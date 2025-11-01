Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku

Úpravy čínských aut v Evropě zatím opravdu nefrčí, slavný německý tuner ale toto tabu prolomil. Nemusí to být jen tak, tohle auto brzy může dostat německý pas a krok Irmscheru bude najednou působit docela jinak.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Irmscher, tiskové materiály

Od založení čínské automobilky Leapmotor letos v prosinci uplyne 10 let, s prodejem aut však začala až o čtyři léta později. Bavíme se tedy o 6 let na trhu působící firmě, přesto loni dosáhla na 293 724 prodejů, což je už nezanedbatelné, navíc dvakrát větší číslo než v roce předchozím. O Leapmotoru se ale stále více mluví i z jiných důvodů - kvůli převzetí 20procentního podílu ve firmě koncernem Stellantis, který se nyní pokouší vozy Leapmotoru tlačit i v Evropě.

Díky tomu mohlo dojít také na spolupráci s německou tuningovou firmou Irmscher, která je mnohem starší než čínská značka, její kořeny sahají až do roku 1968. Historicky je spojována hlavně s Opelem, třebaže se její záběr postupně rozšířil také na Peugeot či Kiu. Nově pak do jejího portfolia přibyl také Leapmotor, oproti předchozím projektům se ovšem jedná o dramatický posun. Nikoli co do výše úprav, v tomto ohledu pomalu není o čem mluvit. Leapmotor totiž bude upravené vozy nabízet ve svých showroomech.

Je proto více než jisté, že nezůstane u jediné vlaštovky. Doufejme však, že Irmscher příště přiloží trochu více ruce k dílu, neboť momentálně to vypadá, jako kdyby se Číňané za pomoci německého maskování snažili z publika vytáhnout o poznání více peněz. Standardně se totiž na západ od našich hranic prodává SUV C10 ve verzi ProMax AWD za 44 900 Eur, tedy za 1,1 milionu korun. Po zásahu Irmscheru ale cena narůstá o 5 000 Eur neboli o 122 tisíc Kč.

Co za své peníze dostáváte? Vlastně nic moc, v případě pohonu totiž SUV setrvává u standardních dvou elektrických jednotek, které zásobují obě nápravy 598 koňmi. Nezměněna je pak i kapacita baterií, která činí 81,9 kWh. Tuningová společnost po stránce technické jen lehce upravila podvozek, aby C10 nabídnul lepší ovladatelnost. Jiná jsou také litá kola a zvětšil se i zadní spoiler. Z dalších úprav ale již lze zmínit pouze červeně lakované detaily, jako je třeba boční linka.

Irmscher se tedy příliš nepředvedl, jakkoli i zmíněné kroky k oslovení některých zákazníků stačit budou. Z čelní kapoty ostatně zmizelo logo čínské firmy, pročež na ni odkazuje pouze nápis na víku zavazadelníku. A pokud by zmizel jen ten, rázem bude SUV spojované hlavně s německou tuningovou firmou, což redukuje předsudky vůči Číňanům. A celá tato kooperace dává zapravdu spekulacím o ještě docela jiných plánech Stellantisu s vozy od Leapmotoru.

Opel, tedy přesně ta značka, s kterou je Irmscher spojen, má totiž podle informací Automobilwoche začít lepit své logo na čínské produkty a udělat z nich své vlastní modely. Prvním kandidátem má být typ B10, tedy o trochu menší SUV, než o jakém jsme dosud hovořili. Měnit by se u něj přitom měl nejen emblém, ale pomalu celá příď, neboť se očekává nový nárazník, maska i světlomety. To není málo úprav, na druhou stranu jsou však levnější než vývoj celého vozu, zvláště pak elektrického.

Pro Stellantis by taková strategie byla zřejmě přínosem, pro evropskou automobilovou branži už méně. Pokud anii taková značka jako Opel nezvládá držet tempo s konkurencí a musí přistupovat k přeznačkování čínských aut, pak se vystavuje riziku, že za pár let bude zcela zbytná. Doufejme, že další vývoj tímto směrem nepůjde, nastartováno směrem k němu je ale slušně i díky této úpravě.


Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku - 1 - Leapmotor C10 Irmscher 2025 prvni foto 01Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku - 2 - Leapmotor C10 Irmscher 2025 prvni foto 02Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku - 3 - Leapmotor C10 Irmscher 2025 prvni foto 03Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku - 4 - Leapmotor C10 Irmscher 2025 prvni foto 04
Leapmotor C10 se dočkal úpravy od Irmscheru. Tuningová verze se ovšem v rámci větší dohody bude prodávat v showroomech čínské značky bez jejích log, prozatím bude k dispozici 250 vozů. Foto: Irmscher, tiskové materiály

Zdroj: Irmscher, Leapmotor, Automobilwoche

Petr Prokopec

