Nová Dacia Duster se dočkala provedení, které by si mohlo říkat RS. Vypadá jako ministr války, v černé až nahání strach před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Carpoint, tiskové materiály

Tohle auto by mohlo být mnohasetkoňovým „hovadem” do každého terénu a nikdo by se nedivil, neboť přesně takový dojem vytváří. Jenže je to skutečně jen dojem daný drsným zevnějškem, technických specifik je minimum.

Dacia ušla za posledních 20 let obrovský kus cesty a s menším zpožděním v trochu jiné podobě opakuje příběh české Škody. Kdysi vysloveně levná značka se tak odvažuje pustit do stále vyšších sfér, jedné věci se ale dál vyhýbá - jakkoli ambicióznějším sportovním provedením ve stylu RS právě od škodovky. Vůz na fotkách níže se něčemu takovému konečně blíží, má to ovšem pár „ale”.

V prvé řadě nejde o dílo samotné automobilky, ale práci německého Carpointu, který už v dříve pochopil, že se na podobných provedeních Dacií dá vydělat. Tentokrát připravil opravdu rozsáhlé modifikace, které ze sériového nového Dusteru dělají verzi Redust Sport. I RS by si tedy nakonec mohla říkat, jen místo Rallye Sport či Renault Sport (Dacia stále patří Francouzům, nezapomínejme) bychom si písmena RS museli vyložit jinak.

Auto od pohledu vypadá velmi dramaticky, na první dobrou dělá pomalu spíš dojem hatchbacku než SUV, to hlavně díky výrazně sníženému zavěšení od KW a 20palcovým (!) litým kolům s podložkami rozšířeným rozchodem. Detaily exteriéru jsou podobně extrémní - rozšířené blatníky, upravené nárazníky, kapota motoru s nepřehlédnutelným nasávacím otvorem, výraznější boční prahy a odstranění střešních ližin se stará o to, že auto působí jako ministr války. V oranžovo-černém provedení je poněkud křiklavé, v černo-černém ale snad až trochu nahání strach.

Pikantní je také centrálně montovaná dvojitá koncovka výfuku vzadu uprostřed a drama nechybí ani interiéru. Znovu to platí hlavně o barevně výraznějším provedení, ve kterém vidíme sedadla s jasně oranžovými středy a obšitím, stejný motiv se pak opakuje na palubní desce, volantu, středové konzoli a ve dveřních výplních. Vytáhnout takovou úpravu Mansory, ani se nepodivíme, i když tady je vidět, že se na věcech poněkud víc šetřilo.

I tak vypadá výsledek dramaticky, jenže to je vše. Auto dělá dojem nějaké pouštní brutality, fakticky jej ale krom modifikace podvozku nestihly žádné úpravy, také proto tovární brzdy za 20" koly vypadají tak směšně. Krotit ale moc nemají co - auto je nabízeno s hybridním pohonem se 140 koňmi nebo se spalovací jedna-trojkou TCe s výkonem 130 koní. A to je vše, obě varianty disponují pohonem všech kol a vysokou výbavou Extreme.

Tenhle ministr války možná někomu učaruje, svůj post ale lacino nedá. Spalovací verze s cenou startuje na 42 490 Eur (asi 1 064 000 Kč), ta hybridní pak dokonce na 52 990 Eur (asi 1,33 milionu Kč). Za modifikaci se tak připlácí asi 540 tisíc Kč, v podstatě cenu dalšího nového Dusteru. Tak radši vzít dva sériové nebo jeden takový? Zvažte sami, v tomto vás ale skutečně málokdo přehlédne, však se na něj podívejte sami...

Vsadíme se, že holky budou zas jednou koukat. Protože Dacii Duster RS ještě neviděly... Foto: Carpoint, tiskové materiály

Zdroj: Carpoint

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.