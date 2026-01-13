Nová brutální verze Mustangu nabízí za poloviční cenu víc výkonu než špičkové GTD
Petr ProkopecAutomobilka se pouští do bratrovražedného souboje, ve výsledku jí to ale asi nemusí vadit. Obě verze jsou totiž výrobně limitované až do takové míry, že se stejně vyprodají jedna jako druhá.
Nová brutální verze Mustangu nabízí za poloviční cenu víc výkonu než špičkové GTD
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Automobilka se pouští do bratrovražedného souboje, ve výsledku jí to ale asi nemusí vadit. Obě verze jsou totiž výrobně limitované až do takové míry, že se stejně vyprodají jedna jako druhá.
V roce 1959 se Carroll Shelby stal vůbec prvním Američanem, který kdy vyhrál 24 hodin Le Mans. Prakticky hned po závodě ovšem zkolaboval, díky čemuž se tým Astonu Martin, za který tehdy jel, dozvěděl, že milovník klasických texaských klobouků má nejen hromadu talentu, ale také nemocné srdce. Se zdravotními potížemi se rval celých čtyřiadvacet hodin, přičemž ve chvílích, kdy seděl za volantem, měl dokonce pod jazykem kapsli nitroglycerinu pro případ, že se problémy zhoršily.
I přes zdravotní komplikace se ovšem Shelby závodění věnoval ještě pár dalších měsíců, než v říjnu 1959 na další dosavadní kariéru rezignoval. U rychlých kol ovšem zůstal, neboť si otevřel školu řízení. A došlo také na založení firmy, která se začala věnovat úpravám sériových aut. Co následovalo poté, jste nejspíše viděli ve snímku Ford vs Ferrari, kdy se Shelby do Le Mans vrátil, ovšem jakožto konstruktér ikonického závoďáku GT40.
Spolupráce s modrým oválem se mu zjevně zalíbila, načež v letech 1965 a 1967 přišly na svět další sportovní legendy, a sice Mustang GT350 a GT500. V té době byl Shelby mimo jiné také distributorem pneumatik Goodyear pro Kalifornii. A protože tato firma chtěla na trh uvést nový typ Thunderbolt, byl Shelby jejím vedením požádán, aby se postaral o propagaci. V tom tento Texasan uviděl unikátní příležitost, jak zabít hned dvě mouchy jednou ranou.
Shelby totiž také u Fordu Mustang chtěl dosáhnout podobného úspěchu, jakého dosáhl s roadsterem AC Cobra. Tedy zasadit do lehké karoserie výkonný závodní motor. Proto vzal provedení GT500, pod jehož kapotu nacpal 7litrový osmiválec z okruhového GT40. Jednotka přitom produkovala 650 koní, což bylo na rok 1967 opravdu šílené. Shelby pak ve voze osazeném zmíněnými pneumatikami Goodyear překročil rychlost 274 km/h, což mu vysloužilo nemalou pozornost.
Nicméně ani tak se Shelby Super Snake, jak byl onen prototyp pojmenován, sériové výroby plánované na 50 kousků, nedočkal. Na tehdejší dobu by byl až příliš drahý. Dvě léta po jeho zrodu se navíc cesty texaského konstruktéra a modrého oválu rozešly. Na jejich spojení došlo až v roce 2007, přičemž krátce poté se již provedení Super Snake - pochopitelně moderní - s 600 koňmi přenášenými na zadní nápravu skrze šestistupňový manuál k zákazníkům dostalo.
Následovala řada dalších verzí, vždy postavených na bázi příslušné generace Fordu Mustang. Výjimkou není ani ta stávající, která se vrcholné verze dočkala právě teď. Tedy ve chvílích, kdy si první zákazníci začínají přebírat tovární GTD. To disponuje 827 koňmi, za které si modrý ovál účtuje minimálně 327 960 dolarů neboli 6,8 milionu korun (u nás přes 9 milionů). Zároveň si automobilka vybírá, kdo si tuto verzi může koupit, přičemž zájemců jsou tisíce a dostupných kusů jen stovky.
Právě ti, kdo u Fordu ostrouhají, by si mohli spravit náladu u Shelbyho. Super Snake jim dokonce nabídne vyšší výkon, stejný 5,2litrový osmiválec Predator z GTD byl totiž v jeho případě naladěn dokonce na 842 koní. Na rozdíl od továrního Mustangu si je ovšem může vzít na povel také manuální převodovka. Stejně jako se zákazníci mohou rozhodnout, jestli chtějí kupé či kabriolet. A pokud je pro ně takový výkon příliš, verze bez kompresoru nabízí 487 kobyl.
Bez ohledu na to, po jakém provedení klientela sáhne, je celá produkce omezena počtem 300 kusů. Super Snake tak ve finále bude vzácnější než GTD, oproti kterému stojí polovinu - ceny totiž začínají na 175 885 USD, tedy na 3,6 milionu korun. Za ně pak dostáváte nejen veškeré úpravy, ale také samotný vůz, což se v případě úpravců často nevidí. A protože Shelby s Fordem jsou jedna roka, je tu také tříletá záruční lhůta.
Super Snake ale nezůstává jen u silnějšího motoru. Zároveň došlo na přepracování podvozku, stejně jako na příchod silnějších brzd, které se skrývají za 20palcovými hořčíkovými koly. Ty spolu s karbonovou a hliníkovou karoserií snižují hmotnost vozu, konkrétní data však zatím přiblížena nebyla. Dynamicky ale GTD nebude překonáno, to by modrý ovál nedovolil, přece jen jde o trochu jinak koncipovaná auta.
Mustang GTD se dočkal konkurence v podobě nové verze Super Snake, za kterou modrý ovál stojí jen napůl. I proto by neměl překvapit vyšší výkon či nižší cena. Foto: Shelby American
Zdroj: Shelby American
