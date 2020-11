Úpravce luxusních aut si vzal do parády Trabant, změnil jej téměř k nepoznání před hodinou | Mirek Mazal

Východoněmecké bakelitové vozítko se dnes zdá být více než čtvrtstoletí starou historií, existují ale zjevně tací, kterým ani nyní nedá spát. Mezi takové patří i firma Vilner, která běžně činí luxusní auta luxusnějšími, změnila ale i Trabant.

Trabant 601 nebyl zrovna pýchou automobilového průmyslu socialistického bloku, paradoxně právě proto se ale stal legendou. Ačkoli šlo o auto, na němž lidé ze západu nechápali vůbec nic, jeho výjimečně primitivní konstrukce a strasti s spojené s jeho používáním se do paměti zaryly snad každému, kdo s ním alespoň jednou jel. A dnes na to mnozí nostalgicky vzpomínají s optimismem ve tváři.

Z konstrukce Trabantu koukala snaha o minimální vývojové i výrobní náklady, leckoho ale může napadnout, zda se s autem s takovými základy dá něco dělat? Zda by z něj šlo postavit atraktivnější vůz, kdyby někdo s citem vylepšil jeho vnější i vnitřní pojetí? Přesně o to se pokusila bulharská firma Vilner, která jinak upravuje auta z nesrovnatelně vyšších pater, kdy luxusní činí ještě luxusnějším. V tomto případě se ale vyřádila na Trabantu.

U nás jeden z nejznámějších automobilů druhé poloviny 20. století dostal kožený interiér několika barev. Excentrický vzor modrých károvaných sedadel doplňuje světlé lemování a černé opěrky hlavy z plastu. Modré kostky se ocitly i ve dveřích či na stropě, kde působí trochu divoce. Stejně odvážně vypadá nebeské zbarvení na palubní desce, kde jinak převažuje černá kůže s bílým prošitím. Přírodní potah si zasloužil také tříramenný volant značky Momo anebo hlavice řadicí páky.

Zbylé změny mají více praktickou funkci. I Žlutý Dana Přibáně cirkus by jistě ocenil nové vnější osvětlení LED a silnější motor o objemu 1,1 litru, který Trabant krátce dostával na samém konci konci výroby. Pohonná jednotka určená původně pro Volkswagen Golf prošla kompletní renovací a jejích 45 koní žene vpřed lehký Trabant více než dostačujícím způsobem. Převodové ústrojí pochopitelně pochází ze stejného zdroje.

Venkovní vzhled do značné ctí původní nápady designerů z NDR, Bulhaři se postarali o barevné akcenty na střeše a okolo středu plechových kol. Světle hnědý bakelit oživuje černé zhotovení některých plastů. Zvenku je to povedená modernizace, uvnitř je ale auto změněné skoro k nepoznání. Zda podle vašeho gusta, to už musíte posoudit sami.

Modernizovaný Trabant podle sofijského úpravce Vilner zevnitř skoro nepoznáte. Zvenčí se tradic drží více, ale i tak je patrné, že míří výš.

