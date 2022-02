Tachometr do 330 km/h a dojezd 686 km na tři čtvrtiny nádrže, v něčem jsou diesely nepřekonatelné před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je paradox, že se od těchto motorů odvracíme zrovna v době, kdy jsou nejekologičtější a nejkultivovanější v historii a jejich efektivita zůstává nadále vysoká. I jinak „angažované” BMW tak nejlepší diesel 50d pohřbilo, nahradit jej ale lze úpravou na dokonce výkonnější 400d od Manhartu.

BMW sice uvádí, že zůstane věrné spalovacím motorům i dlouho poté, co většina automobilek přepřáhne na elektrický pohon, ovšem i tak je jeho nabídka stále omezenější. V roce 2020 totiž mimo jiné došlo na odchod agregátu, který byl zcela unikátní a skutečně povedený. Řeč je o třílitrovém šestiválcovém dieselu B57D30S0, který se pyšnil hned čtyřmi turbodmychadly. Zákazníci tak mohli počítat s výkonem 400 koní a točivým momentem 760 Nm, načež mohli i za volantem sedmičkové limuzíny konkurovat řadě sporťáků. Pochopitelně při udržení spotřeby na uzdě.

BMW poslalo motor na věčnost nikoli pro nezájem či jeho komplikovanost jako takovou, ale pro obojí spojené se stále přísnějšími emisními normami EU. Byl to složitý a výrobně náročný stroj, který bylo stále těžší protáhnout emisním sítem. A když k tomu počteme, že šlo o skutečnou smetánku dieselů určenou logicky jen pro omezené spektrum zákazníků, prodeje ani nemohly být závratné a další udržení ve výrobě obtížně ospravedlnitelné. Jednotka ostatně přes dvojnásobný počet turbodmychadel nebyla svými parametry zase tak daleko od verze B57D30T0.

S tímto označením je přitom spojen dvakrát přeplňovaný třílitr, který až do faceliftu řady 7 v roce 2019 produkoval 320 koní a 680 Nm. Po modernizaci pak jeho výkon vyskočil dokonce na 340 koní, zatímco točivý moment vzrostl na 700 Nm. Ke zdolání stovky tak limuzína potřebuje rovných 5 sekund, což je pouze o pět desetin více než u mnohem dražšího provedení 750d se čtyřmi turby. Nejvyšší rychlost 250 km/h pak mají obě verze společnou, normovaná spotřeba je však u dvakrát přeplňovaného modelu podstatně nižší (5,2 l/100 km vs. 6,6 l/100 km).

Motor se tak z nabídky pakoval a stěží se do ní kdy vrátí. Pokud kvůli tomu již několik měsíců roníte krokodýlí slzy, pak nyní přišla doba, kdy kapesníky můžete schovat. Tuningová společnost Manhart totiž představila své nové dílo zvané MH7 400d, které si bere do parády dvakrát přeplňované BMW 740d (či jakýkoli jiný model spojený s tímto agregátem ať už ve 320- nebo 340koňové podobě). Jeho pohonná jednotka totiž dostala do vínku turbokit a odlišnou mapu řídicí jednotky, načež nově produkuje 405 koní a dokonce 790 Nm. Ve finále je tak ještě silnější než agregát se čtyřmi turby, za nímž stála mnichovská automobilka.

Je škoda, že Manhart nedal do placu data o jízdní dynamice. Nicméně se dá předpokládat, že tovární model by tím tuningovým byl překonán. Zvláště když kvůli vyššímu výkonu byla zesílena i osmistupňová automatická převodovka. Pohon všech kol se pak zůstal nezměněn, což je i jeden z důvodů, proč si úpravce za navýšení výkonu účtuje ne zas až tak vysokých 6 999 Eur (cca 169 tisíc korun). Pokud nicméně u něj hodláte utrácet i nadále, pak neexistuje nic snadnějšího.

Pro zmiňované BMW 740d, respektive pro upravenou verzi MH7, si totiž můžete dopřát sadu 22palcových litých kol Venturi, stejně jako podvozek snížený o 20 a 30 milimetrů. Rozchod kol pak umocňují 15milimetrové podložky, zatímco o vizuální agresivitu se starají karbonový splitter, difuzor a zadní spoiler. Mimo to pak v nabídce nechybí ani grafické polepy, které limuzíně dodají řádně tuningový šmrnc.

Pozoruhodné je, že firma úpravu prezentuje a předfaceliftovém modelu, asi ani ona nefandí obrovským ledvinkám. A za povšimnutí stojí grafika přístrojové desky převzatá od Alpiny. Auto tak disponuje tachometrem do 330 km/h a tušíme, že nebude mít problém se třístovce reálně přinejmenším přiblížit. Přitom dojezd ukazuje skoro 700 km a nádrž na naftu ani není plná. Takovou kombinaci vlastností žádný jiný pohon ani zdaleka nenabízí.

BMW 740d prošlo v dílnách Manhartu zejména úpravou pohonné jednotky, jenž nově produkuje 405 koní a 790 Nm točivého momentu. Na obrázcích se pak tuningová firma prezentuje verzí před faceliftem, a navíc s interiérem od Alpiny, nicméně dodává, že posílit může i modernizované provedení. A kabinu si pak majitel může specifikovat zcela dle představ. Foto: Manhart

