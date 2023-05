Z přehlížené ošklivky drsnou krasavicí. Nová Toyota Prius ukázala s prvním tuningem svou temnou stranu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Po dekády to bylo jedno z nejošklivějších aut, které dokázalo zaujmout leda svou technikou a efektivitou. A s tuningem vypadalo snad až směšně. Poslední generace Priusu je ale rázem atraktivním vozem a dodatečné úpravy tuto změnu jen podtrhují.

Tento týden má premiéru již desátý díl Rychle a zběsile. Čím dál tím více oteklý Vin Diesel navíc nedávno naznačil, že finále celé ságy nakonec nebude rozděleno na dvě, nýbrž na tři části. Není to však až tak překvapivé, neboť Strážci galaxie jsou minulostí a herci tak zůstal jediný projekt, který jej finančně sytí. Že tedy tuto krávu bude dojit do poslední kapky mléka, je pouze logické. Otázkou je, zda mu to ale okolnosti nakonec dovolí. Rozpočet série totiž leze neustále nahoru, zatímco tržby klesají. První recenze pak navíc desátý díl považují za ještě větší hloupost než tragickou devítku.

My se nicméně dnes vrátíme ke trojce, ve které se Diesel mihnul pouze na pár sekund v závěru. Výlet do Tokia měl být vítaným zpestřením, neboť série se přesunula od závodů na čtvrtmíli k drifterským kláním. Výsledek sice neodpovídal původním plánům tvůrců, japonskou scénu nám ale přiblížil pěkně. A právě v tomto duchu budeme nyní pokračovat. Jízda bokem je totiž v zemi vycházejícího slunce hodně oblíbená, což má nemalý vliv také na vzhled a nastavení mnoha tamních aut.

Asi nejmarkantnější na celé věci je negativní odklon kol. S jeho pomocí jsou sice běžné smyky povýšeny na spektakulární drifty, ovšem za cenu horší akcelerace, decelerace nebo opotřebení pneumatik. Ty jsou sjížděny nerovnoměrně, přičemž zasažena je hlavně vnitřní styčná plocha. Aby ta zajistila alespoň nějakou přilnavost, jsou majiteli takto upravených aut používána mnohem širší kola i pneumatiky, než je tomu v sérii. Původní sady si nicméně vlastníci musí ponechat, jinak neprojdou technickými kontrolami.

V duchu drfiterské kultury i série Rychle a zběsile byla aktuálně upravena pátá generace Toyoty Prius. Prius jako takový je symbolem nudy a vizuální neatraktivity, pětka je ale nepochybně tou nejhezčí v historii, vlastně je poprvé hezká. A společnost T-Demand ji pak s pomocí nových ramen, těhlic a tlumičů Pro Damper přiblížila k zemi jen na pár milimetrů. Veškeré mimotovární komponenty jsou navíc lakovány oranžovou barvou, aby tak každý měl ihned jasno, že nejde o sérii. Stejný odstín mají i třmeny brzd, jenž mohou být až šestipístkové, zatímco u kotoučů lze sáhnout po průměru až 380 mm.

Další úpravou je onen negativní odklon kol vpředu i vzadu, což v kombinaci se spuštěným vzduchovým podvozkem vytváří zajímavý efekt. Na první pohled se zdá, že firma T-Demand přistoupila také k úpravám karoserie, ta je ale zcela standardní. A stejně tak je na tom i pohonné ústrojí. Japonci přitom mohou volit mezi hybridní jedna-osmou a plug-in hybridním dvoulitrem, přičemž druhá zmíněná jednotka může nabídnout až 223 koní.

Ve srovnání s předchozí generací se jedná o nemalý nárůst, čas potřebný ke zdolání stovky se tak snížil z někdejších 10 sekund na pouhých 6,6 s. Tedy v sérii, onen negativní sklon kol měl v tomto případě ne zrovna pozitivní dopad. Data spojená s akcelerací nicméně tuningová firma již nezmiňuje. Protože však forma v mnoha případech převažuje nad funkcí, T-Demand nejspíše může počítat s dostatkem zákazníků, kteří kromě dynamiky ochotně oželí i komfort.

Prius přiblížený k zemi zdůrazňuje vizuální proměnu této Toyoty s její pátou generací, jako by ukazoval její temnou stranu. Foto: T-Demand

