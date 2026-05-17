Zbrusu nový crossover z líhně VW Group dostal pětiválec s výkonem přes 600 koní, je pořád rok 2026

před 2 hodinami | Petr Prokopec
Jestli jsme letos něco opravdu nečekali, pak je to tohle. Zatímco u Audi se svým ikonickým motorem končí, přesto mu nenadělili o moc víc než standardních 400 koní, jiná koncernová značka si díky spojení s dvorním tunerem ABT povyskočila mnohem výš. Výsledkem je až 635 kobyl a maximálka přes 300 km/h.
Před dvěma měsíci přišlo Audi s edicí RS3 Competition Limited. Ta vznikne v 750 kusech, přičemž každý bude startovat na 2,65 milionu korun. Tedy zhruba o „mega” výš než standardní provedení. Jde totiž o rozlučku s ikonickým 2,5litrovým pětiválcem, který s největší pravděpodobností z nabídky značky nadobro zmizí, jakkoli typický pro nic je. Němci ovšem na motor ani nesáhli, nechali ho ve standardním stavu. Znamená to, že na všechna čtyři kola míří 400 koní. To samozřejmě není málo, ovšem když posíláte na věčnost motor, který vás po mnoho dekád definoval, logicky by to mělo stát za to.
Jiná odnož koncernu VW k věci naštěstí přistoupila jinak. Poněkud dramatičtější rozlučku s tímtéž pětiválcem uspořádala Cupra ve spolupráci s dvorním tunerem celého koncernu, firmou ABT Sportsline. Té byla svěřeno 30 kusů Cupry Formentor VZ5, jejíž 2,5litrový pětiválec je standardně naladěn na 390 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu, aby Audi nelezl do zelí. Cupra sama s tím nic nenadělá, v případě spojení s ABT si s tím ale hlavu zjevně lámat nemusela.
V Německu tedy pohonné jednotce dodali nové turbo, mezichladič a dokonce i vstřikování vody s metanolem, které zajišťuje lepší chlazení. Výsledek je více než impozantní, dva-pětka totiž nyní produkuje až 635 koní a 700 Nm. Tedy o víc než půlku větší čísla než v sérii. Nepřekvapivě tak došlo na zvýšení maximální rychlosti z 250 na 300 km/h, kdy navíc zasahuje elektronický omezovač - bez něj by Cupra pokračovala ještě mnohem dál, ostatně okolo 300 km/h jede i bez této úpravy. Zrychlením na stovku se pak úpravce bohužel nepochlubil, výchozí provedení však k akceleraci potřebuje 4,2 s. S 635 bujarými kobylami se ale majitelé dostanou někam ke třem sekundám.
Jen u pohonného ústrojí však tuningová firma nezůstala. Nový je tak i podvozek, který profituje ze stavitelných tlumičů a tužších stabilizátorů. ABT dodává, že vůz ladil na Nordschleife, aby majitelé skutečně mohli využít jeho plný potenciál. V tomto směru je ale trochu překvapivé, že úpravce nezmiňuje o posílení brzd, vzhledem k zachování decentního vzhledu ale nepřekvapí zachování standardních 20palcových kovaných kola, která si ponechal i tradiční bronzový nádech.
I další vzhledové novinky jsou tak symbolické. Došlo pouze na namontování výraznějšího střešního spoileru, zatímco přední a zadní nárazník počítají s přidanými „žebry“. Dovnitř se pak nastěhovaly jen speciální koberečky, kterým dělá společnost nové tlačítko systému start-stop. To je ale vše. Na jaké peníze pak upravený Formentor vyjde, ABT již neupřesnil. Láci ale nečekejme, oněch 30 exemplářů si lidé zřejmě rozeberou i za neskromnou cenu snadno blízkou té náležící rozlučkové RS3.
Formentor VZ5 již v sérii disponuje 390 koňmi. Cupra se ale ve spolupráci s německým úpravcem s 2,5litrovým pětiválcem loučí důstojněji než Audi a jeho výkon byl navýšen až na 635 kobyl. To už je síla. Foto: ABT Sportsline
Zdroj: ABT Sportsline
