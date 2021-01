Dacia Duster předělaná z SUV spíš na divoký kombík překvapí krom pojetí i cenou před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Prior Design

Jakkoli se to mohlo zdát nepravděpodobné, tohle auto už skutečně vzniká. A zaujmout nakonec dokáže nejen svým vzhledem či faktem, že za ním stojí úpravce drahých aut, ale i svou překvapivě nízkou cenou.

Když jsme vám ji poprvé ukazovali v půlce listopadu, možná jste nevěřili svým vlastním očím. Dacie nejsou běžným objektem zájmu úpravců aut a pokud přece jen, jde spíše o drobná vylepšení odpovídající omezeným rozpočtům lidí, kteří auta rumunské značky běžně kupují. Tohle je ale skutečně komplexní přestavba, která auto činí výrazně nižším i širším a z SUV jej mění spíše na divoký kombík.

Jako by to samo nestačilo, nedůvěru budila i firma Prior Design, která za tímto nápadem stála. Ne snad, že by jí nebylo možné věřit, že takovou stavbu zvládne, to spíše naopak, problém byl v tom, že Prior se dosud věnoval hlavně úpravám drahých a luxusních aut, jako jsou od Audi, Bentley či BMW. Tak proč by najednou ztrácela čas s Dacií?

Úpravce ale už tehdy konstatoval, že Duster Widebody, jak stroji říká, skutečně postaví. A vše nyní upřesnil sám Andreas Belzek, šéf Prior Designu. Ten přiznává, že původně byly rendery Dusteru Widebody míněny jen jako vtip, když ale s kolegy viděl ohromnou pozitivní reakci na ně, řekl si, že jej jednoduše postaví.

V tuto chvíli už firma pracuje na finální podobě, kterou nabídne jako jeden ze svých produktů, Belzek ale přiznává, že dokonalou obdobou toho, co vidíme i na nových renderech níže, výsledek nebude. Auto nebude o tolik širší, nemůže být ani tak nízké a stejně tak je nepravděpodobné, že by uvnitř byl použit ochranný rám. Jinak se ale má výsledný vzhled zachycenému velmi blížit.

Co je překvapivé, tento tuning nebude tak drahý, jak jsme čekali. Podle Belzeka má upravené auto se sériovou technikou stát okolo 20 tisíc Eur, tedy 524 tisíc Kč, a to včetně samotného Dusteru. Prior Design dále nabídne i nelakovanou sadu komponentů, kterými si bude možné vůz upravit v domácích podmínkách, a to jen za 3 tisíc euro, tedy asi 79 tisíc Kč.

Samozřejmě, na poměry Dacie jde i tak o vysoké sumy, ale jsou nižší, než se čekalo. A spíše zapadají do představy láce, se kterou si rumunské vozy spojujeme, než aby ji odporovaly. Kit má být hotový v průběhu letošního roku a u prezentačního auta, které Prior chystá, bude také vyměněn motor za potentnější, aby Duster divoce nejen vypadal, ale také jel. Máme se tedy zjevně na co těšit.

Dacia Duster Widebody od Prior Designu se lépe ukázala na dalších renderech. Ještě zajímavější jsou ale nové informace, které je doprovází. Foto: Prior Design

Zdroj: Prior Design

Petr Miler