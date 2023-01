Někdo si nechal dát na Bugatti Chiron levná neoriginální kola, něco takového se nevidí včera | Petr Miler

/ Foto: HRE Wheels, tiskové materiály

Žádný virtuální tuning, žádné chlubení se novou firemní nabídkou, kterou stejně nikdo nevyužije. V tomto případě si některý z majitelů Bugatti Chiron skutečně nechal na svůj vůz dát neoriginální kola, která ve srovnání s těmi továrními stojí pakatel.

Pokud si někdo koupí ojeté auto, je vcelku běžné, že se jej záhy pokusí vylepšit novými neoriginálními koly. Typické bývá, že beztak potřebuje nové pneu, stará kola jsou zašlá, malá či jen ocelová, a tak koupě nového obutí i s kvalitními disky dává smysl - auto bude hezčí a dost možná bude i lépe fungovat. Pochopitelně lze pořídit také ta originální, ale bývají docela drahá, často neúměrně své kvalitě. A pokud si koupíte třeba 10 let staré BMW za pětinu jeho původní ceny, asi si k němu nepřikoupíte nové disky od automobilky za vysoké desetitisíce či statisíce korun.

U nových aut už je to běžné o poznání méně. U těch levnějších se to vídá, třeba si někdo koupil nový vůz na „plecháčích” a lepší kola se rozhodl přikoupit až později. Ale to je tak všechno. Nakonec řekněte, kolikrát jste viděli třeba zánovní BMW na neoriginálních kolech? Určitě se to občas stane, je to ale velmi výjimečné a stává se to ještě výjimečnějším, čím výše v „potravinovém řetězci” půjdeme.

Takové Porsche na neoriginálních kolech? Nebo Ferrari na neoriginálních kolech? To už jsou opravdu rarity. Dnes vám ovšem ukážeme něco, co se vídá jen jednou za pár let - Bugatti na neoriginálních kolech, dokonce aktuální Chiron. To zní skoro neuvěřitelně, ale je to tak, navíc nejde o nic jako na míru udělanou specialitu pro excentrického vlastníka, ale na poměry Bugatti docela tuctová kola z běžné nabídky, které lze ve srovnání s originály označit za levná.

Touto proměnou se pochlubila firma HRE Wheels, která některému z klientů Bugatti dodala sadu kol v typu 522M v 20palcovém rozměru vpředu a 21palcovém vzadu. Kdo zná 522M, která jsou občas k vidění na jiných sporťácích, ví, že nejde o nic až tak mimořádného, trochu připomínají kola z Porsche 911 Turbo generací 993 a 996. Pikantní ale nakonec je, že jsou to - s trochou nadsázky - laciné neoriginály podobně jako v případě výše popsaných disků, které si lidé dávají na ojetiny.

Cena sady čtyř těchto kol (samotných disků) totiž vychází asi na 6 800 dolarů, tedy asi 153 tisíc korun, to obecně vzato není málo. Pohledem ceny čehokoli pro Bugatti jsou to ale doslova drobné a vedle ceny přezutí samotných pneumatik též. Majitel tak nakonec možná též chtěl jen ušetřit, pokud autem jezdí. I za celou sadu kol s pneu nezvládajícími maximální rychlost vozu (kterou stejně v USA neokusí) dá podstatně méně než za jedno přezutí v autorizovaném servisu. Jistě, nemusel to tady být motiv, třeba šlo jen o vzhled. Ale mohl to být motiv, mohl.

Bugatti Chiron s neoriginálními koly je velká zvláštnost, ze sortimentu HRE lze ale zjevně vybírat i pro něj. Výsledek posuďte sami, motivací ale snadno mohly být peníze, nikoli krása či funkce. Foto: HRE Wheels, tiskové materiály

Zdroj: HRE Wheels

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.