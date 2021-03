Němci upravují Porsche 911 na stroj do velké nepohody, dělají něj tak trochu Škodu Kodiaq před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud po dění z posledních měsíců očekáváte apokalypsu a chcete na ni být připraveni i se svým Porsche, toto je s trochou nadsázky řešením. Němci pro něj nabízí ryze off-roadová kola.

Porsche 911 je symbolem sportovních vozů a nastavenou laťkou pro ostatní automobilky. Není tedy divu, že prakticky každý jej má spojený se závodními okruhy nebo s okreskami plnými zatáček. Jinými slovy, Porsche 911 je spjaté s jemným asfaltem, mimo něj by jej ale hodlal poslat jen málokdo. Důvodem jsou přitom jak k zemi spuštěný podvozek, tak nízkoprofilové pneumatiky. Přesto nakonec i Porsche 911 může terén považovat za svou druhou domovinu, a to již více než čtyřicet let.

Prvním počinem německé značky tohoto druhu bylo Porsche 911 SC Safari, které v roce 1978 vyhrálo Safari Rallye. A po něm následovala trojice prototypů 953 osazených pohonem všech kol, který automobilka testovala pro chystaný model 959. Jeden z vozů řízený René Metgem pak v roce 1984 vyhrál slavnou Rally Paris-Dakar, stejně jako o dvě léta později upravené Porsche 959. Také za jeho volantem přitom seděl Metge, kterého navíc ve stejném speciálu následoval Jacky Ickx. Mimo to značka získala ještě šesté místo.

Od té doby automobilka s terénními variantami koketovala pravidelně, nikoliv však již v takovém měřítku. V podstatě nejdále tak zašla až v roce 2012, kdy na bázi generace 991 postavila Porsche 911 Vision Safari. Tento koncept nicméně držela v tajnosti a pochlubila se jím teprve nedávno. Kde ovšem značka hrála spíše tichou vodu, tak hladinu rozbouřila řada tuningových firem, mezi něž patřily i Gemballa či Ruf. Konverze ve stylu Safari se totiž staly velmi populárními i mezi běžnou klientelou.

Jakkoliv nicméně prodejní a marketingový ředitel značky Detlev von Platen již v roce 2018 připustil, že takové provedení „není vůbec špatnou myšlenkou“ a dokonce naznačil i možný příchod limitované série, v Zuffenhausenu se od té doby ledy nepohnuly. O trochu jiná situace nicméně již panuje ve 184 kilometrů vzdáleném Pfaffenhofenu an der Glonn, kde sídlí společnost Delta 4x4. Ta se obecně zaměřuje na terénní úpravy, dosud však šlo o vozy k tomu určené, tedy o SUV a off-roady, jakým je třeba Dacia Duster nebo Škoda Kodiaq.

Jak nicméně již tušíte po poněkud vyčerpávajícím úvodu, tentokrát došlo na Porsche 911. Respektive na něj dochází. Firma se totiž aktuálně pochlubila třemi fotografiemi a zmínkou o příchodu nových kol a čistě terénního obutí, s tím, že další kroky budou následovat. Vůbec bychom se přitom nedivili, kdyby tím bylo míněno navýšení světlé výšky, stejně jako modifikace lemů karoserie a osazení přídě a zádě ochrannými kryty podvozku. Na konkrétní výsledky si ale musíme počkat.

Aktuálně tak jen lze dodat, že základem projektu je provedení Carrera 4, pročež tu máme přeplňovaný třílitrový plochý šestiválec, 385 koní a pohon všech kol. Nejzajímavější jsou ale samotná litá kola, která firma Delta 4x4 nabízí napříč značkami a obouvá je tak jak upravený Mercedes-Benz třídy G, tak třeba na zmíněný Škoda Kodiaq. Jak moc se vám líbí, posuďte sami, skoro bychom ale řekli, že 911 sluší více než škodovce.

Jsme tedy zvědavi na výsledek, může to být vskutku svérázné auto do nepohody. Na jednu stranu rychlé a luxusní, na druhou takové, které nepotřebuje zpevněný povrch, aby někam dojelo. Pokud někdo po koronaviru čeká apokalypsu, může to být nejstylovější způsob, jak se na ni připravit...

