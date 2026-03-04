Tuningová firma říká, že nejlepší BMW už tu byla, upravila minulou generaci špičkového modelu s motorem, který už nekoupíte
Tuningová firma říká, že nejlepší BMW už tu byla, upravila minulou generaci špičkového modelu s motorem, který už nekoupíte
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Je vážně smutné, pokud se za některými objektivně nejlepšími věcmi musíte vydat do minulosti. Anebo v tomto případě do bazarů. Pokud v nich ale vylovíte tento bavorák, Manhart vám jej vyladí na 711 koní, které z něj udělají luxusní raketu na druhou.
Pokud zatoužíte po německé limuzíně, můžete nadále volit mezi značkami Audi, BMW a Mercedes-Benz. Smutné ovšem je, že pokud v případě třícípé hvězdy nezvolíte třídu S v provedení Maybach, musíte zapomenout na dvanáctiválcový motor. Smutné je to hlavně v případě mnichovské automobilky, neboť ta je vcelku úspěšná se svými elektrickými modely a s flotilovými emisemi CO2 nemá problém. Proč tedy zabíjet beztak okrajově prodávané modely, za které navíc může loajální klientele účtovat nemalé peníze, jež je za ně zvyklá platit? A dnes by k tomu byla svolná o to víc, když alternativ jen ubývá.
Realita je bohužel jiná, v případě zájmu o dvanáctiválec tedy místo v showroomech s novými vozy musíte pátrat mezi ojetinami. Neznamená to ale, že byste se museli spokojit s kouskem, který už v dnešní době nemá co říci. Tuningová společnost Manhart dokonce říká opak a celkem s ní souzníme. Právě totiž představila novinku zvanou MH7 700, která je postavena na základech starší řady 7, jež se zvlášť ve faceliftovaném provedení generace G11 jeví jako komplexně povedenější auto než současné nevzhledné, vysoké a otylé provedení.
Manhart tak vozu dodal pouze karbonový čelní splitter, kryty zpětných zrcátek a spoiler na víku zavazadelníku. Došlo také na výměnu 21palcových litých kol Concave One i speciální lak, jakkoli zrovna v těchto ohledech se vaší fantazii meze prakticky neklamou. Zvláště když brzdy jsou sériové a vejdou se pod jakékoli ráfky v alespoň 20palcovém rozměru. A u karbon-keramiky snad ani nebude nutné jejich posílení, které by vykompenzovalo modifikace v motorovém prostoru.
Manhart se totiž řadě 7 podíval na turbodmychadla, stejně jako vyrukoval s vlastní řídicí jednotkou MHtronik Powerbox. Došlo také na příchod sportovního výfuku, který se stará o výraznější, al e pořád důstojný zvukový doprovod. Výkonově přitom vůz nemá daleko k supersportu. Motor V12 nyní dává místo standardních 610 celých 711 koní, zatímco v případě točivého momentu došlo na posun z 800 na 1 050 Nm.
Úpravce bohužel neupřesnil, jak moc tyto úpravy zamávaly s dynamikou, už výchozímu M760Li ovšem stačí 3,7 sekundy na zrychlení na stovku, s paketem M Driver's Package se pak dokáže rozjet až na 305 km/h. Pokud tohle posunete dál, dostanete místo luxusní rakety jen totéž na druhou. Díky Manhartu a sníženému podvozku si pak i v takovém tempu budete připadat jistěji, zatímco hnědou a béžovou kůží čalouněný interiér ve vás navodí pocity výjimečnosti. Jinak se ale architektura kabiny nemění, což v době laciných „vytabletovaných” interiérů znovu není na škodu.
Známa pak není ani cena celé konverze, Manhart ovšem zájemcům klidně prodá i jednotlivé modifikace. Komu tedy stačí sériový výkon, může si objednat pouze noblesnější interiér. Nebo sportovněji laděný exteriér. Tak jako tak je ovšem zjevné, že předchozí generace řady 7 stále neřekla poslední slovo. A jsme za to rádi, neboť zejména po designové stránce jsme stávajícímu provedení stále nepřišli na chuť. A to je na trhu už od roku 2022.
Předchozí BMW řady 7 se ve Wuppertalu dočkalo řady úprav, přičemž ty asi nejzajímavější jsou spojené s motorovým prostorem, kde je nyní ustájeno 711 koní. Foto: Manhart, tiskové materiály
Zdroj: Manhart
