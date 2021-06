Nadšenci nacpali do tuctového auta motor 27,0 V12 z tanku, slovu downsizing se smějí před hodinou | Petr Miler

Pro automobily posledních let je typické zmenšování objemu jejich pohonných jednotek, někdy až za hranici únosnosti. Jak se s tím morálně vypořádat? A co takhle nacpat do běžného auta motor z tanku s cílem vyladit jej až na 2 500 koní?

Ford Crown Victoria v Evropě příliš známý není, ve Spojených státech to ale po léta bylo něco jako Škoda Octavia v českých luzích a hájích posledních dekád jen s tím rozdílem, že uplatnění nacházel spíše ve státních než soukromých službách. Pokud se budete dívat na nějaký hollywoodský film z 90. let, ve kterém se objeví nějaké policejní auto, je prakticky jisté, že půjde o právě o Crown Victoria - policisté po celých Státech tehdy nepoužívali skoro nic jiného, podobně jako ti čeští mají téměř bezvýhradně zmíněné škodovky.

Jinak šlo ale v podstatě o tuctový, velký rodinný sedan, jehož poslední generace se prodávala mezi léty 1998 a 2011. Pod kapotou měl ještě typický americký motor, osmiválec o objemu 4,6 litru, takže nešlo o žádné ořezávátko. Partu švédských nadšenců ale přesto napadlo vzít si právě poslední Crown Vic do parády a posunout jeho pohonnou jednotku na jinou úroveň. Docela jinou úroveň.

Vůz, který je na internetu prezentován jako The Meteor Interceptor, byl - s ohledem na označení auta nepřekvapivě - osazen motorem Rolls-Royce Meteor, který byl původně určený pro tanky. Jde tak o mohutný, 27litrový dvanáctiválec na benzin, jež pro potřeba nasazení v bojových vozidlech generoval výkon nejprve okolo 600 a později dokonce kolem 800 koní v relativně nízkých otáčkách - přes 3 000 ot./min tahle strojovna nešla.

To by samo o sobě bylo pozoruhodné, kdyby ale autor neměl za lubem ještě jednu věc - výkon motoru řádně zvýšit. Osadil jej tak dvojicí mohutných turbodmychadel, s nimiž má motor dosahovat až 2 500 koní při vyšších otáčkách, asi 4 000. Pokud vám to přijde naprosto šílené, nedivíme se, ale zcela původní záměr byl ještě jiný - auto mělo dostat 37litrový motor Rolls-Royce Griffon, autoři si ale nakonec řekli, že 27 litrů by mohlo stačit...

Jak si dokážete představit, nacpat takového bumbrlíčka do auta není jen tak, třebaže Ford Crown Vic poslední generace není zrovna Škoda Citigo. I když motor není zase tak těžký, váží okolo 295 kg, oproti originálnímu osmiválci je to násobně více, a tak původní přední náprava Fordu musela být vyměněna za tu z Chevroletu C10, velkého pick-upu, který už lze nazvat malým náklaďákem. Motor musel být posunut dále do vozu a pochopitelně se tak úplně nevejde pod kapotu, ale to tady asi nevadí. Smyslem je oslnit a to takto jde jen lépe.

Projekt je stále v přípravě, motor už je ale nejen na svém místě a není problém jej uvést do chodu. Jeho první start „pod kapotou” (spíše někde v oblasti bývalé kapoty...) můžete vidět níže. Úplně napoprvé to nevyšlo, po kalibraci elektroniky ale motor udrží volnoběžné otáčky a termokamera ukáže, že všech jeho 12 válců pracuje, jak má.

Také turba jsou na svém místě, ale zatím nejsou s motorem spojena. To samé platí o převodovce. Autory tedy čeká ještě spousta práce, vůz ale už teď vypadá opravdu hrozivě. Nejde tu navíc jen o show, smyslem je, aby auto se svým 2500koňovým tankovým motorem překonalo rychlost 320 km/h. Jsme zvědavi, jak to dopadne, bez ohledu na cokoli bude jízda takovou rychlostí tak trochu s tankem chtít hodně odvahy.

Ford Crown Victoria budete znát z amerických filmů. Je to v zásadě nudné auto. Ilustrační foto: Ford



Ale co když do něj nacpete benzinový motor 27,0 V12 z tanku? Obojí dohromady v akci, byť zatím jen na místě, můžete vidět na videu níže. Foto: Geni, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 4.0

