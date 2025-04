Němci jsou vážně kouzelníci, i neskonale elegantní Porsche 911 dokázali pár tahy zprasit k nepoznání před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mansory

Uhádli byste na základě toho, co vidíte, že jde o Porsche 911? Možná ani ne. A počkejte, až uvidíte zbytek, tohle je opravdu dílo jako z pokladnice plné perel nevkusného tuningu, nepřekvapivě od německého Mansory.

Maximálně pět odstavců, více si tohle auto nezaslouží, dal mi šéfredaktor pokyn k článku o Porsche 911 Turbo S Cabriolet upraveném firmou Mansory. Přiznávám, že to mi způsobilo menší tvůrčí blok, neboť jsem vás chtěl sáhodlouze seznámit se soudním zákazem styku a přiblížení, který již zakotvil i v české legislativě. Ten na základě rozhodnutí soudu znemožňuje konkrétním osobám kontakt s těmi, jimž ublížily. A mám pocit, že automobilka z Zuffenhausenu by o takové rozhodnutí měla zažádat, jen by tu nemělo jít osoby, ale ale firmu a věci - Mansory a auta značky Porsche.

Dost jsem přemýšlel, jaká slova při popisu kreace zvané P9LM Evo 900 použít, ale nakonec jsem nechtěl nikoho urazit. Nejnovější dílo Mansory tak nebudu k ničemu přirovnávat, dokonce ani ne jakékoli dřívější produkci této tuningové firmy. A jakkoli jsem si vědom toho, že pohled na design je čistě subjektivní záležitostí, v tomto případě vím na sto procent, že P9LM Evo 900 budou za největší paskvil, jaký se kdy objevil, považovat davy. Tuneři tak dost možná budou muset lidem platit, aby si jízdou v něm pošramotili pověst.

Ne vše je ale na tomto voze špatně. Třeba pohled pod zadní víko by mohl i potěšit, neboť 3,8litrový šestiválec prošel řadou úprav. Nově tak má k dispozici větší turbodmychadla a lépe se mu dýchá skrze sportovní výfuk. Zároveň došlo i na příchod mezichladiče a upravena byla také řídicí jednotka. Výsledkem je rovných 900 koní výkonu a 1 050 Nm točivého momentu, což ve srovnání se standardní technikou představuje značný nárůst. Jak moc se ale změnila jízdní dynamika, Mansory neuvádí.

Pokud by úpravce v tento moment se svými modifikacemi skončil, neřekl bych na jeho adresu jediné křivé slovo. Jenže Mansory zjevně potřebuje dosáhnout absolutního dna, co se vkusu týče. Ikonické tvary tak firma zničila instalací rozšířeného bodykitu vyrobeného z kovaného karbonu. Zpod něj vykukuje standardní bílá karoserie, načež veškeré doplňky působí jako pěst na oko. V případě nových kol pak doslova, neboť jejich fialová barva koresponduje s daným monoklem.

S nevkusem můžete počítat i uvnitř, kde dochází na spárování černě lakovaných dekorů, bílého čalounění a fialových detailů. Pokud se tedy někdo uvnitř bude cítit výjimečně a příjemně, měl by definitivně zapřemýšlet nad návštěvou docenta Chocholouška. Mansory by tak skutečně mělo dostat soudní zákaz jakékoli styku ze zuffenhausenskými stroji, zvláště pokud jde o Porsche 911. I když zmizela tovární loga, každý ihned pozná, o jaké auto jde. Anebo už ne? To by možná bylo pro Mansory jedinou omluvou.

Hnus, paskvil, prasárna? Slovo věrně popisující upravené Porsche 911 Turbo S Cabriolet snad ani neexistuje. Skoro se divíme, že si to zuffenhausenská automobilka nechá líbit, Ferrari by už protestovalo. Foto: Mansory

Zdroj: Mansory

Petr Prokopec

