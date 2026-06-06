Ohyzdné nové Ferrari dostalo první tuning. Řeší něco? Zkazit asi není co, napravit ho ale jde asi jen virtuálně
Petr ProkopecVíte, jak je to s tím bičem a exkrementy, tady se zdá být situace velmi podobná. Naopak pokusy amatérských designérů ukazují, že lépe působící auto by nakreslil skoro každý, tak moc ho Ferrari zmastilo.
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Ohyzdné nové Ferrari dostalo první tuning. Řeší něco? Zkazit asi není co, napravit ho ale jde asi jen virtuálně
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Víte, jak je to s tím bičem a exkrementy, tady se zdá být situace velmi podobná. Naopak pokusy amatérských designérů ukazují, že lépe působící auto by nakreslil skoro každý, tak moc ho Ferrari zmastilo.
V loňském roce Ferrari prodalo 13 640 aut. Pohon všech bez výjimky obstarával spalovací motor, který byl v některých případech doplněn elektromotorem. Jen elektrickým modelem Luce se totiž Italové pochlubili až minulý týden. A jakkoli již dopředu oznamovali, že půjde o „kontroverzní“ záležitost, takovou obludu, s jakou vyrukovali, nikdo nemohl čekat. S ohledem na obstrukce, za jakých se odehrála veřejná premiéra, bychom se pak ani nedivili, kdyby zákazníkům Ferrari ukázalo dopředu jen detaily. A poté je nechalo, aby vyplnili objednávku.
Automobilka se proto nyní chlubí tím, že až do konce příštího roku má vyprodáno. A protože Luce má kvůli exkluzivitě představovat maximálně 20procentní podíl na celkových firemních prodejích, znamená to, že automobilka údajně našla zhruba čtyři tisíce zákazníků, kteří jsou ochotní vrazit nejméně 13 milionů do elektromotorů skrytých ve 24palcových kolech. Či si to nejspíše máme myslet. Nebylo by však překvapivé, kdyby klientela začala své objednávky hromadně rušit. Luce totiž schytává takové „hejty”, že se v něm mnozí budou stydět vůbec ukázat.
Na druhou stranu, za selhání Ferrari by mohly být rády mnohé tuningové firmy, před jejichž halami by zakrátko mohly stát dlouhé fronty lidí toužících po vylepšení vzhledu Luce. Saúdsko-arabský Venuum přichází jako první, přičemž ocenit můžeme rychlost, s jakou k počítačovým retuším přistoupil. Jenže to je z pozitiv víceméně vše. Jakkoli se zdá, že přidání celé sady karbonových spoilerů vozu prospělo, reálně za jeho lepším vzhledem bude kombinace tmavé barvy a pofiderní hrátky s počítačem, při kterých se upravovalo i to, co snadno upravit nepůjde.
Tuningová kreace totiž působí, jako kdyby jí ve Photoshopu byl upraven rovněž sklon čelního okna a silueta střechy. Rázem tak nevypadá jako podivné polo-MPV, nýbrž spíše jako nabušený sedan či dokonce čtyřdveřové kupé. Z toho důvodu zřejmě úpravce také odstranil kliky dveří, zatímco dopředu nainstaloval výrazný splitter a dozadu ještě mohutnější difuzor, kterému dělá společnost napevno uchycené křídlo. Komplet pak dotvářejí nástavce blatníků a masivní boční prahy.
Je otázkou, jak tomu bude u reálných úprav, ty však hned tak neuvidíme - na výrobu forem bude Vakuum potřebovat minimálně pár týdnů. A možná během nich zjistí, že Luce nejde pomoci jinak, než změnou mnoha proporcí, což by byla natolik nákladná modifikace, že by k ní klientela nepřistoupila snad ani v případě samotného Ferrari. To si přitom za sériové provedení účtuje 550 tisíc Eur neboli 13,4 milionů korun, další peníze navíc klientela může utratit za příplatky.
Zdá se tedy, že tu máme auto, na jaké si budeme muset zvyknout. U prvních klientů by se mělo objevit v říjnu, do té doby tedy na silnicích bude klid. A i poté rozhodně neuvidíme Luce na každém rohu. Z reálného světa proto můžeme utéci do toho virtuálního, kde se skrývá trochu více potěchy pro oči. Třeba Uygar, který sám sebe na Instagramu popisuje jako profesionálního snílka, přišel se svou vizí elektrického Ferrari. A ta jako Ferrari skutečně vypadá.
Více než tento zcela fiktivní grand tourer bychom ale mohli vypíchnout práci Sugara Chowa. Ten se rozhodl, že použije ty samé elementy jako společnost LoveFrom, která za designem Luce stojí, ovšem spojí je s trochu jinými proporcemi. A světě div se, vůz najednou působí o mnoho lépe. Je ale znovu otázkou, jak složité by bylo postavit něco takového s obrovskými bateriemi v podlaze apod.
Ferrari Luce se už dočkalo prvního tuningu, zatím samozřejmě jen virtuálního. Jak se ale zdá, saudsko-arabská firma nezůstala jen u karbonových dekorů, nýbrž lehce pozměnila i výchozí tvary vozu. Reálně tedy její úpravy ani takto přijatelné nebudou. Foto: Venuum, tiskové materiály
Zdroj: Venuum, sugardesign_1@Instagram, uygarspots@Instagram
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