Z obézní obludy, jakou je nové BMW M5, zvládnou udělat něco ještě horšího asi jen u tohoto úpravce

Nová M5 je technicky zpackané auto, jehož nesmyslná podstata ovlivnila jak design, tak klíčové technické parametry. U Mansory nenapravili ani jedno, naopak tento bavorák učinili ještě odpudivějším.

Na adresu nového, plug-in hybridního BMW M5 prší kritika tak moc, že Mnichov musí být z poloviny pod vodou. Problémem není pouze hmotnost vysoká tak, že se zní dělá špatně i přežívajícím členům Maxim Turbulenc, ale i vzhled. Sedan i kombík totiž jako zavalité působí již na první pohled, koneckonců s výškou 1 509 milimetrů jsou jen o trochu nižší než Škoda Kamiq, což je malé SUV. Oproti němu jsou pak sice delší i širší, to však na celé věci nic nemění. Spíš je tím dojem obrovské obludy umocněn.

Automobilka se zatím chlácholí dobrými prodeji, ale k tomu můžeme jen zopakovat, že to z dlouhodobého hlediska nic neznamená. A vsadili bychom zas jednou slušný balík na to, že prodeje časem uvadnou a tahle M5 do historie jako poklad vyhledávaný sběrateli nevstoupí. M5 má dost loajálních kupců, kteří bez váhání objednali zas. A jejich řady jen rozšířilo doplnění nabídky o kombík. Spousta z těchto i dalších případných zájemců ale časem zjistí, že tohle není „ta M5”, že je to spíš jakási variace na nikdy nepostavenou M7, jejíž dlouholeté udržení při životě bude kvůli hybridnímu pohonu nesmírně nákladné.

Pro M5 G90 prostě nehoříme, nyní ale došlo na něco, co tovární provedení tohoto auta hází do aspoň trochu lepšího světla. M5 totiž prošlo dílnou společnosti Mansory, a jak asi již tušíte, výsledek znovu zahýbe vaším žaludkem. A možná více než to, tuningová firma totiž překonala sama sebe a pustila do světa možná nejodpornější kreaci, jakou kdy stvořila. Vlastně by nás ani nepřekvapilo, kdybyste aktuálně začali hledat rozžhavený drát, který si následně strčíte do oka.

Může se zdát, že přeháníme, ale schválně se podívejte na přiloženou fotogalerii. Mansory se znovu rozhodlo použít kovaný karbon, který možná je lehký a pevný, ovšem o pastvu pro oči se nejedná ani v nejmenším. Je proto třeba, aby s ním výrobci toho kterého vozu počítali již od začátku a přizpůsobili mu celkové pojetí. Jinak se rázem jedná o pěst na oko. Mansory navíc k tomuto materiálu přistupuje ve stylu hollywoodských scénáristů, tedy čím více ho použije, tím líp.

Uhlíková vlákna tak najdeme na nástavci čelního nárazníku a splitteru, kapotě motoru, bočních prazích, střešním křídle, spoileru na víku zavazadelníku či difuzoru. Mansory je považuje za součást své odtučňovací kůry, stejně jako třeba 22palcová kovaná kola, která jsou asi jediným prvkem, na který lze pohlédnout se zalíbením v oku. O kolik však klesla oficiální hmotnost, která se zastavila na šílených 2 445 kilech? To úpravce již nezmiňuje, o mnoho tedy nepůjde, pokud vůbec o něco.

Je totiž třeba si uvědomit, že jakkoliv Mansory pracovalo s karbonem, v mnoha ohledech jím nenahrazovalo třeba plechařinu či sklolaminát, nýbrž M5 ověsilo dodatečnými komponenty jako vánoční stromeček. Zvětšení velikosti kol pak pro změnu negovalo jakékoli odlehčení ráfku. Ve finále tak vůz může na vahách ukázat ještě vyšší číslo než v sérii. I kdyby ale zamířil opačným směrem, o mnoho to nebude. Přeplácanou obludou ovšem upravené BMW bude tak jako tak.

Zjevně i proto se Mansory rozhodlo, že alespoň pár lidí bez vkusu zkusí zaujmout motorovým prostorem. Výkon hybridního ústrojí byl totiž úpravou 4,4litrového osmiválce navýšen na 850 koní. To jistě není málo, s celým stádem lze ovšem počítat jen při plně nabitých bateriích. Úpravce nicméně tají také dynamiku, v případě podvozku pak naznačuje, že teprve probíhá vývoj a na případné snížení světlé výšky se zákazníci teprve mohou těšit.

BMW M5 prošlo tuningem, který jeho vzhled nezlepšil, právě naopak. Úpravce by proto možná spolu s fotkami měl zmiňovat i varování, že již jediný pohled na ně může vést k vážnému poškození zraku. Foto: Mansory

