Nejnovější Shelby ohromuje svým motorem, obří diesel s 507 koňmi a 1 625 Nm vrací vzpomínky na Audi V12 TDI

/ Foto: Ford

V roce 2008 nám podobně objemný a výkonný diesel přišel jako sympatický vrchol evoluce, dnes je to naprostý exot. A platí to tím spíš, že v autě s logem Shelby byste diesel opravdu nečekali. Přesto jej dostal a možná je ještě silnější.

Carrolla Shelbyho vám asi představovat nemusíme, jde o jednu z největších legend automobilové branže. Milovník obrovských texaských klobouků byl jako závodník spojen hlavně se značkami Maserati a Aston Martin, posléze ovšem jakožto konstruktér spolupracoval s Dodgem a především s Fordem. K této značce se vrátil i po příchodu nového milénia, kdy pomáhal s vývojem novodobého GT, tak jako původně v 60. letech s pomocí Kena Milese přivedl na svět proslulou GT40.

Shelby ale ještě mnohem dříve založil svou vlastní společnost, která se věnovala úpravám řady aut, byť prim stále hrála ta s modrým oválem ve znaku. Jejich věhlas zůstává do dnešních dnů nemalý, společnost Shelby American tak pokračuje v činnosti i jedenáct let poté, co nás Carroll navždy opustil. A své jméno propůjčuje i čistě továrním Fordům v jejich dost možná nejlepších verzích. Nejnovější dílo s logem Shelby se ukázalo na tuningové show SEMA v Las Vegas a znovu vzbudilo pozornost - jde o obří pick-up F-250 Super Baja poháněný neméně obřím, navíc dieselovým motorem. Tomu se říká

Novinka stojí na základech úrovně Lariat 4x4, která standardně disponuje 7,3litrovým osmiválcem. Za příplatek si nicméně klientela může objednat také 6,7litrový osmiválcový turbodiesel. Právě tento pohon má nový obr pod kapotou a byť není známo, zda jednotka prošla dalším laděním, už sériové parametry nezklamou. Jde o motor s 507 koňmi výkonu a 1 625 Nm točivého momentu, což vrací vzpomínky na monstra typu Audi Q7 V12 TDI - to je dodnes nejsilnější sériové silniční auto s motorem TDI, a to mělo „jen” 500 koní.

Relativně vysoká čísla jsou nově spojena také s podvozkem, který se více než výchozí pick-up zaměřuje na jízdu v terénu. Sáhnuto přitom bylo hlavně po produktech společnosti Fox, která dodala stabilizátory, tlumiče či 20palcová kola obutá do 37palcových pneumatik BFG KM3. Dále tu máme odlišnou mřížku chladiče nebo masivnější nárazníky. Korba se pak dočkala specifické nástavby, která slouží nejen jako střešní světelná rampa, ale i jako držák rezervních kol.

Úpravám se nevyhnul ani interiér, byť v tomto ohledu nic až tak zásadního nečekejte. Máme tu obligátní výměnu standardního čalounění za dvoubarevné kožené, které je doplněno karbonovými dekory, obšívanými koberečky a sadou hliníkových pedálů. To je vše, produkce přitom nebude čítat více než 300 exemplářů. Otázkou však je, zda Shelby vůbec takové množství aut bez navýšení výkonu motoru prodá - cena verze Super Baja je totiž závratná.

Než se ke konečné sumě dostaneme, na moment zabředneme do oficiálního ceníku americké divize Fordu. Ta si za F-250 Lariat účtuje 62 410 dolarů (cca 1,42 mil. Kč), ovšem v kombinaci s onou benzinovou jednotkou. Pokud pak chcete diesel, je třeba do kapsy sáhnout pro dalších 9 995 nebo 12 495 USD (227 600 a 284 500 Kč). Jde přitom o nejdražší možné doplňky, veškeré další prvky jsou mnohem levnější. Přes 100 tisíc dolarů (2,27 mil. Kč) se tedy nedostanete.

Super Baja ovšem stojí závratných 154 995 USD (3,52 mil. Kč), tedy o další polovinu víc. Bude proto asi třeba, aby klientela přišla o rozum a řídila se hlavně srdcem. Zrovna v případě děl s logem Shelby s tím ale lidé problémy nemívají.

Ford F-250 Super Baja je novou limitovanou specialitou pocházející od firmy založené legendárním Carrollem Shelbym. Společnost zatím neupřesnila, zda pick-upu navýšila i výkon, už standardní motor pod kapotou ale dokola ohromuje. Foto: Shelby American

Zdroj: Shelby American

