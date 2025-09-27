Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili
Petr ProkopecVkus u nich byl vždy nedostatkovým zbožím, toho se ale nyní nedostává ani řadě výrobců aut, toho nejslavnějšího z nich nevyjímaje. Tuningová firma Mansory si tak nově podala Ferrari 12cilindri, na kterém šlo máloco zkazit. Ale ona to dokázala.
Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek
Proslulí němečtí ničitelé krásných aut dostali výjimečnou šanci udělat auto pro jednou hezčí, ani tu nevyužili
včera | Petr Prokopec
Vkus u nich byl vždy nedostatkovým zbožím, toho se ale nyní nedostává ani řadě výrobců aut, toho nejslavnějšího z nich nevyjímaje. Tuningová firma Mansory si tak nově podala Ferrari 12cilindri, na kterém šlo máloco zkazit. Ale ona to dokázala.
Pokud chcete, aby vaše auto vypadalo hůře než kdy předtím, máte i v dnešním chaotickém světě jednu jistotu, jak toho docílit - oslovit tuningovou firmu Mansory. Ta ve svých počátcích ještě mohla v tiskových zprávách zmiňovat slovo „elegance“, postupem času ale přepřáhla výhybku a začala hrát na strnu maximální bizarnosti. Její klientele to ale nejspíš nevadí, pročež Mansory tahá ze svého tuningového klobouku jednoho ošklivého králíka za druhým. Posledním dílem firmy se přitom stalo Ferrari 12cilindri, u kterého tak trochu došlo na malý zázrak.
Neznamená to pochopitelně, že by úpravce najednou přišel k rozumu a začal hlavně k vizuálním modifikacím přistupovat s vkusem. Jen si zkrátka na paškál vzal auto, které odrazuje už v továrním provedení. Od chvíle, co totiž Ferrari přestalo spolupracovat s Pininfarinou, je design maranellských kočárů vše možné, jen ne přitažlivý. I něco takového se ale zjevně dá zhoršit, byť ne vše šlo špatným směrem.
Důvodem našeho možná až příliš smířlivého hodnocení je dvoubarevný lak kombinující purpurovou a černou, který vozu docela sedí. Pokud by Mansory zůstalo jen u něj a do fialové by zbarvilo tmavý panel mezi předními světly, snad bychom dokonce i zatleskali. Jenže úpravce v posledních letech podlehl vábení kovaného karbonu, který zjevně musí nacpat kamkoliv, kam se dá. A jakkoli je tento materiál lehký, vzhledově nesedne ke každému autu, což Mansory stále nechápe.
Navíc je třeba dodat, že pokud ve hře zůstanou původní komponenty jako třeba nárazníky, na které navěsíte ozdoby jak z vánočního stromku, nedojde na odlehčení, nýbrž na nárůst hmotnosti. To pochopitelně dynamice neprospívá, navíc si nejsme jisti, že by Mansory strávilo ve větrném tunelu byť jen desetinu času, jaký tam pobylo Ferrari. Velmi pravděpodobně je tak horší rovněž aerodynamika. I když takovým dubajským šejkům popojíždějícím po bulvárech to asi příliš vadit nebude.
Otázkou je, jak budou nahlížet na interiér. Úpravce se totiž rozhodl, že jej kompletně celý potáhne šedou Alcantarou, která na první pohled působí velmi levně. Situaci nezachraňují ani purpurové detaily, v případě podsvíceného loga firmy lze naopak mluvit o velké pouťovosti. V důsledku toho tak jediné, nad čím lze pochvalně pokývat hlavou, je navýšení výkonu motoru V12 z 830 na 855 koní. Jak moc se to ale projevilo na zrychlení či maximálce, nebylo upřesněno.
Suma sumárum tak z dílen Mansory vyjel další paskvil, na který lze nahlížet smířlivě jen díky onomu dvoubarevnému laku a skutečnosti, že již základní Ferrari 12cilindri není žádný krasavec. Právě díky tomu měl ale úpravce jedinečnou možnost pro jednou věc zlepšit. Nestalo se tak a my již ani nedoufáme, že k tomu někdy dojde. Jak ale bylo naznačeno, svou jistou klientelu firma evidentně má, pročež zkrátka jen zůstává u toho, co jí plní pokladnu.
Ferrari 12cilindri již v základu není žádný krasavec, pročež měl úpravce jedinečnou možnost věci zlepšit. No, nestalo se, i když dvoubarevný lak může někomu do oka padnout. Foto: Mansory
Zdroj: Mansory
Bleskovky
- Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
před 4 hodinami (3)
- Nové Audi RS6 nachytali při testech. Má znovu spalovací motor, i když takové auto už vůbec nemělo existovat
včera (4)
- První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka
25.9.2025 (4)
Nové na MotoForum.cz
- Bagnaia vítězem, Marc Marquez mistrem světa 08:47
- Vítězem Superpole Sprint Race se stal Bulega 07:30
- Vítězem Moto2 Holgado, 13. Salač 07:00
- Vítězem nejslabší objemové kubatury David Muňoz 07:00
- Strhující souboj vyhrál Toprak nad Bulegou včera 14:53
Nejnovější články
- Toto jsou nejspolehlivější verze Volkswagenu Golf vůbec. Narazíte na ně už jen v bazarech, stojí překvapivě málo
před hodinou
- Německé automobilové firmy začínají padat jako kostky domina. A pokud nekrachují, propouští ve velkém
před 3 hodinami
- Čínské Porsche za cenu Škody vyzvala násobně dražší vrcholná Tesla. Neměla to dělat
před 4 hodinami (3)
- Volskwagen teď sám začal dělat to, kvůli čemu ještě loni žaloval své vlastní dealery
před 5 hodinami
- Ceny kdysi nejrychlejšího luxusního sedanu světa spadly legračně nízko, auto schopné vozit rodinu hodně přes 300 km/h nestojí víc než lepší Škoda
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- whitelist & blacklist 09.28. 12:17 - M.Z.
- Za kolik jezdíte s benzínem? 09.28. 12:11 - Snowman000
- OBD diag pro moje brmbrmbrm 09.28. 11:27 - pavproch
- Politický koutek 09.28. 10:39 - řidičBOB
- Onboard videa 09.28. 09:18 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.27. 20:55 - řidičBOB
- phev sup/passat vs EV vs rav4? 09.27. 18:48 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 09.27. 17:34 - řidičBOB