. Zpočátku tomu téměř všichni tleskali, což pocítila i tuningová firma Lonnie Studio, která se do jednoho takového „normalizačního” projektu pustila. A nyní jej dokončuje.
Možná si nyní říkáte, co na tom trvalo tak dlouho. Jednak u Lonnie Studio nezačali hned, ale i kdyby, stejně by to byla práce snadno na rok a víc. Máte-li takovou změnu realizovat se vší vážností, je to hromada vývojové práce už na počítačích a pak i v reálu. Auto musí nejen vypadat, musí také fungovat - nesmí to rozhodit jeho aerodynamiku, nesmí to narušit chlazení motoru a brzd, nesmí to narušit fungování radarů asistenčních systémů apod. Bude to velká alchymie, bude to velký opruz, bude to pořádná osina v zadnici. Ale u Lonnie Studio uspěli a pochlubili se nejen vizualizacemi, ale i funkčním prototypem.
Čekali asi potlesk a někteří tleskají, naprostá většina reakcí je ale odmítavých. Ne snad, že by nové řešení vypadalo špatně, byť někteří mají i k tomu výhrady. Je spíš najednou trochu nudné a především - to původní si získalo přízeň. Mně osobně se bobří příď současné M3 nikdy nelíbila a ani teď neřeknu, že auto je s ní nějaký krasavec, ale už mi nevadí. Mám pocit, že jako celek to celkem funguje a odděluje to přece jen jiné zvíře v podobě em-trojky od tuctových provedení řady 3.
Posuďte sami, na každý pád u Lonnie Studio bůhvíjaký zájem čekat nebudou. Pár lidí, kteří bobra dál „nedávají” a s chutí zaplatí snadno vysoké desetitisíce za jeho eliminaci, se jistě najde. Ale masový odpor a s ním i masový zájem o náhradu zjevně chybí...
Takto si firma představovala náhradu. Foto: Lonnie Studio, tiskové materiály
A nezůstala u nápadu, projekt jistě po velkých peripetiích dotáhla. Lidé si ale zjevně v mezičase na bobří příď zvykli. Foto: Lonnie Studio, tiskové materiály
Zdroj: Lonnie Studio
Bleskovky
- Číňané po zkopírování Bugatti a Rolls-Royce měli obšlehnout také Bentley, nedivili bychom se už ničemu
dnes
- Vtipálci ukázali riziko aut řízených nikým, desítky robotických taxíků zcela zablokovaly provoz a netušily, která bije
18.10.2025
- Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
16.10.2025
Nejnovější články
- Dnes už zapomenutá francouzská silniční stíhačka se dá koupit ve stavu nového auta, majitel z ní udělal muzejní kus
před 5 hodinami
- Zkušený mechanik chtěl opravit nabourané Bugatti, ceny náhradních dílů mu vyrazily dech
před 7 hodinami
- Reálný zájem o elektrická auta v půjčovnách je téměř nulový, ani Nizozemci je prakticky vůbec nechtějí
před 8 hodinami
- K mání je auto, které osobně zdevastoval „Mr. Bean”. Pak ho nechal opravit, přesto jej prodává s dírou
před 10 hodinami
- Na nových Hummerech si dealeři chtěli mastit kapsy, teď je nedokážou prodat ani se slevami 900 tisíc Kč
před 11 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva