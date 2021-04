Němci začali prodávat extrémní SUV, s 850 k zvládne i 100procentní stoupání, stojí podle toho včera | Petr Miler

Pokud chcete naplnit představu SUV coby univerzálního auta schopného opravdu všeho, nelze zajít o mnoho dále než sem. Toto auto je luxusní, výkonné i schopné v terénu.

Pokud by trh fungoval podle lidí, kteří její výtvory hodnotí na internetu, firma Mansory by nejspíš dávno neexistovala. Německý úpravce luxusních aut založil svou existenci na často křiklavých, kýčovitých a do značné míry nesmyslných modifikacích, které upraveným autům dle mnohých skutečně neprospívají. Nepochybně je ale ozvláštňují, a to zájemcům z řad horních 10 tisíc evidentně stačí. A její výtvory kupují.

Někdy jde o skutečně absurdní stroje, které působí jako ryzí rozmar. Rozmařilost nelze upřít ani první velké novince Mansory pro rok 2021, současně ji ale nelze upřít špetku atraktivity. Vizuálně nás tedy neohromuje, třebaže tmavě zelený lak upravenému Mercedesu třídy G docela sluší. Hromada karbonových doplňků, která má u 2,5tunového SUV smysl asi jako hubnutí konzumací 100 jogurtů denně, ale dráždí zdravý rozum a snad auto ani nezkrášluje. To ale posuďte sami.

Více nás zaujaly jiné věci. K britské závodní zelené zvenku se hodí přečalouněný béžový interiér se spoustou luxusních doplňků. Znovu ne vše je podle našeho gusta, třeba nášlapy pedálů se zdají být zbytečné a karbon-kožený volant už posouvá celou modifikaci příliš daleko. Jinak ale nové čalounění, které se nevyhnulo ani zavazadelníku, působí sympaticky a na kombinaci s karbonovým obložením se též dá dívat.

Upravena ovšem byla také technika a Němci netroškařili ani zde. Vůz vychází z provedení G63 od AMG, které je samo o sobě extrémní. Motor 4,0 V8 biturbo ale byl upraven až na 850 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu. To jsou bláznivé hodnoty na 2,5tunovou krabici na kolech a dynamika jim odpovídá - stovka za 3,5 sekundy a maximální rychlost omezená na 250 km/h (místo standardních 210 km/h) u takového auta zvedají obočí.

Mansory říká, že navzdory těmto změnám se vůz může dál pochlubit řadou svých off-roadových předností. Když se díváme na jeho kola, tušíme, že o část z nich musel přijít, schopnost vyjet až stoprocentní stoupání ale zůstala zachována. Jistě to nezvládne za 3,5 sekundy s koncovou rychlostí 100 km/h, ale i tak jde o obdivuhodnou kombinaci vlastností, která se ani u bláznivých sériových SUV nevídá.

Jak se ale říká, každá legrace něco stojí a případ Mansory Gronos, jak si tohle auto říká, není výjimkou. Úpravce plánuje vyrobit maximálně 10 aut, tušíme ale, že zatím vzniklo jediné, to prezentační, které se dočkalo své cenovky. Do prodeje bylo vpuštěno za cenu 560 100 Eur, tedy asi 14,5 milionu Kč. Dražší SUV abyste pohledali, ale tak už to u Mansory zkrátka chodí - kdybyste chtěli jiné, třeba v jiné barvě, Němci vám po složení 14,5 milionu korun jistě neřeknou ne...

Mansory Gronos alias rozsáhle modifikovaný Mercedes G63 od AMG je jedno z nejextrémnějších SUV. Je luxusní, mimořádně rychlý na silnici i schopné v terénu, ovšem také podle toho stojí. Foto: Mansory

