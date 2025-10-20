Máte rádi bobra? Firma zkusila napravit kontroverzní příď současného BMW M3, obrátilo se to proti ní

Je to další z řady kontroverzních ztvárnění tradiční masky chladiče bavorských aut, které se zpočátku setkalo se značným odporem. Některé tuningové firmy se tak rozhodly chopit příležitosti a pro podivnou masku chladiče vyvinuly náhradu. Než ale stihli své projekty dokončit, zjistili, že spoustě lidí se bobří příď vlastně líbí.

dnes | Petr Miler

Foto: Lonnie Studio, tiskové materiály

Jestli BMW v posledních letech něčím způsobilo hodně zlé krve, byly ty opakované pokusy o stále výraznější ztvárnění masky chladiče svých aut. Tradiční ledvinky jsou pro mnichovské stroje charakteristickým poznávacím znakem a jak se zvětšovala loga na nových vozech obecně, nechtěli v Bavorsku zůstat pozadu a ledvinky zvětšovali též. Začali docela decentně, postupně se ale propracovali až k obludnostem známým zejména z řad 7 a X7. A když se zdálo, že s velikostí už nelze jít dál, dostali nový nápad.

I když má současná řada 3 ledvinky neobvykle decentní, varianta M3 a spolu s ní kupé řady 4 dostaly úplně jinak pojatou příď. Ledvinky se u nich staly obří, ale už ne v horizontálním smyslu slova, BMW je učinilo vysokými tak moc, že vypadaly jako bobří zuby, obří bobří zuby. Dlouho se tomu všichni smáli a nikdo nebral moc vážně pokus automobilky ospravedlnit to tím, že takto vysoké ledvinky přece auta značky měla už skoro před 100 léty. A tak je to přece tradice, ne drzost.

Masivního odporu publika, mezi které jsem se sám řadil, se tak chytilo hned několik firem, které pro „bobra” začaly vyvíjet nový chrup. Chápete, něco jako v Saxáně, i když tam se vše točilo kolem králíků - zapilovat, a vrátit tak do normy. Zpočátku tomu téměř všichni tleskali, což pocítila i tuningová firma Lonnie Studio, která se do jednoho takového „normalizačního” projektu pustila. A nyní jej dokončuje.

Možná si nyní říkáte, co na tom trvalo tak dlouho. Jednak u Lonnie Studio nezačali hned, ale i kdyby, stejně by to byla práce snadno na rok a víc. Máte-li takovou změnu realizovat se vší vážností, je to hromada vývojové práce už na počítačích a pak i v reálu. Auto musí nejen vypadat, musí také fungovat - nesmí to rozhodit jeho aerodynamiku, nesmí to narušit chlazení motoru a brzd, nesmí to narušit fungování radarů asistenčních systémů apod. Bude to velká alchymie, bude to velký opruz, bude to pořádná osina v zadnici. Ale u Lonnie Studio uspěli a pochlubili se nejen vizualizacemi, ale i funkčním prototypem.

Čekali asi potlesk a někteří tleskají, naprostá většina reakcí je ale odmítavých. Ne snad, že by nové řešení vypadalo špatně, byť někteří mají i k tomu výhrady. Je spíš najednou trochu nudné a především - to původní si získalo přízeň. Mně osobně se bobří příď současné M3 nikdy nelíbila a ani teď neřeknu, že auto je s ní nějaký krasavec, ale už mi nevadí. Mám pocit, že jako celek to celkem funguje a odděluje to přece jen jiné zvíře v podobě em-trojky od tuctových provedení řady 3.

Posuďte sami, na každý pád u Lonnie Studio bůhvíjaký zájem čekat nebudou. Pár lidí, kteří bobra dál „nedávají” a s chutí zaplatí snadno vysoké desetitisíce za jeho eliminaci, se jistě najde. Ale masový odpor a s ním i masový zájem o náhradu zjevně chybí...


Takto si firma představovala náhradu. Foto: Lonnie Studio, tiskové materiály

A nezůstala u nápadu, projekt jistě po velkých peripetiích dotáhla. Lidé si ale zjevně v mezičase na bobří příď zvykli. Foto: Lonnie Studio, tiskové materiály

Zdroj: Lonnie Studio

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.