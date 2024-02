Nejdražší registrační značka přistála na adekvátně bizarním autě, nevkus asi k nevkusu sedá před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mansory

Chvíli se zdálo, že kousek lakovaného kovu za stovky milionů korun skončil na docela obyčejné Tesle, nakonec ale přistál na Rolls-Roycu. Neobyčejný je zcela jistě, ale vkusný? To ani omylem.

Přiznám se na rovinu, že registračním značkám na přání jsem na chuť nikdy nepřišel. Nejen proto, že nehodlám celému světu sdělit, že tohle je můj „MAZLIK7“. Tím hlavním důvodem je jejich snadná zapamatovatelnost a s tím související případné problémy. Přijít přitom mohou jak od policie, tak od mnoha lidí, kteří nevydýchají setkání s vámi na silnici v jakémkoli smyslu těchto slov. Pokud byste v daný moment měli na obyčejném voze nějaké obyčejné číslo, stěží vystoupíte z davu. MAZLIK7 se z paměti ztratí o poznání hůř.

V Česku je to ale spíš hříčka za pár desítek tisíc, v Dubaji to se stejnou věcí dotáhli úplně jinam. Stojí za tím mimo jiné skutečnost, že počet značek na přání je limitován a prodávají se v aukcích. Tam i vzhledem k bohatství mnoha místních mohou během chvíle létat vzduchem sumy, jaké jste nevydělali za celý život. Stačí ostatně jen vzpomenout na loňský rok, kdy byla v Dubaji vydražena vůbec nejdražší registrační značka světa. Nový majitel přitom za označení P7 vysázel na dřevo neskutečných 55 milionů dirhamů, tedy zhruba 355 milionů korun.

Od chvíle, kdy byla kupní cena oznámena, každý čekal, na jakém voze se značka objeví. Tipovalo se cokoliv, zejména pak Bugatti. Ovšem ani zakázkový hypersport z Molsheimu by nakonec nejspíše nebyl hodnotnější než kousek plechu na jeho přídi a zádi. Nicméně ani ten nakonec z označením P7 nedorazil, místo toho se značky dočkala poměrně obyčejná Tesla Model X. Tedy auto, za které dáte zhruba tři miliony korun, pouhé jedno procento hodnoty samotné registrační značky.

Než se vydáme dále, je třeba trochu poodkrýt oponu. Jednociferné značky se totiž v Dubaji přidělují většinou jen členům královské rodiny, případně pak těm nejbohatším a nejváženějším jedincům. Zájem o ně je neskutečný, neboť jde o jedno z vodítek, jak určit váš společenský statut. Co je pak úžasné, jedna značka se může klidně objevit i na několika vozech. Podstatné je, aby všechny byly zapsané na stejného majitele a aby ten plnit veškerá kritéria potřebná k jejich přenosu.

Vlastník oné „pé-sedmičky“ mezi takové lidi zřejmě patří, neboť aktuálně ji nasadil na Rolls-Royce Cullinan vyšperkovaný firmou Mansory. Daným počinem se pochlubil samotný tuner, který pustil do světa i pár informací o upraveném voze. Jde totiž o naprostý unikát, jenž pod názvem Linea D'Oro zaujme hlavně dvoubarevným lakováním. Čelní partie jsou totiž vyvedeny v tyrkysově zelné, zatímco od středových sloupků dozadu přebírá vládnoucí roli černá.

Mansory vozu dále dodalo rozšířený karbonový bodykit, který je spárován s řadou zlatých ornamentů, stejně jako s polopropustnou tyrkysovou soškou Spirit of Ecstasy. Dorazila také specifická litá kola, zatímco dovnitř se nastěhovala jemná kůže - znovu v tyrkysovém odstínu. Karbonové dekory a zlaté detaily přitom nechybí ani v tomto případě, cena vozu tak ve finále nebyla malá. Cenu registrační značky ale jistě nepřekonala. Jakási rovnost nastala v obou případech z hlediska omezeného vkusu či jakéhosi taktu majitele. Ale to je jen náš názor. A i kdybyste náhodou měli stejný, k Dubaji to tak nějak patří.

Nejdražší značka světa se objevila na Rolls-Roycu Cullinan, který byl ještě patřičně vyšperkován. Jeho cena tak jistě po tunerských zásazích vzrostla, jistě však nikoli nad metu 355 milionů korun, kterou stála ona registrace. Foto: Mansory

Zdroj: Mansory

Petr Prokopec

