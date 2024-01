Nechvalně proslulý tuner se vyřádil na nechtěné ošklivce od BMW, dvě negativa jako by se zvládla vyrušit navzájem před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mansory

Když v matematice vynásobíte dvě záporná čísla, dostanete číslo kladné. A vypadá to, že to tak funguje nejen v matematice. Když se Mansory rozhodlo „hrábnout” do BMW XM, dala se čekat katastrofa, ale výsledek vypadá snad i líp než originál.

BMW se v posledních letech postaralo o spoustu vizuálně kontroverzních novinek, naprostá většina z nich ale u zákazníků nakonec zabodovala. Možná to bylo proto, že lidé dali přednost faktickým kvalitám před vzhledem. A možná jsou jen natolik zvrácení, že se jim věci jako M3 s bobřími zuby líbí. Ví bůh, automobilka ale s tímto džbánem chodila pro vodu tak dlouho, až jí v ruce zůstalo jen ucho.

Pomyslnou poslední kapkou se stal model XM, který aspiruje na pozici obrovského propadáku. Těžko říci, co nakonec bylo na lidi moc, za nás je na tomhle autě špatně úplně všeho. Je ošklivé jako noc, je absurdně těžké, na svůj výkon je tedy relativně pomalé a má-li jít o první samostatný model divize M od dob legendární M1... Oh la la, to jsou opravdu velké boty, které by bylo těžké vyplnit i velmi povedenými vozy, natož pak takovým předraženým monstrem.

Když jsme tedy poprvé zaslechli, že si tento vůz bere do parády německá tuningová firma Mansory, polil nás studený pot. Tuner nechvalně proslulý svými kýčovitými výtvory, které dokáží zhyzdit i nejkrásnější auta v prodeji, by v kombinaci s popsaným základem mohl stvořit jakousi Pandořinu skříňku na kolech. Firma ale nyní svůj výtvor ukázala a... A šok se nekoná, tedy aspoň ne v negativním smyslu slova.

Zdá se, že když se něco mimořádně ošklivého pokusíte udělat ještě ošklivějším, stvoříte něco hezčího. Něco jako když -2 a -2 vynásobíte spolu a dostanete +4. Nebudeme říkat, že výsledek je krásný, to prostě ne, ve své bizarnosti ale působí o poznání homogenněji než šílený originál, který i bývalého šéfdesignéra BMW nutí podle jeho vlastních slov k sebevraždě.

Konkrétní BMW XM na fotkách níže bylo podle Mansory vyrobeno na konkrétní přání klienta, nejde tedy o katalogový výtvor. Vůz je vybaven sadou specifických doplňků, které - na poměry Mansory neobvykle - využívají tovární přední nárazník, který je doplněn o několik nástavců kolem četných ventilačních otvorů. Mansory dále přepracovalo mřížku chladiče a vozu dopřálo novou kapotu s poněkud agresivnějším vzezřením.

Nové jsou také lemy podběhů kol, díky kterým celý vůz působí jako širší a nižší, než je ten sériový, i když je fakticky pořád stejný. Tyto prvky doplnily navazující dodatečné prvky na bočních prazích a spodních částech dveří. Kryty vnějších zpětných zrcátek jsou také nové, stejně jako výfukové potrubí s novým difuzorem. Novinkami jsou rovněž spoiler na pátých dveřích a střešní křídlo.

Všechny zmíněné doplňky jsou z nelakovaného karbonu, takže celkem vhodně kontrastují s jedovatě zeleným lakem karoserie. A nechybí ani nová litá kola o něco větší, než jsou ta sériová. Podvozek je ale jinak standardní, stejně jako výkon, tady toho XM moc nechybí. Cena úpravy zveřejněna nebyla, ale když už nic jiného, výsledek vypadá lépe než originál. Anebo si to nemyslíte?

Mansory obvykle činí hezká auta ošklivými a ošklivá ošklivějšími. U BMW XM jako by se dvě negativa zvládla vyrušit navzájem. Foto: Mansory

Zdroj: Mansory

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.