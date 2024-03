Řešení, které dělá z obyčejné Hondy Civic legendární americký muscle car, jde do sériové výroby před 8 hodinami | Petr Miler

Kdo by nechtěl mít slavné „plnotučné” auto za cenu mnohem obyčejnějšího a technicky skromnějšího vozu? Za normálních okolností podobným přetvářkám nefandíme, ale tohle je cesta tak povedená a hravá, že nás zkrátka těší.

Auta jako Dodge Challenger a Charger mají i u nás spoustu fanoušků, málokdo si ale může reálně dovolit s nimi jezdit. Nejde o zase tak drahé zboží, to ne, stroje ideálně s mohutnými osmiválcovými motory ale vyžadují trochu jiné prostředí než Evropu, kde je benzin uměle zdražován extrémním zdaněním a volá po zužitkování poněkud efektivnějším způsobem. Tedy menšími auty s menšími pohonnými jednotkami, třeba takovou Hondou Civic 1,5 turbo.

Nepochybujeme o tom, že to je ten hlavní důvod, proč na silnicích nevidíme víc Challengerů, podobné je to v Japonsku. Ale co takhle myšlenky obou aut spojit? Zní to jako bláznovství, jako stavění motokáry z necek, jako vystavování fotek z FaceAppu na seznamce, jako popisování sebe sama coby Brada Pitta, když vypadáte spíš jako Kanafásek. Ale někdy i taková zdánlivá blbost dává smysl.

Příkladem budiž dílo japonské karosárny Mitsuoka, která proslula různými divokými díly, loni ale na oslavu svých 55. narozenin vytvořila řešení, které s minimálními zásahy do konstrukce dělá něco jako Dodge Challenger právě z Hondy Civic. A byť se zdá, že to nemohlo dopadnout dobře, dopadlo to, aspoň jsme o tom přesvědčeni - vůz si s Challengerem spletete asi jen z hodně velké dálky, ale je to sympatické, hravé, nepříliš vážně se beroucí auto, které by leckdo mohl chtít mít.

A takových je opravdu dost. Mitsuoka nyní oznámila, že od představení vozu loni v listopadu dostala bezprecedentní počet požadavků na koupi takového stroje - hovoří o 1 300 dopisech, mailech a zprávách. A tak se rozhodla jednat a celé tohle řešení pošle do sériové výroby. Nebudeme popírat, že z toho máme radost.

Pokud jste na tom stejně, popř. byste dokonce chtěli takové auto mít doma, bude třeba trochu trpělivosti. Výroba prý začne až koncem roku 2025 a tušíme, že to nebude dokonale levný špás. Ale i tak by mohlo jít o velmi zajímavého exota v poměru hodnoty a ceny, čas ukáže.

Mitsuoka M55 měla být jen konceptem na oslavu 55. narozenin firmy, nakonec míří do výroby. K dispozici ale nebude dřív než na konci roku 2025.

