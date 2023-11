Tuner ukázal možnou budoucnost zmírajících tradičních úpravců. Pro „Kubu 2.0” to může být to pravé před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tradiční úpravci aut dnes zachází na úbytě, však automobilky dělají maximum proto, aby nejnovější auta vůbec nemohli ladit. A na elektromobilech toho ani mnoho technicky kloudného měnit nepůjde. Vorsteiner se tak vrací k legendám minulosti, může to být to pravé ořechové.

Automobilový tuning je další oblastí, která je vývojem posledních let velmi silně zasažena. Podrobně jsme to rozebírali v nedávném článku o krachu další slavné firmy, ale ve stručnosti řečeno - zejména s tradičními úpravami technických částí typu motor je stále těžší obstát před zákonnými požadavky, k tomu se přidává aktivní snaha automobilek zamezit tunerům v úpravách řídicích jednotek motorů, které tak zvládá stále méně firem. A když uvážíme, že v prodeji přibývá elektrických aut, na kterých v tomto směru skoro není co ladit... Není divu, že se tuning zdá být na smrtelné posteli.

Naděje ale umírá poslední, a tak známé firmy budou zkoušet najít uplatnění jinde. Se svou ideou nyní přichází Vorsteiner, který si vzal do parády BMW M3. Je to jedna z největších ikon německého automobilismu, která vznikla už v šesti iteracích. A najít mezi nimi tu nejoblíbenější není snadné.

Řada lidí nedá dopustit na originál s kódovým označením E30. Jiní pro změnu vyzdvihují provedení E36, které jako první přišlo se šestiválcovým motorem, zatímco další tábor dává svůj hlas generaci E90, která pro změnu byla jako jediná osmiválcová a poslední nepřeplňované. Počítat je ovšem třeba i s těmi fanoušky, kteří dávají hlas současné variantě G80. Ta sice do vínku dostala „bobří zuby“ namísto čelních ledvinek, ovšem jako vůbec první v řadě disponuje také pohonem všech kol - což může být rouhání i spása, třeba dle toho, v jaké lokalitě žijete.

Zapomínat pochopitelně nesmíme ani na generaci F80, tedy vůbec první M3 s přeplňovaným motorem. I ten je mnohými obdivován pro svou lehkost a ovladatelnost, stejně jako na současné poměry ještě poměrně umírněný vzhled. Především je ale třeba vyzdvihnout provedení E46, u kterého dochází k poměrně vzácné shodě mezi většinou oslovených - palec nahoru dostává vlastně naprosto vše. Design je nadčasový, atmosférický šestiválec S54 pak nádherně zvučný i jaksepatří výkonný a efektivní. K tomu přihoďte ještě všehoschopný podvozek a praktický interiér, a rázem máte naprostý klenot. Snad jen brzdy mohly být lepší...

Automobilka od září 2000 do srpna 2006 vyrobila 85 766 aut, z čehož 1 383 kusů připadá na provedení CSL (Coupe Sport Leichtbau). To se již dle svého názvu dočkalo redukční diety, hmotnost tak poklesla o 110 kilogramů vůči běžné M3. Výkon pohonné jednotky běžně produkující 343 koní pak narostl o dalších 17 koníků, BMW však přistoupilo rovněž i k dalšímu ladění podvozku. A o poznání agresivnější otisk zanechalo také v případě karoserie, jenž díky karbonovým doplňkům zlepšila přítlak při vyšších rychlostech o 50 procent.

Právě M3 CSL E46 je dnes mnohými lidmi považováno za absolutní vrchol celé řady, pročež není divu, že řada zájemců je ochotna vyvážit jeho 1 385 kg zlatem. Ani tak ovšem nemusí uspět, známe totiž majitele, kteří by si klidně stoupli do cestě letící kulce, pokud by hrozila, že ta jim třeba jen poškodí lak. K jakémukoli násilí však není třeba přistupovat, neboť tuningová společnost Vorsteiner se místo ladění nových aut vrací právě do minulosti a přišla s programem zvaným V-CSL Carbon Fiber. A jak asi již tušíte, v jeho rámci dochází na přerod regulérního M3 právě na odlehčenou variantu.

Hrát si s těmito auty, se kterými si tuněři mohli dělat ještě prakticky cokoli, se zdá být tím pravým ořechovým pro éru, které se stále více říká druhá Kuba. Může to být nadsázka, politici ale vážně dělají vše proto, aby si víc a víc lidí nechávalo svá stará auta. A tím se znovu otevírá prostor pro jejich vylepšování.

Touto cestou jde i Vorsteiner, byť je třeba rovnou říci, že po aplikaci jeho „odlehčující kúry” zhubne především váš bankovní účet, nikoli až tak moc samotný vůz. Program se totiž soustředí na karbonové výlisky, s jejich pomocí je možné běžné M3 proměnit na CSL spíše vizuálně. Nejdražším prvkem - a vlastně i takovým, který vede k alespoň částečné redukci hmotnosti - je nový přední nárazník, za který je třeba zaplatit 2 695 USD (cca 60 000 Kč). Respektive o 695 USD (15 500 Kč) více, pokud chcete i splitter.

Dále tu máme menší zadní karbonový spoiler (1 395 USD/31 000 Kč) či difuzor, který je taktéž vyroben z uhlíkových vláken (1 495 USD/33 000 Kč). Tím jsme ale víceméně na konci, dále tu již máme standardizovanou nabídku pro všechny zájemce tuningové firmy. Přepracovaný vůz lze tedy ozdobit ještě specifickými litými koly či karbonovými výlisky v interiéru. Do toho se navíc mohou nastěhovat i polozávodní skořepiny, jak jinak, než z karbonu. V případě čalounění lze volit mezi kůží a Alcantarou.

Celkově veškeré modifikace vychází na 7 580 USD (necelých 169 tisíc Kč), úpravce pak hodlá světu nabídnout pouze 103 sad. Tím má být odkázáno na litrový výkon motoru, což jsou trochu zajímavé počty. Pokud totiž dané číslo vynásobíme 3,2krát, dostáváme se k 330koňovému stádu. Ale to nechme stranou. Americká firma, která působí i v Evropě, může s podobnými nabídkami, docela snadno uspět, může tak vzniknout docela nový (nebo staronový?) trh.

Sada V-CSL Carbon Fiber vznikne jen ve 103 kusech, přičemž celkově lidé za přerod regulérního BMW M3 E46 zaplatí necelých 169 tisíc Kč. Ideově je to zajímavý způsob, jak zachovat tuningovým firmám relevanci i v dnešní době. Foto: Vorsteiner, tiskové materiály

Zdroj: Vorsteiner

