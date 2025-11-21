Pušky, náboje a „tvrdej”. Nové řešení „problému příliš levných SUV” bere dech svou okázalou prostopášností

Doby, kdy nejdražší SUV mohlo stát jen „pár milionů” a někteří to vnímali jako problém, jsou dávno pryč. Přesto ani dnešní nabídka sériových aut není pro některé dost. Pro takové je tu firma Overfinch, která se pustila do vskutku neskromné spolupráce se slavným puškařstvím.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Overfinch, tiskové materiály

Doby, kdy nejdražší SUV mohlo stát jen „pár milionů” a někteří to vnímali jako problém, jsou dávno pryč. Přesto ani dnešní nabídka sériových aut není pro některé dost. Pro takové je tu firma Overfinch, která se pustila do vskutku neskromné spolupráce se slavným puškařstvím.

Pokud se nezajímáte o zbraně, Harrise Hollanda nejspíš znáte nebudete. Tento muž se narodil v roce 1806, přičemž v počátcích své profesní kariéry se v Londýně věnoval prodeji tabáku. A protože byl ve svém podnikání úspěšný, mohl si dovolit žít „na vysoké noze“. Mezi jeho největší kratochvíle přitom patřila návštěva střelnic, mimo to si ovšem pronajal také mokřady v Yorkshire, kam vyrážel za lovem tetřevů a koroptví. A protože neměl vlastní děti, vzal si pod ochranná křídla svého synovce Henryho, ze kterého následně udělal i obchodního partnera.

Firma tak změnila název na Holland & Holland, přičemž od 50. let devatenáctého století se začala věnovat i puškařství. V roce 1883 se pak zúčastnila soutěže organizované magazínem The Field, kde s přehledem vyhrála veškeré kategorie. Její luxusní zbraně se tak staly položenou laťkou, kterou firma s dalšími a dalšími patenty překonávala. Činná je dodnes, přičemž za ručně vyráběné brokovnice si účtuje přinejmenším 1,6 milionu korun a za kulovnice dokonce 2,7 milionu Kč. Přesto má vyprodáno až na tři roky dopředu.

Před jedenácti lety se londýnské puškařství uchýlilo ke spolupráci s britskou automobilkou Land Rover, výsledkem čehož byl nejluxusnější Range Rover té doby. Do vínku totiž kromě kromě kůže a Alcantary dostal rovněž dekory z francouzského ořechového dřeva, ze kterého firma Holland & Holland vyrábí své zbraně. V zavazadelníku se navíc pyšnil kabinetem, do kterého šlo luxusní pušky uschovat. K mání bylo 120 exemplářů takového stroje, u nichž si klientela mohla vybrat mezi 4,4litrovým turbodieselem a pětilitrovým benzinovým V8.

Toulky minulostí tím můžeme ukončit a přesunout se do současnosti. O slovo se totiž aktuálně hlásí tuningová firma Overfinch, která se úpravám britských aut věnuje už od roku 1975. Před patnácti lety sice stála na pokraji bankrotu, z toho se ovšem nakonec zmátořila. Hlavně proto, že trh jako takový začal inklinovat k luxusním SUV, dokonce tak moc, že některé automobilky musely v polovině minulé dekády horečnatě řešit „problém příliš levných SUV”. To pomohlo i Overfinchi, který měl k těmto vozům vždy blízko. A nyní přichází se svými řešeními „problémů” té nejnáročnější klientely, pro kterou není dostačující ani Bentley Bentayga či Rolls-Royce Cullinan, natož vrcholné Range Rovery.

Nové tak Overfinch spojil dvojici ze zmíněných jmen a představil svůj Range Rover Holland & Holland. Do jisté míry kráčel ve šlépějích samotné automobilky, jen vše pozdvihl na ještě vyšší úroveň. Interiér tak není naplněn pouze oním ořechovým dřevem, ale rovněž kovovými ornamenty, které jsou inspirovány mechanismem luxusních brokovnic a kulovnic. Podobně je na tom i kožené čalounění Bridge of Weir, do kterého byly vygravírovány zmiňované koroptve.

Největší pozornost ale znovu poutá zavazadelník, do kterého se nastěhovaly dokonce dva boxy zvané Companion Chests. Ta vrchní menší je určena dvěma lahvím šampaňského a osmi sklenkách, vedle kterých ještě pobere vývrtky a další příslušenství sloužící k exkluzivnímu pikniku. Do větší spodní se pak vejdou dvě brokovnice, stejně jako dekantér na tvrdý alkohol (ideálně whisky...) s dalšími osmi sklenkami.

Novinka firmy Overfinch vychází z vrcholného Range Roveru SV, přičemž znovu bude na výběr mezi dvěma pohony, ten dieselový ale nově nahradil plug-in hybrid. Máme ovšem pocit, že většina, ne-li všech 25 šťastlivců, sáhne spíše po čistě spalovacím V8. Jeho výkon bude mířit na 23palcová kola, která jsou jedním z mála prvků proměňujících exteriér. Vedle toho pak lze počítat ještě s tradičním zeleným lakem, se kterým je spárováno vnitřní čalounění. V těchto ohledech ale už na výběr nebude.

Lze už jen dodat, že cena startuje na 9 milionech korun, nicméně v té chvíli se musíte obejít třeba bez obou kabinetů v zavazadelníku, za ty si Overfinch účtuje dodatečných 1,4 milionu korun. V „plné polní“ je pak upravený Range Rover k mání za takřka 13 milionů Kč. To už je slušné řešení „problému příliš levných SUV”, co říkáte?


Také jste vždy měli pocit, že auta, zbraně a alkohol k sobě moc nepatří? U Overfinche to vidí jinak. Pokud to máte stejně, je upravený Range Rover vaším ideálem, jen musíte počítat s tím, že levný opravdu není. Foto: Overfinch, tiskové materiály

Zdroj: Overfinch

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.