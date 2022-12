Němci dokončili nejméně nápadné superauto světa, dodávka s 620koňovým V8 udělá 100-200 km/h za 8 sekund před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GAD Motors, tiskové materiály

Je to splněný sen profesionálních řidičů, kteří se svými bílými stroji předvádí někdy až heroické výkony, i když pod kapotou mají pár kobyl a za zády tunu harampádí. Tohle auto je v jeho nitru docela jiná káva.

Mercedes třídy V patří mezi osobními verzemi dodávek k tomu nejlepšímu, co si můžete pořídit, přesto je to pořád jen dodávka. Pod její kapotu si tak z výroby nemůžete nechat namontovat více než dvoulitrový naftový čtyřválec, přičemž ten nejsilnější nabízí ve verzi 300d výkon 176 kW nebo 239 koní. Není to málo, většina lidí se ale obvykle spokojí se slabšími konfiguracemi, jako tomu bylo v případě auta, které můžeme vidět na fotkách níže. To z výrobní linky sjelo jako verze V250d s výkonem nanejvýš 142 kW neboli 190 koní.

Tím ale jeho pouť životem jen začala, dnes je z něj docela jiné zvíře. Vůz totiž skončil v péči tuningové firmy GAD Motors, která se už dříve předvedla rozličnými bláznivými kreacemi. A ani v tomto případě nezklamala. Třídu V totiž osadila motorem M177 se všemi navazujícími částmi, které najdeme mimo jiné v ostrém sedanu či kombíku E63 AMG. A celý pohon dále poladila.

Možná už jste o něm slyšeli dříve, až teď ale bylo plně dokončeno. A jakkoli jde o naprostý extrém svého druhu, firma se chlubí tím, že vozu zajistila kompletní homologaci pro běžný provoz. To v Německu není úplně snadné a vozu to pochopitelně přidává na hodnotě - domácí stavba něčeho podobného nebude snadná, pokud ale nebudete ztrácet pozornost tím, zda vůz může na silnici, půjde o o poznání snazší džob.

A V63 AMG skutečně není žádné ořezávátko. V hávu nudné dodávkoidní krabice se po finalizaci skrývá až 456 kW neboli 620 koní výkonu a 900 Nm točivého momentu z motoru 4,0 biturbo, které míří na všechna čtyři kola. Celou kreaci navíc krotí karbon-keramické brzdy právě z třídy E, a tak nejde jen o vůz, který je schopen bryskně zrychlit, ale i zabrzdit. Ohromovat ovšem bude pochopitelně hlavně tím prvním.

Dynamika stroje je úctyhodná - firma hovoří o zrychlení ze 100 na 200 km/h za 8 sekund, což je parádní číslo na jakékoli auto, natož pak na dodávku. Vůz je schopen na pouhé půlmíli atakovat rychlost 250 km/h, to je na takový vůz neuvěřitelný kalup. O maximálce lide z GAD nehovoří, něco nám ale říká, že limitem bude jen odvaha řidiče a možnosti převodovky.

Až tedy někdy na semaforech potkáte nějakou nudně vyhlížející černou dodávku, nemusí nutně být tím, čím se na první pohled zdá. Je to v podstatě nejméně nápadné superauto - technika, výkon i dynamika jsou z těchto sfér, vnější kabát ale ani zdaleka. Pokud byste po takovém stroji sami zatoužili, můžete jej mít, GAD přijímá objednávky na rok 2023, kdy vyrobí 10 takových vozů. Cenu nezmiňuje, jinou než velmi tučnou sumu ale vzhledem k náročnosti přestavby nelze očekávat.

Mercedes třídy V je možná luxusní osobní dodávka, dynamicky toho ale v sériových verzích mnoho nenabízí. Provedení od GAD Motors počítá s kompletním pohonem z Mercedesu-AMG E63 AMG včetně brzdového systému s karbon-keramickými kotouči. Výsledek je ohromující, jak můžete spatřit i na videu níže. Foto: GAD Motors, tiskové materiály

Zdroj: GAF Motors

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.