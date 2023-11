Rusové nadělili prvnímu modernímu Moskviči 800 koní, vznikla tak rusko-čínsko-německá raketa před 8 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled se nezdá být možné, že by dnes něco mohlo vzniknout za přispění techniky z těchto tří zemí. Jak se ale ukazuje, rčení „kde je vůle, je i způsob” nepozbylo nic ze své platnosti.

Nepatřím mezi ty, kteří by kvůli ruské invazi na Ukrajinu automaticky považovali vše ruské za špatné, byl by to ve výsledku předsudek jako kterýkoli jiný. I proto nadále zvažuji, že si jednoho dne ještě pořídím Ladu Niva. Ne proto, že bych ji považoval za vrchol techniky, k této legendě mě vábí částečně nostalgie a částečně fakt, že mi nějaký škrábanec vadit nebude. A co se rozbije, snadno opravím na koleni.

Je to archaické auto a moderní dnes není prakticky nic, co Rusové posílají na silnice. Podstatně lepší je to s čínskými vozy, které se v Rusku prodávají stále více, a to klidně i ve verzích s ruskými logy, ovšem ani v jejich případě nelze hovořit o náskoku vůči zbytku světa. Platí to i o JACu JS4, který se stal základem prvního moderního Moskviče pojmenovaného prostě číslem 3. Čínské SUV totiž disponuje maximálně 150 koňmi, které míří pouze na přední nápravu. K mání je pak sice i elektrická varianta, ovšem ani z jejích parametrů se vám kolena nerozklepou.

To ale neznamená, že se nedá posunout dál. Dokázat to chtěl ruský blogger Erik Kituašvili známý pod přezdívkou Davidič, který se loni s Moskvičem dohodl na propagaci a slíbil příchod právě modelu 3 disponujícího neskutečnými 1 000 koňmi. Tedy stejným výkonem, jaký kdysi dostalo Bugatti Veyron. Hypersport z Molsheimu nicméně vážil přibližně dvě tuny, zatímco rusko-čínské SUV má na kontě 1 365 až 1 375 kilogramů.

I když nicméně Davidič přistoupil ke spolupráci se společnostmi Level Performance a Power Wheels, za svým cílem poněkud zaostal. Což nicméně neznamená, že bychom jeho čerstvě představené dílo neměli odměnit potleskem - Moskvič 3 se totiž dočkal 800 koní. Aby ovšem mohl nabídnout takový výkon, bylo třeba sáhnout po „zakázané technice“. Pohonné ústrojí vozu totiž není ani ruské, ani čínské, místo toho tu máme německý 2,5litrový pětiválec - ten z Audi RS3 nebo RS Q3.

Rusové navíc nesáhli pouze po zmíněném agregátu, ale také po příslušné převodovce a stejně tak i po pohonu všech kol. Z původních čínských nebo ruských komponentů toho tedy mnoho nezůstalo. Dle ruského bloggera právě komplexnost celého projektu vedla k nemalým nákladům, přestavba totiž vyšla na 18 milionů rublů (cca 4,46 mil. Kč). Je tak vlastně jisté, že tady nelze očekávat ani malosériovou výrobu, pro bohaté totiž značka Moskvič není patřičně noblesní, zatímco zbytek si SUV s 800 koňmi nemůže dovolit. Má nicméně k čemu vzhlížet, což byl nejspíše hlavní cíl tohoto projektu.

Petr Prokopec

