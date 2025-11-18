Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let

Tohle je hotový Maybach pro chudé, navíc pro hodně chudé. Sedí barevné schéma i kola ve stylu kanálových poklopů. A víte co? Přes jistou směšnost a kýčovitost výsledek nevypadá úplně špatně.

Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Tuning

Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let

/

Foto: Tiskový servis moskevského autosalonu

Tohle je hotový Maybach pro chudé, navíc pro hodně chudé. Sedí barevné schéma i kola ve stylu kanálových poklopů. A víte co? Přes jistou směšnost a kýčovitost výsledek nevypadá úplně špatně.

Maybachy, dnes vrcholné verze Mercedesu třídy S, byly v Rusku velmi populární auta. Ovšem po zahájení války na Ukrajině v roce 2022 německá automobilka tento trh oficiálně opustila. Pro řadu bohatých Rusů to problém nepředstavovalo, jejich asistenti pouze přestali zasílat objednávky do oficiálních showroomů a místo toho začali ve větší míře využívat překupníky. Luxusní auta tedy do Ruska míří dál oklikou, kdo ale nechce těchto kanálů využít má smůlu. Anebo nemá?

Rusové se snaží dokázat, že nikoli, a tak si stvořili vlastní Maybach. Přeháníme jen trochu, neboť tohle prázdné místo na mapě se nyní pokusila zamalovat firma Power Wheels, která „svůj Maybach” vystavila na moskevském autosalonu. A nutno dodat, že i když stvořila něco z principu směšného, kýčovitého a trochu trapného, výsledek nevypadá tak zle, jak by vás na první dobrou mohlo napadnout.

Tuningová firma se totiž pochlubila upravenou Ladou Aura, která dostala dvoubarevný lak karoserie odkazující právě na tradiční schéma Maybachu, stejně jako byla ozdobena koly připomínajícími poklopy od kanálů, které se čas od času na luxusních autech objevují. Na Ladu je to pochopitelně trochu přes čáru, navíc to Auru vrací do éry osmdesátých let, kdy publikum toužilo po žigulících a moskvičích. Ale ani tak to není ryzí tragédie, což ovšem nejde říci o samotné Auře.

Prodloužená verze Vesty, která mezi nápravami nabízí o 245 milimetrů víc místa, zatím není vysloveným bestsellerem. Letošní registrace od ledna do října totiž dosáhly jen 1 118 exemplářů. To sice na poměry nejdražšího modelu v nabídce není až tak málo, AvtoVAZ ale původně počítal s vyšším zájmem. I proto se letos v září měly montážní linky dočasně zastavit. Kdy dojde na jejich opětovné rozjetí, zatím není jasné.

Šéf ruské automobilky Maxim Sokolov ovšem už dříve oznámil, že Aura by se měla vyrábět také ve zjednodušené podobě, kdy prodloužení rozvoru nebudou provázet veškeré luxusní prvky, aby tak dokázala oslovit i taxikáře. Omezená flotila ve vládních službách totiž zjevně k nakopnutí zájmu nestačí, a nic jiného nás asi nečeká ani po zahájení prodeje „Maybachu“ od Power Wheels. Zase tak lákavě tohle auto nevypadá, ale posuďte sami.


Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let - 1 - Lada Aura Power Wheels 2025 prvni foto 01Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let - 2 - Lada Aura Power Wheels 2025 prvni foto 02Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let - 3 - Lada Aura Power Wheels 2025 prvni foto 03Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si začali dělat vlastní z Lady. Připomíná to „ruský luxus” 80. let - 4 - Lada Aura Power Wheels 2025 prvni foto 04
Lada Aura se dočkala dvoubarevného laku a kovaných kol od společnosti Power Wheels. Na moskevském autosalonu tak byl alespoň cítit duch Maybachu, když samotná značka na něm své novinky vystavovat nemůže. Foto: Tiskový servis moskevského autosalonu

Zdroj: Power Wheels

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše