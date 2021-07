VW Golf už může tolik výkonu, že skoro vyrovná Porsche 911, nevypadá na to ani trochu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ABT Sportsline

Kdo má rád auta, která vypadají - a navíc pořád fungují - jako obyčejná rodinná přibližovadla a přesto dokáží dát ránu, ze které se protočí panenky i sporťákům, tohle je něco pro něj.

Německá tuningová společnost ABT Sportsline je považována za jednoho z největších specialistů na vozy koncernu VW Group. Ostatně i proto ji o spolupráci hned několikráte požádal slavný lyžař Jon Olsson, který v případě svého vozového parku nezůstává u zrovna standardních kreací. Dá se pak sice předpokládat, že s posledními novinkami by jej Němci nejspíše nezaujali, to však neznamená, že by nešlo o extrém svého druhu. Koneckonců výkon přes 380 koní máme spojený spíše se sporťáky typu Porsche 911 Carrera než s rodinnými hatchbacky, jako je Volkswagen Golf.

Právě na tento model se ABT nově zaměřil, přičemž modifikace připravil pro veškeré vrcholné varianty. V případě Golfu GTD se tak nově bavíme o 230 koních a 440 Nm točivého momentu namísto standardních 200 k a 400 Nm. Základní GTI se pak dočkalo navýšení z 245 koní a 370 Nm na 290 koní a 410 koní, zatímco varianta GTI Clubsport může nabízet až 360 koní a 450 Nm. To jsou opravdu působivá čísla, za kterými pokaždé stojí především elektronický modul ABT Engine Control.

Německý úpravce bohužel již nezmiňuje, nakolik vyšší výkon změnil dynamiku, o závratný posun ale nejspíše nepůjde. Je totiž třeba pamatovat na to, že veškeré koně míří vždy na přední nápravu, která tak bude stále obtížněji hledat způsob, jak je přenést na silnici. ABT totiž v tomto ohledu nabízí jen vlastní kolekci litých kol, kdy můžete volit mezi 19- a 20palcovým provedením, stejně jako mezi černým a leštěným stříbrným povrchem. K mání jsou přitom tři druhy designů ER-C, FR a Sport GR.

Stejnou péči ovšem dostal i vrcholný Golf R, jehož přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec standardně produkuje 320 koní a 420 Nm. Po instalaci onoho elektrického modulu však rázem máte pod pravou nohou 384 koní, tedy jen o jednu hlavu méně, než nabízí zmiňovaná Carrera. K tomu se přidává ještě 470 Nm točivého momentu, tedy alespoň pro tuto chvíli. ABT nicméně dodává, že ve vývoji je i specifický výfuk, načež čísla ještě vzrostou. Podvozek pak pro změnu klesne díky novým pružinám.

Tím jsou úpravy osmé generace pro tuto chvíli minulostí, přičemž s ohledem na sdílenou techniku je jisté, že zakrátko bude možné zvýšený výkon objednat i pro Škodu Octavia RS. Její benzinová verze by přitom mohla namířit k oněm 290 koním, zatímco fanoušci dieselů se budou muset spokojit se stádem o 60 ořů nižším. Ovšem 230 naftových koní v Octavii také nebude k zahození, zvlášť když jsou od ABTu tradičně se zárukou.

ABT nově nabízí modifikace pro všechny vrcholné verze osmé generace Volkswagenu Golf. GTD tak může produkovat až 230 koní... Foto: ABT Sportsline



...zatímco v případě varianty R dostanete pod pravou nohu 384 koní, tedy jen o jednoho méně než v případě Porsche 911 Carrera. Foto: ABT Sportsline

Zdroj: ABT Sportsline

Petr Prokopec