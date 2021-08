Německý úpravce napravil chybu, kterou Škoda udělala u hybridní Octavie RS před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jako by tato varianta sportovní Octavie nebyla kontroverzní sama o sobě, Škoda vedle nepříliš přesvědčivé kombinace jedna-čtyřky a elektromotorem nedala vozu snížený podvozek. H&R to napravuje.

Současná nabídka Škody Octavia RS je širší než kdykoliv předtím. Zákazníci totiž stejně jako dříve mají na výběr benzinové i dieselové provedení, z nichž první je spojeno s 245 a druhé s 200 koňmi. U vonnějších oktanů je navíc k mání manuál i automat, zatímco „producenta sazí“ lze objednat s pohonem předních či všech kol. Automatická převodovka je pak vlastní oběma verzím, stejně jako plug-in hybridnímu provedení, jenž se v nabídce objevuje vůbec poprvé. I přes jedna-čtyřku pod kapotou přitom produkuje stejných 245 koní jako benzinový dvoulitr.

Navzdory stejnému výkonu ovšem spalovací a hybridní verzi dělí stěžejní rozdíly v dynamice. A není to jediná věc. Benzinové provedení totiž stejně jako to dieselové kleslo k zemi o 15 milimetrů vůči běžné produkci, Octavia RS iV však se sníženým podvozkem spárována nebyla, místo toho se vznáší nad silnicí stejně vysoko jako běžná produkce. To působí trochu nepatřičně a v zatáčkách je při vyšším tempu potřeba počítat s většími náklony karoserie. Něco takového ke sportovně laděnému vozu úplně nesedí.

Pomocnou ruku se majitelům rozhodla podat tuningová společnost H&R, jenž se specializuje právě na podvozky. Pro Škodu Octavia RS iV pak má připravenou sadu pružin, které spolupracují se standardními tlumiči a snižují liftback o 30 milimetrů vpředu a 25 mm vzadu. Kombík se ovšem k zemi přiblížil ještě více, a to o 45, respektive 35 mm. Za volantem hybridních verzí byste se pak mohli dočkat ještě větší jistoty, než jakou nabízí zcela sériové benzinové či dieselové provedení.

V tomto ohledu ostatně firma H&R nehodlá ponechat nic náhodě. Kromě pružin proto nabízí i rozšiřovací podložky, které mohou rozchod kol na každé nápravě navýšit minimálně o šest milimetrů. Čekat lze tedy skutečně daleko větší stabilitu, a to nikoliv jen v zatáčkách. Tuner nicméně dodává, že zároveň se jim povedlo zachovat i dostačující komfort a ani ostrá jízda by z vás tedy neměla vytřást duši.

Stejně tak by vás tuningové doplňky neměly zruinovat. Zkrácené pružiny jsou totiž k mání za 354,62 Eur (cca 9 tisíc korun), zatímco podložky startují na 44,83 Eur (1 150 Kč). Samotná plug-in hybridní Škoda Octavia RS pak vychází na 949 900 Kč, respektive na 989 900 Kč v případě kombíku. Kromě podvozku se oproti spalovacím verzím liší plaketkou na zádi a 230voltovou nabíječkou.

Škoda Octavia RS iV se dočkala snížených pružin a rozšiřovacích podložek od firmy H&R. Sedan díky tomu klesl k zemi o 30 a 25 milimetrů, zatímco kombík počítá se snížením dokonce o 45 a 35 mm. Foto: H&R

Zdroj: H&R

Petr Prokopec