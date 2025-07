Slavný německý úpravce omylem ukázal, jak moc špatným směrem se BMW vydalo s novou M5 před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AC Schnitzer

Tak schválně, vidíte na fotce tohoto BMW M5 Touring něco neobvyklého? Máte pocit, že auto najednou nevypadá tak hrozně, jak se vám dosud zdálo? Souhlasíme, samotným tuningem to ale bohužel není, k takovému výsledku vám ani u Schnitzera nepomohou.

Současné BMW řady 5 považujeme v redakci bez výjimky za otylou obludu. Můžete nás vinit z nepodložené averze, ale stačí se na auto podívat a vidět jej vedle něčeho normálního, abyste s trochou soudnosti změnili názor. Pro ostatní tu případně máme i pár čísel. Na výšku nové pětce naměříme 1 515 milimetrů, tedy o pouhé tři centimetry méně, než měla na kontě první generace SUV X1 představená v roce 2010. Za pouhých patnáct let se tak automobilka se svými osobáky výškově dostala na úroveň SUV.

Lze jistě namítnout, že X1 je o půl metru kratší než řada 5, jenže i tento argument nakonec sráží spíš novinku, neboť její zavalitost je rozložena napříč celou délkou. Kde tedy patnáctileté mnichovské SUV působí pořád atleticky, tam jsou nový kombík a sedan přesně těmi otylými obludami, za které je považujeme. Což je oříšek, na kterém si lámou své jinak velmi pevné a ostré zuby i renomované tuningové firmy.

Nově se totiž se svou první várkou úprav pochlubila společnost AC Schnitzer, která se na vozy BMW dlouhodobě specializuje. Pro vrcholný model M5 chystá i zvýšení výkonu, kdy se ze sériových 727 koní hodlá dostat na 810 kobyl, tato modifikace je však zatím ve vývoji. Zákazníci si tedy mohou dopřát jen vizuální modifikace - čelní splitter, křidélka zasunutá do bočních vzduchových kapes, nové prahy či zadní křídlo s difuzorem.

Úpravce zmiňuje, že veškeré komponenty jsou aerodynamicky optimalizované, přičemž boční prahy a difuzor vám potáhne ochrannou fólií kvůli odletujícím kamínkům. Vizuální proměnu pak završují kovaná 21palcová kola AC6, která jsou dostupná v leskle černé nebo klasické hliníkové verzi, u níž byl použit speciální ochranný nátěr. Oba typy nicméně obouvají pneumatiky o rozměru 285/35 vpředu a 295/35 vzadu.

V tuto chvíli bychom normálně mohli skončit s konstatováním, že vizáži současné M5 to zase tolik neprospělo. Jenže kolegové z Autoblogu si všimli jedné kuriozity, která celou věc posouvá ještě jinam. AC Schnitzer totiž v tiskových materiály i na webu pro zákazníky používá k prezentaci úprav fotku, která je ve skutečnosti renderem. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale podívejte se na ni pořádně - je to ta hlavní, jsou to i ty první níže.

Zdá se vám, že tohle auto nevypadá zase tak otyle? Máte pravdu, tuningem to ale není. Když se podíváte za hranici předních partií, prozkoumáte linie oken nebo podobu klik dveří, zjistíte, že tenhle render vznikl nikoli na základě současné pětky G90 resp. kombíku G91, ale na základě Touringu předchozí generace G91, který dostal světla a další detaily novinky, karoserie ale zůstala původní. Omylem? Z lenosti? Možná, prostě někdo z firmy vyšel z toho, co už měl dříve rozdělané na počítači. Ale možná to bylo schválně, protože takto výsledný kombík vypadá mnohem líp než reálné auto.

I jeho fotky jsou venku, a tak si můžete obojí srovnat. Pětka G31 ještě atlet, pětka G91 je vařbuřt, prostě je. To auto z renderu (vysoké 1 479 mm, mimochodem) bychom snad i chtěli, stačí ale sjet pohledem níže na hotové dílo a už vidíte jen obludu, která vás bude po nocích pronásledovat jako noční můra. AC Schnitzer tak zřejmě omylem ukázal, jak moc špatným směrem se BMW vydalo s novou M5 - teď už to snad uvidí každý.

Tohle jsou upoutávkové záběry ACS na vyladěnou verzi nové M5 Touring. Šik? Docela ano, problém je jen v tom, že to není reálná nová M5 „v tuningu”, ale jakýsi hybrid mezi starou a novou generací. Foto: AC Schnitzer



Nová M5 po zásahu ACS vypadá takto a je to znovu děs. Foto: AC Schnitzer

Zdroj: Autoblog.nl, AC Schnitzer

