Německý úpravce stvořil kýč roku. Autu přidal i externí reproduktor, aby ho nikdo nejen nepřehlédl, ale ani nepřeslechl
Petr ProkopecVýchozí stroj je velmi elegantní vůz, o to víc se člověku motá hlava z toho, co s ním provedl možná nejslavnější prznitel aut na světě. Navíc tentokrát nezůstal jen u vizuální křiklavosti, přidal i tu zvukovou.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Výchozí stroj je velmi elegantní vůz, o to víc se člověku motá hlava z toho, co s ním provedl možná nejslavnější prznitel aut na světě. Navíc tentokrát nezůstal jen u vizuální křiklavosti, přidal i tu zvukovou.
Spousta úspěšných hudebníků, sportovců a dalších lidí, kteří ke svému zbohatnutí potřebovali krom píle hlavně talent, pochází z chudých poměrů. Dá se tak pochopit, když po několika prvotních úspěších chtějí dát najevo, kam se v životě posunul. Jenže mnozí z nich tím současně dokazují, že jim kromě jisté decentnosti chybí také vkus. Z množství zlatých přívěsků, kterými se ověsí, by se ohnula páteř i největším silákům světa, nad jejich oblečky se podiví i nejeden pes vyfintěný na zimu. Podobně jako jejich garderoba pak vypadá i jejich obydlí, kde ze cenného žlutého kovu jsou třeba i kohoutky v koupelnách. A se stejnou měrou kýčovitosti přistupují také ke stylizaci svých aut.
Právě takoví lidé ženu vodu na mlýn tuningové firmě Mansory, která svým nejnovějším dílem dokázala, že nevkus má ještě víc úrovní, než jsme si mysleli. Dosud nejvyšší známá patra byla překonána upraveným Rolls-Roycem Spectre. Pokud ovšem jste někým z výše popsaných, možná raději dále nečtěte a hlavně nekoukejte na fotky. Mohlo by se stát, že pocítíte nepřekonatelné nutkání tohle dílo mít.
Equista Linea d'Oro, jak zní název kreace, totiž v případě detailů těží z využití skutečného zlata. Tím je opatřen povrch sošky Spirit of Ecstasy, která mizí ve zlatě dekorovaném panteonu, jak Britové nazývají čelní masku. Již to je samo o sobě pořádný kýč, ještě větší pěst do oka vám ovšem vrazí kapota a boční panely před předními dveřmi. Úpravce u nich totiž spojil kovaný karbon se zlatými vločkami. Kolotočáři se tak možná tetelí blahem, ostatním jde ale mráz po zádech.
Stejné téma se opakuje i na bočních prazích, tak jako u nástavců zadních bočních oken nebo u obou spoilerů. Zlatem jsou dál potaženy okenní linky, kliky dveří či 24palcová litá kola. Jako celek tak Spectre zvenčí působí nejen nevkusně, ale ještě navíc přeplácaně. Rozhodně však ne hodnotně, to spíš dojdete k přesvědčený , že tu někdo koupil rozmlácený Rolls-Royce, který se rozhodl opravit svépomocí. A když už byl ponořený do díla, přihodil navíc tuzing v „benzinkovém stylu”.
Ve srovnání se zevnějškem vnitřek vlastně působí ještě přízemně, byť také tam záplava zlatem potažených detailů křičí „přijela pouť“. Mansory pak dále přihodilo záplavu bílé kůže, které sekundují karbonové dekory. Úpravy tím ale nekončí, jakkoli na elektrický pohon se tuner neodvážil sáhnout. Vozu však instaloval venkovní reproduktory, které byly navrženy tak, aby suplovaly řev spalovacích motorů, což je shnilá třešinka na tomto zvráceném dortu.
Na kolik tyto modifikace vyjdou a zda bude výroba Equista Linea d'Oro kusově limitována, firma neuvádí. Možná by ale nebylo od věci, kdyby pár exemplářů poslala směrem na Ukrajinu. Ne kvůli tamním milovníkům zlatých toalet, to spíš máme pocit, že jakmile by obě válčící strany spatřily tuto hrůzu, nejspíš by zapomněly na vzájemné nesváry a vytáhly by bok po boku proti společnému nepříteli.
Mansory skutečně překonalo sebe saba, upravený Rolls-Royce Spectre je dost možná tím největším bizárem, jaký kdy tuningová firma stvořila. Foto: Mansory
Zdroj: Mansory
