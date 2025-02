Věřte nebo ne, ale otřesná Tesla Cybertruck může vypadat ještě hůř, stačilo ji půjčit Mansory. A co to jméno? dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Mansory

Německý úpravce je svými kontroverzními díly vyhlášený, přesto jsme nečekali, že vzhledu Cybertrucku zvládne ublížit. Ale překonal se a „dokázal” to, bizarní jméno je pak už jen provokativní třešinkou.

Před pár dny se tuningová společnost Mansory pochlubila modifikovaným Fordem GT. Ten má pomoci propagovat novou obuv značky Under Armour, načež se dočkal rozšířeného karbonového bodykitu a žlutého laku. Německý úpravce nejspíš zastává názor, že nic jako špatná reklama neexistuje, a proto i na své poměry šokoval víc, než bylo zdrávo.

Jakkoliv ale dokázal upravený Ford GT zvaný Le Mansory zahýbat žaludkem, ve srovnání s nejnovější kreací firmy bychom jej ještě mohli nazvat střízlivě vyhlížejícím. Tuneři si totiž aktuálně posvítili na Teslu Cybertruck, která patří mezi ta nejošklivější auta na silnici, je to v podstatě jen zdeformovaná krabice od bot na kolech. Přesto Němci její vizáž zhoršili natolik, že vám hrozí vážné poškození zraku.

Kreaci navíc dali jméno Mansory Elongation, čímž neodkazuje jen na Elona Muska, ale také na údajnou motivaci, se kterou si někteří takto obrovská auta kupují - v překladu to znamená Prodloužení, další kontexty snad nejsou třeba. Auto ve velké míře staví na karbonových panelech karoserie, které nahrazují původní ocelové. Je tak více než jisté, že elektrický pick-up přichází o jednu ze svých stěžejních výhod, neboť jakkoli jsou uhlíková vlákna velmi pevná, jsou také křehká, a tak třeba střelbě z pistole odolat nedokážou. Mansory se navíc rozhodlo, že inspiraci pro design nových panelů bude hledat u Lamborghini, které sice má taktéž ostré hrany, ovšem jinak jde o jiný svět.

Z toho důvodu veškeré úpravy působí jako pěst na oko. Velkou kuriozitou je pak nástavec, který má opticky prodloužit okenní linii. I z dálky je totiž patrné, že jde o faleš toho největšího kalibru. Stejně tak se můžeme podivovat nad přítomností zadních křidélek, které jednoznačně ovlivní využití korby. Již tak omezená využitelnost elektromobilu tedy ještě klesá, o což se starají i 26palcová litá kola s nízkoprofilovými pneumatikami milujícími jen hladký asfalt.

Úpravami prošel rovněž interiér, který vás zcela jistě přiměje začít si s Karlem G. zpívat Přijela pouť. Znovu totiž dorazil kovaný karbon, který takovému Lamborghini sice sluší, ovšem v případě Cybertrucku jde o velmi rušivý element. Spárován je pak s perforovaným koženým čalouněním, u kterého úpravce zvolil bílý, černý a limetkově zelený odstín. Dodává však, že barvy si může každý zákazník zvolit dle svého vkusu. Trochu nás udivuje, že toto slovo někdo ve firmě vůbec zná.

Po stránce mechanické ale již elektrický pick-up zůstává standardním, což ale hlavně majitelům vrcholné verze Cyberbeast až tak moc vadit nebude. Trojice elektromotorů totiž produkuje 857 koní, které se starají o zrychlení za méně než 3 sekundy. U vozu, jehož hmotnost přesahuje 3 tuny, je to vskutku působivé. Být ale zákazníky, rozhodně necháme posílit brzdy, neboť sebemenší ťukanec by nyní vyústil v ještě vyšší účet ze servisu než u standardního provedení.

Cenu modifikací Mansory nezveřejnilo, úpravce s nimi nicméně cílí hlavně na bohaté šejky ze Středního východu. To vlastně nepřekvapí, neboť jde o ten typ klientely, která se velmi ráda snaží svá auta odlišit od těch ostatních. Čím větší kontroverze u toho pak je, tím lépe pro ně, neboť jsou daleko více vidět. Mansory Elongation by se tak mohlo stát po stránce prodejní úspěšnou kreací, neboť vskutku otáčí krky s nemalým lupnutím. Ovšem rovněž je s ještě větším znechucením vrací zpět do původní pozice.

Pokud jste se dostali až sem, zjevně jste nedbali varování, že pohled na snímky Tesly Cybertruck upravené u Mansory může zacloumat nejen žaludkem. Foto: Mansory

Zdroj: Mansory

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.