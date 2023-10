Zlatá éra tuningu je definitivně u konce, další slavný německý úpravce zkrachoval před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Carlsson

Stalo se tak souhrou více faktorů, regulatorní překážky Evropské unie se ale staly těmi rozhodujícími. Po společnostech jako Hartge, 9ff, Gemballa, SpeedArt či nepřímo i Alpina se tak alespoň pro tuto chvíli zavírá voda také za firmou Carlsson.

„Časy jsou zlé, Kamile,“ zahlásil dnes již bohužel zesnulý Jean-Paul Belmondo v nesmrtelné krimi komedii Policajt nebo rošťák. Jeho slova dnes platí víc než před několika dekádami, zvláště pokud je budeme směřovat k automobilové branži. Ta prochází zásadními změnami, které tlačí především politici. Ti totiž došli k názoru, že pomalu za veškeré světové problémy mohou spalovací motory. A proto je hodlají nahradit elektromobily, které nemají výfuk a tudíž nemohou do atmosféry vypouštět vůbec nic.

Kdokoli soudný vám k tomu pochopitelně řekne, že to je úplný nesmysl. Doprava se na celkových emisích podílí jen v minimální míře, přičemž elektromobily mohou vést i k větším škodám než k užitku. Stačí si jen uvědomit, že vyžaduje rozsáhlé přebudování infrastruktury a vznik zcela nových zdrojů energie, nemluvě o výrobě samotných aut. Zdravý rozum ale jako by v některých sférách společnosti ztratil místo.

Bující regulace se ovšem nestarají jen o těžkosti automobilek a jejich zákazníků, významné slovo mají i v devastaci tuningové scény. Je to podobné jako v jiných částech automobilového světa - přímo nezakázal nikdo nic, ale pokud se dnes s takovou vehemencí řeší vliv kdejaké prkotiny na spotřebu paliva resp. emise CO2, je o mnoho těžší přicházet s řešeními, která obstojí před všemi požadavky, budou k něčemu dobrá a nebudou stát nesmyslné peníze. Anebo nezpůsobí kupcům opletačky s úřady. To všechno zahání tuning do kouta a v posledních letech se zdá být na smrtelné posteli.

Je to už opravdu roky trvající trend, zejména slavné německé firmy ale krachují jedna po druhé. Za uplynulou dekádu jsme byli svědky odchodu společností jako 9ff, SpeedArt. Gemballa nebo Hartge, v podstatě ani Alpina, která se tváří jako samostatný výrobce, dále nepřežije a stane se podznačkou BMW. Některé z nich se vrátily v podobě nových společností, jiné ne, my dnes zůstaneme u společnosti Hartge. Tu již v roce 1971 založili bratři Herbert a Rolf Hartgeové, sama ale zkrachovala v roce 2019. Druhý zmíněný nicméně v oboru fungoval dál, neboť s dalším sourozencem Andreasem v roce 1989 položil základ tuningové firmy Carlsson, která se pro změnu specializovala na Mercedesy. Ovšem i ta nyní po léta trvajících těžkostech vyhlásila bankrot.

Carlsson se skutečně na hraně pohyboval delší dobu. Hartgeové společnost pojmenovanou po švédském závodníkovi Ingvaru Carlssonovi prodali již v roce 2007, tehdy byly věci ještě v pořádku, nový majitel (hongkongská firma Zhongsheng Holding) ji však dlouho nad vodou neudržel a o osm let později byl nucen ji sám prodat. Novým majitelem se stalo korejské Sambo Motors, které zkusilo nabídku vytuněných Mercedesů doplnit modifikovanými Hyundai a Kiou. Ale neuspělo.

Momentálně tak Sambo Motors nechalo Carlsson padnout, vyhlásilo bankrot a podobně jako třeba v případě 9ff se jedná už jen o možném prodeji práv na ochrannou známkou někomu jinému, kdo by v oboru zkusil štěstí. Pochybujeme, že se to někomu povede, zlatá éra tuningu je podle všeho minulostí. Snad jen bratři Hartgeovi z ní ovšem mohou žít dál - podobně jako Alpina dál pečují o někdejší legendy. Mezi ně patří třeba C25, který dorazil v roce 2010 se 764 koňmi pod kapotou a který si můžete prohlédnout níže ve fotogalerii.

C25 vznikl v pětadvaceti kusech, přičemž všechny pod kapotou disponovaly dvanáctiválcem naladěným na 764 koní a 1 150 Nm točivého momentu. Upravený Mercedes-Benz SL přitom zvládal stovku za 3,7 sekundy a dosahoval nejvyšší rychlosti 355 km/h, což jsou dodnes působivé hodnoty. Foto: Carlsson

Zdroj: AMS

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.