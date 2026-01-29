U Mansory se asi lekli toho, že pro jednou udělali něco normálního, a tak si hned spravili chuť novým „humáčem”
Petr ProkopecTohle auto už z továrny nepůsobí jako vrchol atraktivity, v Mansory ale dokážou i z nehezkých aut udělat krasavce. Vlastními úpravami? Vlastně ano, ale tak, že vůz zmrší do takové míry, že vedle něj originál najednou vypadá lákavě.
Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek
U Mansory se asi lekli toho, že pro jednou udělali něco normálního, a tak si hned spravili chuť novým „humáčem”
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto už z továrny nepůsobí jako vrchol atraktivity, v Mansory ale dokážou i z nehezkých aut udělat krasavce. Vlastními úpravami? Vlastně ano, ale tak, že vůz zmrší do takové míry, že vedle něj originál najednou vypadá lákavě.
Na sklonku loňského roku tuningová firma Mansory přišla se svým pojetím Audi RS6 Avant. A my jsme a něj museli chvíli koukat jako opaření. Ve srovnání s předchozími kreacemi tohoto úpravce se z něj člověku nezvedal žaludek, spíše pociťoval touhu tento 1 100koňový vůz vlastnit. Přesto se zdálo být jen otázkou času, kdy se Mansory zase vrátí do starých kolejí. Upravený Koenigsegg Jesko nedávno naznačil, že tuningová firma by už nemusela nutě budit takovou kontroverzi a zajímat by se mohla i o zákazníky s vkusem. Ale to byl špatný dojem.
Jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. I když tedy Mansory dvakrát po sobě „štěklo“ tím správným směrem, aktuálně se vrátilo k tomu, v čem má mimořádnou praxi. Tedy ruinovat vzhled často i překrásných aut. Mezi ně Ferrari 12cilindri nepatří, pročež Mansory mohlo poměrně snadno ve svých pozitivně přijatých snahách pokračovat. Jenže došlo spíše na to, co se odehrálo třeba v případě Tesly Cybertruck. Tedy jinými slovy, ošklivé auto se stalo ještě ošklivějším.
V případě dvanáctiválcového Ferrari se firma rozhodla, že karoserii je třeba osadit větším množstvím doplňků, než jaké by jiní úpravci použili u dvou nebo tří různých aut. Přední nárazník se tak dočkal nástavců, které zvýrazňují originální sací otvory. Zároveň dorazil nový splitter, který je na každé straně zakončen stabilizačními křidélky. Nástavce ovšem nechybí ani na kapotě, zatímco čelní maska tvořená černým pruhem se dočkala nových „kapes“, jež mají upravit proudění vzduchu.
Zda tomu tak je či nikoli, je vskutku otázkou. Do vzduchového tunelu se Mansory nepouští, a jakkoli jistě neváhá své kreace prohnat příslušnými počítačovými simulacemi, ty zkrátka nejsou vše. Nebylo by tak překvapivé, kdyby po zásahu tunera vůz nezpomalil. To ale spíš hádáme z karet, proto zpátky k vizuálním modifikacím, které pokračují za předním kolem. Podivný výstup vzduchu je pak doprovázen bočními prahy, jejichž tvar bere úpravce zjevně jako univerzální.
Dozadu se nastěhoval spoiler ve tvaru kachního křídla, který trůní nad zvýrazněným difuzorem. Firma zároveň tyto partie nalakovala černou, zatímco na přídi převažuje tyrkysová. S těmito barvami je možné počítat také uvnitř, jakkoliv v rámci kabiny se Mansory zaměřuje pouze na přečalounění dveří, palubky, středové konzole či sedaček. Nad tím vším se pak v tomto případě nachází strop protkaný optickými vlákny, který ovšem nepůsobí až tak nepatřičně.
Ve prospěch Mansory můžeme zmínit alespoň to, že firma tak trochu upustila od své záliby v kovaném karbonu, se kterým by 12cilindri vypadalo jako ještě větší „humáč”. Tuner si zároveň lehce pohrál s dvanáctiválcovým motorem, pročež výkon vzrostl z 830 na 855 koní a točivý moment z 678 na 730 Nm. Jak moc se to ale projevilo na dynamice, nevíme. Kvůli onomu bodykitu ale skutečně mohlo dojít hlavně na zhoršení sprintu na stovku, který sériový vůz zvládá za 2,9 s.
Úpravce tuto kreaci nazývá Equestre a nenaznačil, že by ji početně nějak omezil. Mnoho lidí, kterým bude jedno, že si nechají zmršit své Ferrari, však asi nenajde. Neznámá je rovněž cena, zájem však mohou vyjádřit jak majitelé kupátek, tak i otevřeného Spideru. Dost by nás zajímalo, zda jim Mansory rovněž nadělí optická vlákna do střechy, čímž by dost možná zničilo její voděodolnost. Nepřekvapilo by nás však ani jedno, ani druhé, tady nemožné opravdu neexistuje.
Mansory se podívalo na zoubek Ferrari 12cilindri. A zkažený zub proměnilo ve vykotlaný pahýl, gratulujeme. Foto: Mansory
Zdroj: Mansory
Bleskovky
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
včera
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
26.1.2026
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
25.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Testy Superbike v Portimao - 1. den včera 20:08
- Indian Chief Vintage 2026: pocta americké klasice včera 08:00
- Triumph Trident 660 a Tiger Sport 660 2026: se silnějším motorem 26.1.2026
- V Jerezu zatím nejrychlejším Danilo Petrucci 21.1.2026
- Harley-Davidson 2026: třináct burácejících novinek 21.1.2026
Nejnovější články
- Kvůli tomuhle vás Volkswagen musí dostat do svých elektrických modelů do dvou let, i kdyby na chleba nebylo
před hodinou
- Ferrari přiznalo, že jeho zákazníci své hybridy téměř nikdy nedobíjí, hybridní režim nepoužívají. To mělo velký smysl je začít nabízet, že?
před 3 hodinami
- Hned dva modely Tesly končí bez jakékoli náhrady, firmě zůstane v ruce vlastně jen jeden dekádu starý vůz ve dvou verzích
před 4 hodinami
- U Mansory se asi lekli toho, že pro jednou udělali něco normálního, a tak si hned spravili chuť novým „humáčem”
před 6 hodinami
- Jaguar už žádná vlastní auta nenabízí, a tak má v opuštěných britských továrnách vyrábět vozy čínských značek
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva