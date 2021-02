Rusové napěchovali do Lady Niva Bronto motor z BMW X5, udělali z ní úplně jiné auto před 5 hodinami | Petr Prokopec

Pokud už vás nebaví čekat na skutečně novou Ladu Niva, můžete si tu původní zmodernizovat sami. Rusové z ruského SUV udělali díky rozsáhlým úpravám spíše německé SUV, však se na něj podívejte.

O nové Ladě Niva toho po včerejšku víme zase o trochu víc. Šéf Renaultu Luca de Meo potvrdil, že nástupce ruské legendy dorazí v roce 2024, přičemž objednat jej půjde jak s 1,8litrovým atmosférickým motorem z produkce AvtoVAZu, tak s přeplňovanou jedna-trojkou, za níž je zodpovědná francouzsko-japonská aliance spolu s německým Daimlerem. Zatím není jasné, jaký výkon tato pohonná jednotka nabídne, ve srovnání se stávajícím provedením ale půjde o jednoznačný posun. Právě v případě počtu koní pod kapotou se dnes Niva nemá moc čím chlubit.

Je samozřejmě pravdou, že v případě ruského off-roadu výkon není až tak důležitý. Přeci jen za jeho volantem máte často strach cestovat tempem rychlejším, než je povolené dálniční maximum. Kromě toho je nutné připomenout, že v té chvíli má atmosférická jedna-sedma opravdu nemalý apetit. Ač tedy řadu Čechů k Ladě Niva přitahuje nostalgie a mnoho z nich touží po jejím vlastnictví, ve finále by si ji koupil málokdo. Každodenní život s ruskou legendou totiž opravdu není žádný med, byť si jej budete užívat na maximum.

Na nedostatečný výkon si ovšem nestěžují pouze motoristé u nás, ale i sami Rusové. Odpovědět se jim nyní rozhodla tamní společnost No Name Expert, která vzala techniku z BMW X5 a dalších mnichovských strojů a napěchovala ji nikoliv pouze pod kapotu Lady Niva, ale prakticky všude, kde to bylo možné. Zatímco tedy kaplička ruského vozu je originální, pod ni se již nastěhoval mnichovský přístrojový štít. Od BMW pak pochází i startovací tlačítko, klimatizace nebo volič automatické převodovky.

Co se onoho motoru týče, titulek z prezentačního videa na YouTube naznačuje, že použit byl 4,4litrový osmiválec twin-turbo z BMW X5M. Tuto jednotku nicméně pod kapotou nehledejte, nejspíše i proto, že by se do daného prostoru nevešla. Ostatně tuneři měli potíže již s napěchováním dvoulitrového čtyřválcového turbodieselu N47 z obyčejné X5. Provedena tak musela být řada modifikací, mezi něž patří třeba přesunutí chladiče. Na druhou stranu ale narostl i výkon, a to na 250 koní, ač v sérii bylo maximem koní 218.

Jak jsme již naznačili, s novým motorem dorazila také nová převodovka, jenž pochází z BMW řady 3 a stejně jako u mnichovského vozu roztáčí také v tomto případě pouze zadní kola. Jelikož přitom ruská náprava by vyšší nápor koní nezvládla, dorazily opětovně komponenty z BMW. Vše pak ještě završilo použití 20palcových litých kol. Za těmi se ovšem silnější mnichovské brzdy skrývají pouze vzadu, vpředu se otáčí originální kousky. To s ohledem na pohon zadku dává smysl, jakkoliv úpravce hodlá posílit i předek.

Na voze se přitom ještě pracuje, již nyní nicméně dokáže zaujmout. A to nejen vzhledem či zvukem, ale také dynamikou, neboť sprint na stovku se již neodehrává za dlouhých 17 až 18 sekund, nýbrž za pouhou třetinu dané doby, tedy za nějakých 6 s. Aby navíc Niva nově nebyla kvůli deaktivovanému pohonu předních kol schopná pouze na silnici, došlo na instalaci pneumatik s hřeby. Ve finále s ní tedy můžete i do hlubokého sněhu, kde ještě více doceníte dvouzónovou automatickou klimatizaci.

Lada Niva Bronto není ani ve standardním provedení žádné ořezávatko, Rusové z No Name Expert ji ale osadili celou řadou komponentů od BMW, včetně dvoulitrového turbodieselu z X5 naladěného na 250 koní. Podívat se na ni můžete na videu níže. Ilustrační foto: AvtoVAZ

