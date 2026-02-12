Už se ví, kdo kupuje kýčovitá auta od Mansory. Policie vzala už několikáté, v uniformě jim to snad i sluší
Petr ProkopecPři pohledu na co pár týdnů odhalované že kreace nechvalně známé tuningové firmy se člověk musí drbat na hlavě s otázkou, kdo taková auta pořád dokola kupuje. No, minimálně jednoho jasného zákazníka bychom tu měli.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Zajímá vás, kdo kupuje bizarní auta upravená firmou Mansory? Pro odpověď nutně nemusíme opouštět Českou republiku, minimálně jeden zdejší zákazník je dobře známý nejen v automobilových kruzích. Jde o Richarda Chlada, který si před pár lety pořídil Mansory Conquistador. Tedy upravený Rolls-Royce Phantom. Firma se ovšem na limuzínu vrhla už před 18 lety, kdy její kreace ještě tolik nedráždily žaludek. A Chlad jí měl pořídit jako ojetou velmi levně.
Přesunout se můžeme do současnosti, kdy Mansory przní auta způsobem, která nezná mezí. I když se ve finále zdá, že některé úpravy nejsou až tak odpudivé. Stačí totiž, aby kupec zvolil trochu jinou barevnou kombinaci, než jakou u prezentačních kousků zvolila tuningová firma, a rázem může dokonce jít i o sympatické azto. Patrné je to třeba na Lamborghini Revuelto, které jsme si mohli představit v souvislosti s novým ambasadorem Mansory. Tím se stal pilot Formule 1 Esteban Ocon, který bude na své helmě tuto značku propagovat.
„Odměnou“ se mu pak stalo právě upravené Revuelto, které bylo vyvedeno v černé barvě, s níž kontrastují červené detaily. Na své poměry se tehdy Mansory drželo docela při zemi, ovšem i tak by člověk s vkusem raději zůstal u standardního provedení. Jakkoli se totiž úpravce na jedné straně trefil do podstaty Lamborghini, které je od počátku vizuálně hodně divoké, některé detaily přece jen moc povedené nebyly. Kriticky šlo pohlížet hlavně na hojné využití kovaného karbonu, který po vizuální stránce není zrovna úžasným materiálem.
Co se ovšem stane ve chvíli, kdy většinu karoserie pokryje lak? Jak jsme naznačili výše, rázem tu máme poměrně zajímavé auto. Ostatně se podívejte na přiloženou fotogalerii upravené Revuelto totiž zamířilo do dubajské policejní flotily, pročež se dočkalo bílé barvy a zelených grafických polepů. Neznamená to sice, že by najednou šlo o nejkrásnější auto na světě, ale pokud by třeba Oconův kousek dostal pět bodů z deseti, pak v tomhle případě jsme někde na osmičce. Běžně se Mansory pohybuje kolem nuly.
Pro dubajskou policii jde navíc už o čtvrtý vůz z produkce tuningové firmy, takže opravdu patří mezi její stále zákazníky. Dřív do svého vozového parku zařadila upravené Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Cullinan a Mercedes-AMG G63. Protože tyto vozy slouží jen k prezentačním účelům, nemělo by nás nakonec překvapit, že dubajští strážci zákona na rozdíl od Ocona zůstali pouze u modifikované karoserie. Pilot Formule 1 ovšem dostal nadělený i vyšší výkon z 1 015 na 1 070 koní. To vedlo ke zrychlení z klidu na stovku za 2,4 sekundy, tedy o desetinu rychleji než u série.
Upravené Revuelto nakonec nevypadá až tak špatně, co říkáte? Stačilo jen, aby kovaný karbon zakryla bílá barva a polepy dubajské policie. Foto: Mansory
Zdroj: Mansory
