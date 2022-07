Němci se sympaticky zapomněli v minulosti, ukázali nový ostrý dieselový kombík s 310 koňmi včera | Petr Prokopec

/ Foto: Brabus

Diesely jsou navzdory jejich přetrvávající oblibě u zákazníků jednoznačně na ústupu a kombíkům už slunce nad hlavou také nesvítí. Kdysi ideály svého druhu tak v podobě nových aut skoro nevznikají, v Bottropu se ale rozhodli držet se tradic.

Nabídka dieselových aut v posledních letech dramaticky prořídla. Ještě na počátku roku 2015 byly vozy s motory spalujícími naftu v oblibě nejen u zákazníků, ale i u politiků, poté však na světlo světa prosákly čachry Volkswagenu. A bylo vymalováno. Proti kdysi oblíbenému pohonu se zvedla velká vlna především politické a mediální averze, v důsledku čehož je výrobci začali nahrazovat benzinovými, hybridními či elektrickými modely. Zájem zákazníků v mezičase ani moc neklesl, však na trhu s ojetinami se změnilo jen velmi málo, prodeje nových dieselových aut ale začaly klesat kvůli utlumenému portfoliu.

Neznamená to, že byste tento pohon nenašli ani v showroomech s novými vozy, ovšem mířit již musíte do vyšších sfér. I tam ale novinek ubývá. S jednou zajímavou se nyní vytasil Brabus, který dlouhodobě vylepšuje modely Mercedesu. Tentokráte sáhnul po kombíku třídy C, konkrétně pak po verzi C300d, která již není osazena třílitrovým šestiválcem, jak by název naznačoval, ale pouze dvoulitrovým čtyřválcem. Ten firma z Bottropu ponechala na svém místě, výkon však zvedla z 265 na 310 koní a točivý moment z 550 na 600 Nm.

Brabus přitom nezasáhl do tovární řídicí jednotky, pouze ji doplnil o svůj modul PowerXtra D30. Díky tomu zůstala zachována klasická záruční lhůta, což v tuningovém světě přeci jen není tak obvyklé. Zlepšení akcelerace z klidu na stovku z 5,7 na 5,6 sekundy pak sice nepůsobí jako enormní, Němci však dodávají, že po zvýšení výkonu má kombík lepší pružnější zrychlení. Ve finále se pak může postarat i o snížení vašich výdajů za palivo, neboť stejnou práci zastane při lehčím zatížení plynového pedálu.

Jen u pohonné jednotky se Brabus nezastavil. Kombík totiž klesnul o 30 milimetrů blíže k zemi díky instalaci sportovních pružin. Zároveň se dočkal 19palcových kol Monoblock Z a nového čelního spoileru, který doplňuje tovární sadu AMG. Logo třícípé hvězdy bylo nahrazeno písmenem „B“, vzadu pak difuzor lemuje z každé strany dvojice koncovek výfuku. Opomenout nesmíme ani pár novinek v interiéru, jehož čalounění si zákazníci mohou zvolit dle svého přání. Dále pak dostanou hliníkové pedály či dveřní lišty.

O ceně se Brabus prozatím nezmiňuje, nicméně výkonové kity této společnosti se v závislosti na míře zvýšení výkonu prodávají od 10 tisíc Eur (cca 247 tisíc Kč). Jelikož v tomto případě byl posun na poměry firmy spíše nepatrný, s danou sumou můžete víceméně počítat. Podobné peníze pak dáte za litá kola a zbytek výše popsaného kompletu. Jak jsme tedy řekli, diesely sice k mání nadále jsou, ovšem skutečně už jen ve vyšších patrech trhu, zvláště mají-li mít přes 300 koní.

Pod názvem Brabus D30 se skrývá upravený Mercedes-Benz C300d Kombi, který nově disponuje 310 dieselovými koňmi, 19palcovými koly či sníženým podvozkem. Foto: Brabus

Zdroj: Brabus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.