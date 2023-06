Ukrajinec nacpal do Porsche motor 1,9 TDI s manuální převodovkou. Šetřílci jásají, puristé zuří před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Kdo říká, že Porsche může být jen sportovní auto pro bohaté? S legendárním naftovým čtyřválcem bude palivo jen srkat, pobaví ale leda ručním řazením. Právě takové auto se zjevilo na Ukrajině.

Vlastnit Porsche je snem spousty lidí, nejen automobilových nadšenců, jimž v žilách místo krve koluje vysokooktanový benzín. Problémem je v prvé řadě cena, však i dekády staré 911 se v dobrém stavu prodávají za miliony. Z vlastní zkušenosti navíc vím, že investice do exempláře ve špičkovém stavu se vám neskutečně vyplatí. Když jsem se totiž před lety ujal vozu, který kromě rozšířeného bodykitu lákal částkou, jíž pozůstalí po původním majiteli požadovali, na renovaci exteriéru, interiéru jsem a techniky prodělal kalhoty. Motor navíc ani po vyvložkování dlouho nevydržel.

Porsche nicméně již hezky dlouho jen sportovní kupé či kabriolety, jeho nabídka je o poznání širší. V roce 2002 do ní zamířilo první firemní SUV, a to Cayenne. Osm let na to pak zuffenhausenští přišli s druhou generací, kterou v roce 2017 nahradila stávající třetí. Tahle auta jsou o poznání levnější, původní Cayenne je dokonce vůbec nejlevnějším Porsche na trhu ojetin. Jenže ani to nic nemění na vysokých provozních nákladech.

Jak z toho ven? Nekupovat si Porsche? To říkáte vy, jeden ukrajinský nadšenec na to šel jinak. Uvědomil si, že na původní Cayenne jako ojetinu vám dnes stačí klidně jen 100 tisíc korun, provozní náklady pak lze vyřešit instalací jiného než původního pohonu. I z továrny tedy tento model dostal ještě diesel, i tovární třílitrová jednotka má v kombinaci s hmotností 2 240 kilogramů chuť k jídlu. Dotyčný tak pod kapotu původně osmiválcového Porsche Cayenne S generace 955 napěchoval koncernový čtyřválec 1,9 TDI. A rovnou k němu přihodil i manuál z Volkswagenu Touareg 2,5 TDI.

Majitel uvádí, že navzdory mišmaši různých komponentů byla při konverzi věnována nemalá pozornost detailům. Dokládat to mimo jiné má plně funkční tovární diferenciál, jenž zvládá spolupracovat s novým ústrojím. To má na dálnici dosahovat stejné rychlosti jako benzinová varianta, což je jistě trochu nadnesené. Tvrzení o poklesu dříve 20- až 25litrové spotřeby na méně než 9 litrů mimo město a 10 až 10,5 litru ve městě ovšem nemáme problém nevěřit.

Kromě dieselu bylo SUV osazeno rovněž novými multimédii pracujícími na bázi operačního systému Android, dále je pak možné počítat rovněž s novými brzdovými destičkami a baterií. Všechno tohle vám ukáže video níže. Celkově prý tento Cayenne 1,9 TDI najel 222 tisíc kilometrů, takže funkčně opravdu vypadá. Šetřílci jsou z tohoto nápad u vytržení, puristům to přijde jako svatokrádež. Nicméně těm obvykle nevoní ani Cayenne jako takový, ať už s jakýmkoli pohonem.

Cayenne první generace byl k mání hlavně s osmiválci, byť posléze se objevil i šestiválec a dieselový motor. Cestou čtyřválců však automobilka u tohoto SUV nikdy nešla, něco takového je zjevně možné pouze na Ukrajině. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: DizzyRiders

