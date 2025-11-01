Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku
Petr ProkopecÚpravy čínských aut v Evropě zatím opravdu nefrčí, slavný německý tuner ale toto tabu prolomil. Nemusí to být jen tak, tohle auto brzy může dostat německý pas a krok Irmscheru bude najednou působit docela jinak.
Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek
Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Úpravy čínských aut v Evropě zatím opravdu nefrčí, slavný německý tuner ale toto tabu prolomil. Nemusí to být jen tak, tohle auto brzy může dostat německý pas a krok Irmscheru bude najednou působit docela jinak.
Od založení čínské automobilky Leapmotor letos v prosinci uplyne 10 let, s prodejem aut však začala až o čtyři léta později. Bavíme se tedy o 6 let na trhu působící firmě, přesto loni dosáhla na 293 724 prodejů, což je už nezanedbatelné, navíc dvakrát větší číslo než v roce předchozím. O Leapmotoru se ale stále více mluví i z jiných důvodů - kvůli převzetí 20procentního podílu ve firmě koncernem Stellantis, který se nyní pokouší vozy Leapmotoru tlačit i v Evropě.
Díky tomu mohlo dojít také na spolupráci s německou tuningovou firmou Irmscher, která je mnohem starší než čínská značka, její kořeny sahají až do roku 1968. Historicky je spojována hlavně s Opelem, třebaže se její záběr postupně rozšířil také na Peugeot či Kiu. Nově pak do jejího portfolia přibyl také Leapmotor, oproti předchozím projektům se ovšem jedná o dramatický posun. Nikoli co do výše úprav, v tomto ohledu pomalu není o čem mluvit. Leapmotor totiž bude upravené vozy nabízet ve svých showroomech.
Je proto více než jisté, že nezůstane u jediné vlaštovky. Doufejme však, že Irmscher příště přiloží trochu více ruce k dílu, neboť momentálně to vypadá, jako kdyby se Číňané za pomoci německého maskování snažili z publika vytáhnout o poznání více peněz. Standardně se totiž na západ od našich hranic prodává SUV C10 ve verzi ProMax AWD za 44 900 Eur, tedy za 1,1 milionu korun. Po zásahu Irmscheru ale cena narůstá o 5 000 Eur neboli o 122 tisíc Kč.
Co za své peníze dostáváte? Vlastně nic moc, v případě pohonu totiž SUV setrvává u standardních dvou elektrických jednotek, které zásobují obě nápravy 598 koňmi. Nezměněna je pak i kapacita baterií, která činí 81,9 kWh. Tuningová společnost po stránce technické jen lehce upravila podvozek, aby C10 nabídnul lepší ovladatelnost. Jiná jsou také litá kola a zvětšil se i zadní spoiler. Z dalších úprav ale již lze zmínit pouze červeně lakované detaily, jako je třeba boční linka.
Irmscher se tedy příliš nepředvedl, jakkoli i zmíněné kroky k oslovení některých zákazníků stačit budou. Z čelní kapoty ostatně zmizelo logo čínské firmy, pročež na ni odkazuje pouze nápis na víku zavazadelníku. A pokud by zmizel jen ten, rázem bude SUV spojované hlavně s německou tuningovou firmou, což redukuje předsudky vůči Číňanům. A celá tato kooperace dává zapravdu spekulacím o ještě docela jiných plánech Stellantisu s vozy od Leapmotoru.
Opel, tedy přesně ta značka, s kterou je Irmscher spojen, má totiž podle informací Automobilwoche začít lepit své logo na čínské produkty a udělat z nich své vlastní modely. Prvním kandidátem má být typ B10, tedy o trochu menší SUV, než o jakém jsme dosud hovořili. Měnit by se u něj přitom měl nejen emblém, ale pomalu celá příď, neboť se očekává nový nárazník, maska i světlomety. To není málo úprav, na druhou stranu jsou však levnější než vývoj celého vozu, zvláště pak elektrického.
Pro Stellantis by taková strategie byla zřejmě přínosem, pro evropskou automobilovou branži už méně. Pokud anii taková značka jako Opel nezvládá držet tempo s konkurencí a musí přistupovat k přeznačkování čínských aut, pak se vystavuje riziku, že za pár let bude zcela zbytná. Doufejme, že další vývoj tímto směrem nepůjde, nastartováno směrem k němu je ale slušně i díky této úpravě.
Leapmotor C10 se dočkal úpravy od Irmscheru. Tuningová verze se ovšem v rámci větší dohody bude prodávat v showroomech čínské značky bez jejích log, prozatím bude k dispozici 250 vozů. Foto: Irmscher, tiskové materiály
Zdroj: Irmscher, Leapmotor, Automobilwoche
Bleskovky
- Nejsilnější a nejrychlejší VW Golf GTI má svou cenu, „lidová” je asi tak jako cifry na kabelkách od Diora
včera
- Nová Honda Prelude nakonec umí být i rychlá, ale jen pokud v ní vypnete funkci, která měla „fejkovat” její sportovnost
28.10.2025
- Toyota už sepsala parte současné Supře. Skončí brzy, nic jiného místo ní nenabídne
27.10.2025
Nejnovější články
- Zakladatel AMG musel nechat 60krát nabourat své nové auto, aby mohl poslat do prodeje pouhých 100 kusů
před 5 hodinami
- Nešťastně zaříznutá vlajková loď amerických křižníků silnic chytila druhý dech, za 850 tisíc Kč je to neskutečný kus auta
před 6 hodinami
- Jedno z nejošklivějších nových aut posledních let dostává dál naloženo, někde ho zařízli ještě před vstupem do prodeje
před 8 hodinami
- Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku
před 9 hodinami
- VW dal u své novinky lidem možnost vybrat si mezi elektrickým a také spalovacím pohonem. 80 procent vzalo to, co si nepřál
před 11 hodinami
Živá témata na fóru
- Pneu koutek 11.01. 18:17 - Stepan
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 11.01. 13:18 - pavproch
- ojeté auto kolem 300tis, s místem na lyže uvnitř 10.30. 15:55 - delphin
- Další zajímavá autovidea 10.29. 18:44 - Brus
- Onboard videa 10.29. 12:24 - Truck Daškam
- Politický koutek 10.28. 13:04 - Carrert93
- Autokosmetika 10.28. 12:59 - Carrert93
- Toyota GT 86 / Subaru BRZ 10.27. 19:29 - Snowman000