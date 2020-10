Tesla se konečně dočkala komplexní úpravy, lépe vypadá a může být i kvalitnější před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Startech

Není to poprvé, co něco takového vidíme, dosud ale šlo spíše o dílčí než skutečně komplexní úpravy, které by změnily vzhled i techniku. Modifikace Modelu 3 od Startechu dělají přesně to.

Tesla soustavně navyšuje produkci, přičemž se stále ještě nevzdala plánu, že letos vyrobí minimálně půl milionu vozů. To ovšem znamená, že již nejde o malosériovou značku, jejíž produkty většina lidí uvidí naživo maximálně tak jednou za život, a to ještě na autosalonu a nikoli na silnici. Místo toho můžete na některých místech zaznamenat i několik exemplářů za jediný den. Pro některé majitele to ovšem není příjemné zjištění, neboť tak klesá jejich výjimečnost. S pomocnou rukou ale naštěstí nyní přichází společnost Startech, pro níž je práce na Tesle novinkou.

Německá tuningová firma se dosud zaměřovala především na vozy britských značek Aston Martin, Bentley, Jaguar či Land Rover, nicméně od roku 2017 do svého výrobního programu zařadila i díly pro Maserati Levante. A nyní přichází čas i na úpravy elektromobilů, jakkoliv vše má svá omezení. Aktuálně se totiž Startech bude věnovat pouze Tesle Model 3, přičemž pro vůz nabídne jen exteriérové a interiérové modifikace. A také snížený podvozek, motor však zůstává ryze standardní.

S čím tedy počítat lze? V případě zevnějšku tu máme nový přední a zadní nárazník, stejně jako nástavce prahů před zadními koly. Kromě toho dorazil i spoiler na víku zadního zavazadelníku, přičemž souhrnně vás tyto prvky vyjdou na 2 710 Eur (cca 74 tisíc Kč) bez daně. Za dalších 590 Eur (16 tisíc Kč) pak lze pořídit ráfek Monostar M o rozměru 9 x 20 palců, zatímco varianta široká 10,5 palce vychází na 630 Eur (17 tisíc Kč) a umožňuje obutí 285milimetrové pneumatiky místo 245milimetrové.

Ještě než se přitom přesuneme do interiéru, je třeba zmínit ony úpravy podvozku. Prozatím jedinou možností je koupě pružin snižujících světlou výšku o 30 mm, jenž vychází na 298 Eur (8 tisíc Kč), opětovně bez daně. Startech dodává, že osadit jimi lze verze s pohonem zadních i všech čtyř kol, přičemž objednávky jsou v tomto případě vyřizovány ihned. Na karosářské díly z karbonu a polyuretanu si ovšem zákazníci budou muset počkat minimálně do prosince.

Na ještě delší čekačku se musí připravit zájemci toužící po modifikacích kabiny, a to přesto, že vlastně nejde o nic světoborného. K dispozici bude pouze nový volant a dveřní panely, na jejichž výrobu bylo taktéž užito uhlíkových vláken. Dále tu pak máme strop potažený Alcantarou či hliníkový set pedálů. Tím ale úpravy končí, přičemž se dá předpokládat, že stejně jako ty exteriérové již váš bankovní účet nezatíží.

Dodat pak jen lze, že kromě již zmíněného nabízí Startech také přelakování chromových prvků do barvy karoserie, což se týká i dveřních klik. V prvním případě přitom zaplatíte 820 Eur (22 tisíc Kč) a ve druhém 500 Eur (14 tisíc Kč). Jde tedy o vskutku komplexní úpravu, která podle nás mění přinejmenším vzhled přídě k lepšímu a trochu jej připodobňuje některým Porsche. Vzhledem k notorickým problémům Tesel s kvalitou pak lze očekávat, že když auto hned po koupi svěříte Němcům, dostanete jej i v kvalitnější podobě než přímo z továrny.

Tesla Model 3 se od Startechu dočkala venkovních i vnějších tuningových modifikací. Zapracováno pak může být i na podvozku, stejně jako na zvýšení kvality. Foto: Startech

Zdroj: Startech

Petr Prokopec