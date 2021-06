Srovnání třech upravených německých aut ukazuje nevyhnutelnou marnost tuningu před 7 hodinami | Petr Miler

Jste příznivci tuningu? Nedivíme se tomu, je to šance, jak dostat z auta víc bez nutnosti jej měnit za jiné a dražší. Má to však svá úskalí a toto srovnání extrémních úprav je ukazuje v plné nahotě.

Jako fandové aut musíme mít blízko i k jejich tuningu, pochopitelně. Když od automobilu očekáváte hodně, ani sebelepší vůz ze sériové produkce vám nikdy nebude plně vyhovovat. A i kdyby se to náhodou stalo, dříve nebo později vás napadne: Co kdyby měl o trochu více výkonu? Nebo odolnější brzy? Přilnavější pneumatiky, lehčí kola, tohle, támhleto... Prostě se to stane.

V tomto kontextu tedy není ničím nepochopitelným, když do auta „sáhnete” a pokusíte se z něj dostat víc. Moudří ale praví, že jak jednou s tuningem začnete, nikdy s ním neskončíte a ve výsledku možná stvoříte auto, které jste vlastně ani nechtěli nebo začne být upravené tak moc, že prostě přestává sloužit k tomu, k čemu sloužit mělo. Pokud totiž začnete třeba úpravou výkonu, zjistíte, že potřebujete také brzdy. Pak podvozek, pak třeba odolnější spojku nebo rychlejší řazení automatu. A když vylepšíte brzdy a spojku, můžete zase přidat výkon, jenže pak zase odejde spojka, a tak pořád dokola.

Není asi problém přidat chiptuningem vašemu dieselu 20 procent výkonu ve špičce a sem tam jej využít při předjíždění, když ale začnete stavě motokáru z necek, nutně skončíte u čehosi obtížně použitelného. Připomíná to poslední srovnání Mata Watsona z Carwow, který na letiště dostal dvě mocně upravená Audi (TT RS a R8 twin-turbo) a proti nim podobně upravené Porsche 911 991 Turbo S. Auta mají mít 1 100, 1 200 a 1 100 koní, to je neskutečné a slibují úžasnou podívanou, realitou je ale spíš zmar.

V podstatě v žádný moment srovnání nemáme možnost vidět auta v plné akci, protože pořád něco zlobí. TT RS přestane řadit, R8 nejde launch control, 911 se začne přehřívat... Tu se nepodaří přeřadit, tu motor nevysvětlitelně ztratí výkon. Jsou to očividně „přetuněná” auta, která prostě nejsou s to dodávat slibované parametry konzistentně, neboť výkon motoru soustavně naráží na limity toho či onoho.

Podívejte se na to sami, toto je pro nás hlavním závěrem srovnání. Když se vedle sebe dají výsledky z různých klání, je nejrychlejší přeplňovaná R8 před Porsche a TT, nicméně je docela dobře možné, že sedm dalších srovnání by mělo za následek sedm dalších výsledků, protože tahle auta prostě dalece překročila hranici rozumných úprav. A stejně jako kola a motor neudělají z necek motokáru, neudělají ani velmi drahé úpravy z Audi Bugatti. Nebo cokoli podobného.

