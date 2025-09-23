Vrcholná Dacie dostala pořádný tuning, ve sportovním provedení vypadá skoro zlověstně
Petr ProkopecUž tovární design tohoto auta nepostrádá výraz, takže německý úpravce zrozený z oficiálního dealera Dacií měl o to snadnější cestu k dosažení solidní vizuální dramatičnosti. Komu by byla cizí, pro toho je tu i jemnější offroadová modifikace.
Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek
Vrcholná Dacie dostala pořádný tuning, ve sportovním provedení vypadá skoro zlověstně
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Už tovární design tohoto auta nepostrádá výraz, takže německý úpravce zrozený z oficiálního dealera Dacií měl o to snadnější cestu k dosažení solidní vizuální dramatičnosti. Komu by byla cizí, pro toho je tu i jemnější offroadová modifikace.
Pokud se některá ze současných automobilových značek stala v posledních letech pro koncové zákazníky pomalu modlou, pak to musí být Dacia. Rumunská automobilka drží míru elektrifikace na uzdě, stejně jako do svých aut zbytečně nepěchuje drahé nesmysly. Jakkoli tedy i ona musela zareagovat na stále vyšší ceny materiálů na vstupu a nespočet eurounijních regulací, její auta jsou pořád relativně dostupná. Ostatně na základní Sandero vám stačí 335 tisíc korun, při započtení různých slevových akcí a slev se dostanete ještě citelně níž. Není tak divu, že se z tohoto hatchbacku stal nejprodávanější model Evropy.
V žebříčku deseti nejúspěšnějších aut starého kontinentu má Dacia navíc i Duster, její vozy tak míří ke stále většímu množství privátních zákazníků. Jakkoli ale pro rumunskou značku je to dobrá zpráva, pro její klienty již méně. Spousta lidí má totiž přirozenou touhu vyčnívat z davu. A takoví nejsou potěšeni, když si prakticky stejný vůz, jaký si pořídil, koupí i devět z devíti sousedů v ulici. O to překvapivější může býz, že jindy hyperaktivní tuningové firmy jako kdyby na Dacii zapomněly.
Není to ovšem až tak podivné, neboť pokud kupujete jedny z nejlevnějších vozů na trhu, obvykle se očekává, že nebude dále utrácet za dodatečné úpravy. Jenže svět se v posledních pár letech změnil, a Dacia tak neláká už jen klientelu s omezeným rozpočtem, ale i zákazníky, kteří dříve nakupovali u značek, u kterých si to nově nemohou dovolit. Stále ovšem nežijí od výplaty k výplatě, načež na sobě nechtějí jen šetřit, ale rádi by sáhli po pár specifických prvcích.
Německá společnost Carpoint, původní oficiální dealer rumunské značky, to pochopil a dnes se na vozy Dacie specializuje i jako úpravce. V minulosti přišla s některými dílčími úpravami, které mezi klientelou rumunské značky vzbudily rozruch. To nakonec vedlo ke stvoření zcela nové divize Redust, která se soustředí už jen na tuningové komponenty. Jejím prvním dílem byl Duster (odtud také její docela vtipné dvojsmyslné jméno), který se dočkal dvou modifikací Sport a Off-Road. V obou případech pak šlo o instalaci nového bodykitu a kol, které se zaměřily na silnici či terén.
Nyní na totéž dochází také u vrcholného rumunského modelu, tedy SUV Bigster. Pokud ten skončil ve vašem hledáčku či rovnou garáži, můžete jej jaksepatří vyšperkovat, a to znovu ve sportovním či off-roadovém stylu. Bodykit tvořený pokaždé nástavcem na kapotě, výraznějšími bočními prahy a kryty zadních bočních oken je pokaždé stejný, v případě varianty Off-Road jej ale doplňují 16palcová kola s terénními pneumatikami, ochranná lišta předního nárazníku, střešní zahrádka a zvýšený podvozek.
U provedení Sport lze naopak volit z litých 19- nebo 20palcových kol, kterým může společnost dělat laděný výfuk. Ceny nejsou vyloženě lidové, třeba za nástavec kapoty musíte dát lehce přes 18 tisíc korun. A zmiňované dvacítky stojí dokonce 50 tisíc Kč. Na druhou stranu, plně upravený Bigster s výbavou Extreme a 131 spalovacími koňmi pod kapotou může být váš za 880 tisíc korun, zatímco standardně stojí 691 900 Kč.
I klientela Dacie tedy může dát úpravcům vydělat, jakkoli nepočítáme, že by si modifikovaný Bigster koupily mraky zákazníků. Ostatně velké SUV je pro tradiční klientelu velkým soustem už v základu. Ale znovu - moderní Dacie kupují i mnozí dřívější zákazníci VW a spol., a ti si mohou dovolit aspoň trochu vyhodit z kopýtka.
Dacia Bigster se dočkala vcelku razantní tuningové proměny, která jde sportovním či off-roadovým směrem. V ani jednom případě nemusíte takovým autem zadlužit i své potomstvo. Foto: Carpoint, tiskové materiály
Zdroj: Carpoint
Bleskovky
- Jediný déšť proměnil parkovací garáž v jezero, naráz zničil přes 270 i vzácných a cenných aut
včera
- Požár kamionu převážejícího supersporty pohřbil auta za víc jak 30 milionů, z většiny nezbylo vůbec nic
21.9.2025
- Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit
20.9.2025
Nejnovější články
- Stav 10 let starého VW Tiguan sebral německému mechanikovi slova z úst, musel o tom natočit video
před 3 hodinami
- Nejnovější Kia spíš než pohonem odrazuje vzhledem, který mohou milovat jen její tvůrci, však pak zabíjí cenou
před 4 hodinami
- Vrcholná Dacie dostala pořádný tuning, ve sportovním provedení vypadá skoro zlověstně
před 6 hodinami
- Porsche říká, že hledá cesty, jak nabídnout víc 911 s manuálem hned poté, co ho vzalo téměř všem verzím
před 7 hodinami
- Čínský soupeř Škody Octavia se ukázal v nové generaci. Na ještě větší auto za 250 tisíc Kč působí až magicky krásně
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Politický koutek 09.23. 18:50 - řidičBOB
- Onboard videa 09.23. 18:46 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 09.23. 15:23 - Předseda
- Jaké auto doporučíte do 700 tis.? 09.23. 15:11 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 09.22. 16:34 - Brus
- Auto kolem 500tis.Kč 09.22. 13:25 - M.Z.
- BMW Divize 09.22. 10:35 - pavproch
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 09.21. 22:12 - Truck Daškam