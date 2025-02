Německá firma se vysmála Mercedesu. Neprodejnému čtyřválcovému C63 od AMG vrátila motor V8, což podle automobilky „nejde” včera | Petr Miler

Heslo „všechno jde, když se chce”, platí zjevně i v Německu. Ačkoli nám Mercedes roky tvrdil, že nové Céčko větší než čtyřválcové motory prostě nepojme, od nezávislé firmy nyní dostalo přesně ten osmiválec, po kterém fandové roky volají.

Včera se znovu ukázalo, jakým prodejním fiaskem je současný Mercedes-AMG C63, který vyměnil motor 4,0 V8 biturbo za dvoulitrový čtyřválec s jednoduchým přeplňováním doplněný o samostatně dobíjenou elektrickou podporu. Už tato směna by byla kontroverzní, protože čtyřválec nikdy nezahraje na strunu emocí tak jak osmiválec, když je ale výsledkem také brutální hmotnost okolo 2,1 tuny kombinovaná se stálým výkonem jen 476 koní, je to vážně velká mizérie.

Poník pro jeden trik, který někdy selhává i v tom jediném, v čem měl excelovat, prostě netáhne, což nejlépe dokladují data z Nizozemska. Pouhá tři auta prodaná za celý loňský rok, z nichž jedno si pro sebe koupil sám Mercedes, je číslo nevyžadující další komentář. Automobilka jistě dávno věděla, že jde o velmi obtížně prodejné zboží, však informace o téměř nulovém počtu objednávek jsou staré skoro dva roky, reagovat na to ale nemínila.

Že své předchozí rozhodnutí, obhajovala v marketingové rovině, ještě chápeme, ona ho ale hájila i jinak. Předloni jsme sami konfrontovali Mercedes s tím, že auto očividně selhává ve snaze zaujmout zákazníky, je zdrojem mizerné image a bude zdrojem nevalných prodejů, tak proč prostě předchozí špatné rozhodnutí nezvrátit aspoň tak, že verze s motorem V8 bude k dispozici po boku té hybridní. Na to nám bylo řečeno, že i kdyby náhodou automobilka nakrásně chtěla, jedním z důvodů pro volbu čtyřválce po Céčko generace W206 měl být fakt, že se do motorového prostoru nic většího stejně nevejde.

Moc se nám tomu nechtělo věřit, protože W206 je větší auto než W205. Ale jasně, motorový prostor nedefinují jen vnější rozměry, a tak jsme to vzali jako fakt a dál jsme se v tom nenimrali. Ale asi jsme měli, protože to očividně byla lež. A celý velký Mercedes v ní nyní vykoupala docela neznámá německá firma VUK.

Tato společnost má širší automobilový zásah, její divize Manufaktur se ale zabývá individuálními úpravami aut, které očividně nemají limit. Někdo z jejích klientů jí tak svěřil svůj Mercedesem láskyplně vykastrovaný C63 AMG, aby mu z něj znovu udělali auto. A oni neřekli ne.

Podle VUKu trvalo dva roky, než do auta se vším všudy zastavěli klasický osmiválcový motor M177, tedy ono 4,0litrové birutbo. Ale podařilo se. Z hotového stroje strhl plachtu vám možná známý expert Jean-Pierre Krämer a nebudeme mu věřit ani vteřinu, že se potichu nesměje tomu, co Mercedes okolo tohoto auta roky říkal. Motor V8 prostě tohle Céčko mít mohlo a bylo jen a pouze ideologickým, od tržní i technické reality zcela odtrženým rozhodnutím Mercedesu ho nepoužít. Pokud zástavbu bez viditelného problému zvládl sice profík, ale ve své podstatě pořád amatér s velmi omezenými prostředky, zvládl by ji i Mercedes. A dva roky by mu to netrvalo.

Podívejte se na první záběry díla níže, je očividně funkční a projevuje se přesně tak, jak se tohle auto od začátku projevovat mělo. Jen záběry se zvukovým projevem by autu okamžitě přihrál mraky zákazníků, tohle je prostě ono. Ale Mercedes řekl ne a sklízí co zase. Další detaily se jistě dozvíme časem, zatím to berte jako první ochutnávku.

Skoro se chce použít slavnou říkanku spojenou s někdejším procesem proti O.J. Simpsonovi a rukavicemi údajně použitými při dvojnásobné vraždě: „If it doesn't fit you must acquit!” Tedy pokud nesednou, musíte ho zprostit viny. V tomto případě bychom Mercedes zprostili obvinění ze lži, kdyby novému Céčku osmiválec skutečně neseděl, jak sám tvrdil. Jenže on sedí. Foto: VUK Manufaktur, tiskové materiály

Zdroj: VUK Manufaktur

Petr Miler

