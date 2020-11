Německý úpravce luxusních aut si pohrál s Dacií Duster, udělal z ní divoký kombík před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Prior Design

Pokusy o podobné úpravy už jsme tu měli, vždy ale zůstávaly v rovině spekulativních ilustrací, které neměly velkou šanci na materializaci. Teď se do téhož pustil Prior Design, firma, která v reálu překopala i Bentley. Tak proč ne Dacii?

Dacie nejsou typickým objektem zájmu profesionálních úpravců aut. Kupci těchto vozů obvykle obrací každou korunu a byť na tom samotném není nic špatného, nelze od nich očekávat, že budou ochotni investovat podstatné částky do dalších modifikací. O nabídku individualizačních prvků se čas od času někdo pokusí, osobně jsem ale nikdy neměl tu čest s komplexně upraveným autem rumunské značky. A že bych si jej všiml.

Většina rozsáhlejších tuningů se tak odehrává ve virtuálním světě, kde je možné cokoli. Některé z takto vyparáděných Dacií vypadají i zajímavě, od slov k činům je tady ale hodně daleko - nelze předpokládat, že by člověk malující upravená auta vzal statisíce a investoval je do realizace navrženého projektu. A s ohledem na výše zmíněné nelze ani očekávat, že by se nápadu chytl některý z profesionálních úpravců. Přesto se jedno hodně divoké dílo chystá.

Stojí za ním firma Prior Design, která typicky modifikuje luxusní auta. Známe její úpravy drahých aut jako jsou ta od Audi, Bentley nebo BMW, jež typicky překračují meze obvyklosti. Není to „chip a kola”, ale skutečně rozsáhlé proměny vozů po vizuální i technické stránce. Pokud někdo má peníze a odvahu na to zásadně pozměnit Bentley za 10 milionů, proč mu nevěřit, že dotáhne do konce projekt s Dacií?

Bylo by to bláhové a byť firma přiznává, že úprava bude nejspíše stát více než samotné auto, z hecu ji prostě dokončit chce. Zatím jsou na stole též jen vizualizace, které můžete vidět na obrázcích a videu níže, už ty ale vypadají zajímavě. Duster Widebody, jak si dílo říká, už ani nepůsobí jako SUV, spíše jako velmi divoký kombík.

Auto je tak značně rozšířené a snížené, dostalo velká kola i specifický bodykit. Je jasné, že s ničím jiným než s hladkým asfaltem si rozumět nebude, ale s tím se jistě počítá. Může mít Prior s takovým nápadem obchodní úspěch? Pochybujeme o tom, ale přesto mu fandíme. Pár bláznů, kteří takovou Dacii budou chtít mít za skoro jakoukoli cenu, se jistě najde.

Dacia Duster Widebody od Prior Designu není jen nápad bez ambic na materializaci, právě naopak. A zrovna tato firma jako jedna z mála má na to takové auto skutečně postavit. Foto: Prior Design

Zdroj: Prior Design

