Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili

Vkus u nich byl vždy nedostatkovým zbožím, toho se ale nyní nedostává ani řadě výrobců aut, toho nejslavnějšího z nich nevyjímaje. Tuningová firma Mansory si tak nově podala Ferrari 12cilindri, na kterém šlo máloco zkazit. Ale ona to dokázala.

Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Tuning

Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili

včera | Petr Prokopec

Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili

/

Foto: Mansory

Vkus u nich byl vždy nedostatkovým zbožím, toho se ale nyní nedostává ani řadě výrobců aut, toho nejslavnějšího z nich nevyjímaje. Tuningová firma Mansory si tak nově podala Ferrari 12cilindri, na kterém šlo máloco zkazit. Ale ona to dokázala.

Pokud chcete, aby vaše auto vypadalo hůře než kdy předtím, máte i v dnešním chaotickém světě jednu jistotu, jak toho docílit - oslovit tuningovou firmu Mansory. Ta ve svých počátcích ještě mohla v tiskových zprávách zmiňovat slovo „elegance“, postupem času ale přepřáhla výhybku a začala hrát na strnu maximální bizarnosti. Její klientele to ale nejspíš nevadí, pročež Mansory tahá ze svého tuningového klobouku jednoho ošklivého králíka za druhým. Posledním dílem firmy se přitom stalo Ferrari 12cilindri, u kterého tak trochu došlo na malý zázrak.

Neznamená to pochopitelně, že by úpravce najednou přišel k rozumu a začal hlavně k vizuálním modifikacím přistupovat s vkusem. Jen si zkrátka na paškál vzal auto, které odrazuje už v továrním provedení. Od chvíle, co totiž Ferrari přestalo spolupracovat s Pininfarinou, je design maranellských kočárů vše možné, jen ne přitažlivý. I něco takového se ale zjevně dá zhoršit, byť ne vše šlo špatným směrem.

Důvodem našeho možná až příliš smířlivého hodnocení je dvoubarevný lak kombinující purpurovou a černou, který vozu docela sedí. Pokud by Mansory zůstalo jen u něj a do fialové by zbarvilo tmavý panel mezi předními světly, snad bychom dokonce i zatleskali. Jenže úpravce v posledních letech podlehl vábení kovaného karbonu, který zjevně musí nacpat kamkoliv, kam se dá. A jakkoli je tento materiál lehký, vzhledově nesedne ke každému autu, což Mansory stále nechápe.

Navíc je třeba dodat, že pokud ve hře zůstanou původní komponenty jako třeba nárazníky, na které navěsíte ozdoby jak z vánočního stromku, nedojde na odlehčení, nýbrž na nárůst hmotnosti. To pochopitelně dynamice neprospívá, navíc si nejsme jisti, že by Mansory strávilo ve větrném tunelu byť jen desetinu času, jaký tam pobylo Ferrari. Velmi pravděpodobně je tak horší rovněž aerodynamika. I když takovým dubajským šejkům popojíždějícím po bulvárech to asi příliš vadit nebude.

Otázkou je, jak budou nahlížet na interiér. Úpravce se totiž rozhodl, že jej kompletně celý potáhne šedou Alcantarou, která na první pohled působí velmi levně. Situaci nezachraňují ani purpurové detaily, v případě podsvíceného loga firmy lze naopak mluvit o velké pouťovosti. V důsledku toho tak jediné, nad čím lze pochvalně pokývat hlavou, je navýšení výkonu motoru V12 z 830 na 855 koní. Jak moc se to ale projevilo na zrychlení či maximálce, nebylo upřesněno.

Suma sumárum tak z dílen Mansory vyjel další paskvil, na který lze nahlížet smířlivě jen díky onomu dvoubarevnému laku a skutečnosti, že již základní Ferrari 12cilindri není žádný krasavec. Právě díky tomu měl ale úpravce jedinečnou možnost pro jednou věc zlepšit. Nestalo se tak a my již ani nedoufáme, že k tomu někdy dojde. Jak ale bylo naznačeno, svou jistou klientelu firma evidentně má, pročež zkrátka jen zůstává u toho, co jí plní pokladnu.


Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 1 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 01Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 2 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 02Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 3 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 03Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 4 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 04Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 5 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 05Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 6 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 06Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 7 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 07Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 8 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 08Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili - 9 - Ferrari 12cilindri 2025 Mansory 09
Ferrari 12cilindri již v základu není žádný krasavec, pročež měl úpravce jedinečnou možnost věci zlepšit. No, nestalo se, i když dvoubarevný lak může někomu do oka padnout. Foto: Mansory

Zdroj: Mansory

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše