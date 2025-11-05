Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic

Aby Honda dělala dojem BMW, to je něco, co si tuningové firmy mohou vetknout za cíl a radovat se z jeho dosažení. Ale pravý opak? U Mansory to dokázali, a to je třeba dodat, že se v případě mnichovského sedanu vlastně ještě drželi zpátky.

Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Tuning

Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic

včera | Petr Prokopec

Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic

/

Foto: Mansory

Aby Honda dělala dojem BMW, to je něco, co si tuningové firmy mohou vetknout za cíl a radovat se z jeho dosažení. Ale pravý opak? U Mansory to dokázali, a to je třeba dodat, že se v případě mnichovského sedanu vlastně ještě drželi zpátky.

Pokud za sebou máte aspoň pár hodin matematiky, jistě už víte, že mínus a minus, tedy dvě záporná znaménka, dohromady dají plus. Platí to při násobení i dělení, stejně jako při odstraňování závorek. Neplatí to však v automobilovém světě, a zvláště pak, jsou-li u toho BMW a Mansory. Mnichovská automobilka totiž v posledních letech posílá do světa jedno podivně vypadající auto za druhým a nová M5 rozhodně není výjimkou. Tuningová firma pak pro změnu proslula tím, že v designový paskvil dokáže proměnit cokoli, co do jejích dílen zamíří. Co tedy asi z tohoto spojení mohlo vzniknout?

Výsledek vidíte na fotkách, přičemž na Mansory se vlastně ještě drží při zemi. Zčásti je to dáno černou barvou, která řadu křivek pohltí a stejně tak i zeštíhluje. Ačkoli zrovna u M5 je zavalitost natolik výrazná, že se nemaskuje snadno. Úpravce ji pak do jisté míry umocňuje použitím bočních prahů připomínajících spíše křídla z Fantomasova Citroënu DS. Jak moc pozitivně (a zda vůbec) ovlivňují aerodynamiku, Mansory (raději?) nezmiňuje.

Pohled na kapotu odhaluje zvýrazněný střed a karbonové výdechy. Ty jsou zjevně funkční, ovšem znovu nevíme, zda celý nástavec nebude proudění vzduchu spíš narušovat než usměrňovat. Majitele to ale nejspíš těch pár kilometrů, které najedou, než si najdou novou hračku, trápit nebude. Ostatně vše by mohl přehlušit motor, neboť navýšilo výkon plug-in hybridního pohonu ze 727 na 850 koní a točivý moment z 1 000 na 1 150 Nm.

Jestli se pozměnila dynamika, taktéž nebylo upřesněno, tady by ale přínos měl být citelný. A stejně tak je nepřehlédnutelný nový výfuk, v jehož případě se tuner inspiroval Hondou Civic Type-R a přišel s třemi centrálními koncovkami. Nepovažujeme to za příliš šťastné řešení ani připodobnění, ale kdo chce kam...

Co tedy vzešlo ze spojení BMW a Mansory? Na počátku stálo 2,5tunový nepřitažlivý sedan M5, který se následně dočkal pro úpravce typického pouťového interiéru a rozšířeného bodykitu. U něj můžeme být vděčni, že použit byl klasický karbon a nikoliv kovaný, jak má Mansory v poslední době v oblibě. V takové chvíli by totiž výsledek byl ještě konstroverznější. Takhle... No posuďte sami.


Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 1 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 01Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 2 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 02Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 3 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 03Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 4 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 04Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 5 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 05Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 6 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 06Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 7 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 07Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 8 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 08Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 9 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 09Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 10 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 10Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 11 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 11Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 12 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 12Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 13 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 13Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 14 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 14Nechvalně proslulý německý tuner se vyřádil na novém BMW M5, ale asi to vzal za špatný konec. Teď vypadá jako Honda Civic - 15 - BMW M5 Mansory 2025 prvni sada 15
Představí Mansory někdy pohledné auto? Možné to je, ovšem v případě nového BMW M5, které si vzalo do parády jako zatím poslední, se to opět nepovedlo. Foto: Mansory

Zdroj: Mansory

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.