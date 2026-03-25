Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Tuning

Tuningová firma srovnáním legendou nechtěně ukázala, jak nehezky otylá jsou dnešní Lamborghini

před 7 hodinami | Petr Prokopec

/

Foto: Novitec

Nebylo to jejím cílem, chtěla se mimo jiné svézt po slávě klipu Cosmic Girl, ale do popředí dostala něco úplně jiného. Ukázat nový supersport vedle legendárního předchůdce nebylo šťastné rozhodnutí.

Lamborghini Diablo SE30 přišlo v roce 1993 jako oslava třicátého výročí založení italské automobilky. Jeho dvanáctiválcový motor se dočkal zvýšení výkonu na 525 koní, víc než to však vůz lákal svým vzhledem. Značka totiž prezentační exempláře nalakovala purpurovou barvou, která jen umocňovala klínovitý profil a divokost karoserie. Té dominovalo monstrózní zadní křídlo, na úpravy oproti standardnímu Diablu ovšem došlo i vpředu. Není tak divu, že plakáty verze SE30 zdobily bezpočet dětských pokojů, přičemž ten můj byl mezi nimi. A spoustě lidí tento stroj utkvěl v paměti i díky své slavné „roli” v neméně slavném klipu Jamiroquai.

Právě na tuto ikonu se nově rozhodla navázat tuningová firma Novitec, která si vzala na paškál moderní Revuelto. Dvanáctiválcové kupé se rovněž dočkalo purpurového laku, který navíc doplnily další vizuální modifikace. Dopředu se tak nastěhoval výraznější splitter i přepracovaná kapota, zatímco na bocích přistály ostřeji profilované prahy. Nechybí ani nová kola vyvinutá ve spolupráci se společností Vossen, která jsou vpředu 21palcová a vzadu 22palcová. Za zmínku stojí, že klientela je může mít v některé ze 72 barev, to je neskutečně široká paleta.

Ke změnám došlo také na zádi, jakkoli pevně uchycené křídlo nahradil zvýrazněný aktivní spojler, který by měl zvýšit přítlak. Příchod nového střešního sání pak měl pro změnu vylepšit chlazení motoru. Ten dále profituje z příchodu nového výfukového potrubí, v jehož případě zákazníci mohou volit mezi nerez ocelí a lehčím Inconelem. V takovém případě dále mohou sáhnout po jeho potažení pravým zlatem, které snižuje tepelnou zátěž v motorovém prostoru. Stejně tak je ovšem k dispozici i systém s aktivními škrtícími klapkami.

Novitec uvádí, že tyto změny sebou kromě hlasitějšího zvukového projevu přináší také dalších 35 koní. I když tedy na trojici elektromotorů firma nesáhla, výkon hybridní soustavy se zvednul na 1 050 kobyl. Jak moc to prospělo dynamice, je otázkou, konkrétní data o zrychlení či nejvyšší rychlosti zveřejněna nebyla. Stejně jako zůstává neznámá i cena veškerých úprav. Ovšem kdo má na Revuelto, které startuje na zhruba 13 milionech korun, toho nejspíš nebude trápit, když další dva tři miliony korun nechá v pokladně tuningové firmy.

Pokud by přitom německý úpravce pustil do světa pouze zmíněné informace a snímky hybridního kupé, nejspíš by směrem k jeho kreaci mířila jen chvála. Jenže firma zjevně chtěla více zdůraznit volbu purpurového laku, a proto se focení propagačních materiálů zúčastnilo i v úvodu zmiňované Diablo. A to je kámen úrazu, neboť vedle svého předchůdce vypadá Revuelto neskutečně otyle. Skoro jako kdybyste atleta s tělem řeckého boha zvěčnili vedle zápasníka sumo. Nakonec už jen výška novinky narostla o 5,5 centimetru na celkových 1 160 mm, což je v těchto sférách obrovské číslo, skoro 5procentní rozdíl.

Revuelto je navíc o půl metru delší, a jakkoli tyto změny prospěly kabině, neboť třeba já se se svými 187 cm do Diabla pohodlně nevejdu, vizáž z tohoto posunu opravdu neprofituje. Berte to však jako názor někoho, kdo verzi SE30 staví opravdu vysoko. Mimo jiné i proto, že zcela naplňuje představy o divokosti Lamborghini. Její dvanáctiválec je totiž spojen pouze se zadními koly, navíc skrze šestistupňový manuál. A jakkoli to není žádná řidičská báseň, jde o ikonu, jakou se Revuelto nejspíš nestane ani ve stejně divokém laku.


Pokud by se upravené Lamborghini Revuelto ukázalo na fotkách samotné, asi by na jeho adresu mířila pouze chvála. Jenže ve společnosti Diabla SE30 vypadá opravdu otyle. Foto: Novitec

Zdroj: Novitec

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.