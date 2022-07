Firma dělá ze stále rodinných aut pro každý den silniční rakety, s 650 koňmi si podají i supersporty před 4 hodinami | Petr Miler

Není to auto pro každého, na to je pořád moc drahé, přesto se stále nebavíme o multimilionovém sporťáku, se kterým je každodenní ježdění kříž. Tohle je vůz pro každý den, který nemá problém odvézt rodinu, po úpravě ale nemá ani problém uhánět přes 330 km/h.

Za jiných okolností bychom se snad i zlobili, že automobilka nepřišla mezigeneračně s ničím zásadně novým, za současných okolností, kdy Evropu stále více svírá zelený socialismus, ale musíme být vděční alespoň za zachování statu quo. Aktuální Audi RS3 je nadále autem, které si vystačí s ikonickým pětiválcem 2,5 turbo, který bez jakékoli elektrické asistence generuje až 400 koní výkonu, i když plní všechny emisní normy. A vzhledem k tomu, jak dlouho se prodává, lze očekávat, že k dispozici bude ještě řadu let jako nové auto.

Už v sériovém provedení jede pekelně, potenciál zmíněného motoru je ale skoro nekonečný. Vydolovat z něj 100 až 150 koní navíc znamená přistoupit jen k relativně drobným úpravám, i když ale vůz dostanou dál, do jiné ligy ho neposunou. Na to musíte přistoupit k náročnějším modifikacím, do kterých se už málokdo pouští. Německá firma HGP je ale jednou z výjimek a se svými zkušenostmi nemá problém sáhnout ani do „vnitřností” motoru a dostat z něj ne stovku, ale stovky koní k dobru.

Tak se stalo, že HGP začalo nabízet balíček úprav, který výkon jednotky posouvá až na úctyhodných 650 koní. Uvědomíme-li si, co RS3 je - pořád v podstatě jen „navoněný” Golf -, pak před sebou máme stále rodinný vůz, který nemá žádný problém komfortně posloužit při každodenních přesunech kamkoli. S RS3 jsme si užili své a je to pořád „normální” auto, akorát abnormálně rychlé. Pokud sáhnete po hatchbacku Sportback, je to spíše rodinný pokolombík, pokud po sedanu, jde spíše o reprezentativní pracovní vůz. S 650 koňmi je to při zachování původních vlastností silniční raketa.

Jak jede, můžete vidět na videu MotorOliho níže. Stovka za 3,1 sekundy přiznává limity trakce, 0-200 pod 10 sekund je ale už teritorium supersportů, stejně jako zrychlení z 200 na 250 km/h za 5,9 s. Když pak Oli chvíli podrží pedál na koberečku, auto jede 332 km/h a nezdá se, že by nebylo schopno zrychlovat dál. S tím opravdu bude mít leckteré Ferrari nebo Lamborghini problém. A zkuste s nimi vyrazit na nákupy...

Každá legrace pochopitelně něco stojí, a tak i na RS3 s takovými schopnostmi musíte pořádně provětrat účet. 1 583 900 Kč, na kterých tento vůz startuje, je hodně na kompaktní hatchback, ale na vůz těchto schopností? Když navíc utratíte ještě 19 900 euro (asi 488 tisíc Kč) za úpravu motoru u HGP, která čítá i výměnu pístů, ojnic nebo šál, jste na 2 milionech jako nic. Na druhou stranu, 2 miliony za pořád ještě obyčejný rodinný vůz této dynamiky? Nezní to jako špatný obchod, zvlášť při současných cenách kdečeho.

U HGP si vzali do parády současné Audi RS3 a nadělili mu až 650 koní výkonu.

