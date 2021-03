Úpravce luxusních aut si vzal do parády starou Ladu, změnil ji skoro k nepoznání před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GB Design

Svého času to vlastně bylo také výjimečné auto, ale jen na poměry východního bloku. Realisticky to byl zastaralý vůz už nedlouho po svém vzniku, Bulhaři mu ale zkusili vrátit noblesu i dnešní optikou.

VAZ-2101, kterému svého času nikdo neřekl jinak než „ladovka” či „žigulík”, vznikal ve svého času moderní továrně Volžského automobilového závodu v Toljatti mezi léty 1970 a 1988. Na počátku své existence to bylo obecně vzato docela moderní auto, licencovaná modifikace Fiatu 124, který se o pár let dříve stal autem roku v Evropě. Uplynulo ale několik roků a světová konkurence už byla jinde - v roce 1974 sjel z výrobní linky první VW Golf a všem bylo zanedlouho jasné, že mainstreamové auto jiné koncepce už nemá šanci na úspěch.

Ve východním bloku svíraném ocelovou pěstí komunistické zvůle se ale vývoj prakticky zastavil, a tak i dekádu a půl později platily ladovky za auta snů. Nakonec to známe i od nás, mít žigulík v Československu 80. letech znamenalo dávat okolí najevo svou nadřazenost. Nebyl to přitom vlastně ani pořádný Fiat 124, zejména v interiéru bylo poznat, že z relativně stylového kompaktního sedanu se stalo levné auto pro masy, ale když jsou všichni kolem slepí, může být i jednooký králem.

Z našeho současného pohledu je tento vůz dnes skoro zapomenutou historií, kterou si lze připomenout leda na veteránských srazech (když se zrovna smějí konat), jeden z jeho bulharských majitelů z něj ale chtěl mít znovu štramáka. A tak se obrátil na firmu GB Design, která se běžně zabývá zvelebováním drahých aut, jako je Mercedes třídy G či BMW X5, aby z jeho Lady udělali moderně vyhlížející, luxusní vůz, hlavně pak zevnitř. A firma řekla ano.

Mnohými Čechoslováky vytoužený vůz tak dostal dvoubarevný kožený interiér, kdy béžové prošívané plochy střídá tmavě hnědá kůže. Vidíme také spoustu dřeva, hliníku, chromu, zkrátka materiálů patřících do luxusních aut nejvyšší úrovně. Původní uvnitř nezůstalo prakticky nic, třebaže části sedadel či přístrojové desky byly použity, jinak je ale vše od podlahových koberců až po výplně dveří s reproduktory kompletně vytvořeno od nuly.

Zvnějšku se toho moc nezměnilo, třebaže kompletní renovace je samozřejmostí. Vidíme tak krom řady nových nebo inovovaných dílů jen odlišná kola lezoucí ven z karoserie, což podle nás autu moc nesluší, ale to už je věc majitele. Tak či onak jde o vskutku působivou Ladu, do které by zejména zevnitř asi málokdo řekl, že to vůbec Lada je.

Idea tohoto vozu vznikla už loni jako jakési připomenutí padesátiletého výročí začátku výroby VAZu-2101. Zcela dokončen byl ale až před pár dny, a tak se teprve nyní můžeme detailně podívat, jak se na něm Bulhaři vyřádili. Dali si záležet, to se musí nechat.

Modernizovaný VAZ-2101 bulharského úpravce GB design zevnitř skoro nepoznáte. Zvenčí se tradic drží více, ale ani tak nevypadá všedně. Foto: GB Design

Zdroj: GB Design

Petr Miler