Slavný lyžař si upravil jedno z nejluxusnějších a nejdražších aut, teď je z něj 800koňový „rodinný ideál” před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DKMobility

Obecně vzato existují i dražší auta, pomineme-li ale sportovní modely a různé podobné exkluzivity, je to asi nejdražší „normální” auto, které se dá koupit. I proto si jej lidé běžně upravit nenechávají, Jon Olsson ale zůstává svůj.

Slavného lyžaře Jona Olssona jistě nemusíme představovat, v minulosti o něm byla řeč již mnohokrát, a to zejména v souvislosti s jeho vozovým parkem. Držitel dvou zlatých, dvou stříbrných a sedmi bronzových medailí ze zimních her Winter X-Games totiž auta nejen nakupuje a po čase prodává, ale zejména upravuje podle svých představ. A je mu celkem jedno, co je základem, modifikuje vše.

Nejnověji si převzal Rolls-Royce Phantom Extended, tedy vrcholnou verzi britského superluxusu, která platí za jedno z nejdražších „normálních” aut vůbec. Koupil si ho už před rokem, úpravy ale zase tak dlouho netrvaly. Jak nyní přiznává, tři měsíce byla limuzína zadržována celníky než seznali, že s jejím původem je vše v pořádku.

To je jistě pozoruhodné, legální záležitosti ovšem dnes vynecháme. Místo toho se budeme soustředit na samotný vůz, který byl vyveden v černém zvenčí i zevnitř. To u Olssona není překvapivé, neboť tento nebo bílý odstín je jeho oblíbeným. Povětšinou je pak u toho i kamufláž, ta by však nejspíše v případě značky Rolls-Royce působila nepatřičně. Proto byla vynechána, i když teoreticky s ní slavný lyžař může počítat - stačí totiž, aby s prodlouženým Phantomem vyjel v noci, a nezapínal světla. Rázem tak splyne se svým okolím.

Vůz dostala do parády nizozemská společnost DTMobility, které již Jon dříve svěřil svůj Ghost, stejně jako Mercedes-Benz třídy G. Pro Phantom pak „bludní Holanďané“ zvolili decentní bodykit od společnosti Mansory, který doplňují litá kola Brixton JO02. Ta jsou moderní intepretací ráfků, které limuzína dostala původně v roce 2004 přímo do automobilky. Nalakována pak pochopitelně byla načerno, přičemž ve stejném duchu se nesou i koncovky výfuků či soška Spirit of Ecstasy.

Další modifikace zahrnují snížený podvozek či zatmavená okna a světlomety. V černé je pak vyveden rovněž interiér, přelakovány tak byly veškeré dřevěné dekory. Kromě toho nechal Jon instalovat dovnitř i optickými vlákny protkaný strop, jenž má připomínat noční nebe nad vámi. Opomenout nesmíme ani na zakázkovou palubní desku, kupříkladu audio systém však zůstává standardním. Spíše než k rapperskému ideálu má tak vůz daleko blíže ke gangsterské limuzíně.

Olsson nicméně považuje upravený Phantom za rodinný ideál, a to přesto, že nechal poladit také 6,75litrový dvanáctiválec. Pohonná jednotka tak již neprodukuje 571 koní, nýbrž takřka 800, čemuž musela být uzpůsobena rovněž osmistupňová automatická převodovka. S jakou dynamikou pak lyžař může počítat, nebylo zveřejněno, stovku však rozhodně bude mít na tachometru dříve než za sériových 5,4 sekundy. Stejně tak nesjpíše již omezovač nebude zasahovat při 250 km/h.

Jak jsme přitom zmínili výše, Olsson svá auta po nedlouhém čase obvykle prodává. Výjimkou nejspíše nebude ani upravený Phantom, který se dost možná na trhu s „ojetinami“ objeví za kratší dobu, než jaká byla spojena s úpravami. S lácí ale rozhodně nepočítejte, cena se bude stoprocentně pohybovat v desítkách milionů korun.

Rolls-Royce Phantom Extended dostal dle přání Jona Olssona bodykit od Mansoryho, zatímco vnitřek zdobí optická vlákna na stropě. Úpravám se nevyhnul ani motorový prostor, kde svou práci odvádí takřka 800 koní. Foto: DKMobility

Zdroje: Jon Olsson@Youtube, DKMobility

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.