1 z 9 vzácných aut s turbínovým pohonem někdo koupil hned, jak se objevilo v prodeji

/ Foto: Hyman

Málokoho by dnes napadlo, že auto je možné pohánět nejen pístovým nebo elektrickým motorem, ale i turbínou. A že dokonce vznikla celá série takových vozů, které najely přes 1,6 milionu km. Jedno z nich bylo krátce na prodej.

Před pád hodinami jsme mohli zavzpomínat na Jaguar C-X75, který nakonec oklikou zamíří do výroby. Už u toho nebude Jaguar, místo toho jde o projekt podnikatele Tibora Baka, který na palubu přizval autora původního vozu, designéra Iana Calluma. Zachován by díky němu měl být unikátní pohon pomocí čtveřice elektromotorů živených spalovací jednotkou, byť zřejmě nepůjde o turbínový motor, nýbrž spíše o atmosférický desetiválec.

I kdyby ale ani tentokrát nedošlo na stroj s plynovou turbínou, svět už jednou pro vždy o takový vůz ochuzen nebude. Automobilová branže koketovala s turbínovým pohonem už dávno - již v závěru 30. let minulého století se tomuto pohonu začal věnovat Chrysler. Ten v následujících dekádách vypustil na silnice celou řadu prototypů, vrchol snah pak přišel v roce 1963, kdy světlo světa spatřil model Turbine Car.

Designově fascinující stroj na mnoha místech odkazující na tvary turbíny vznikl v pětapadesáti kusech, nicméně v pěti případech šlo o ryze vývojové exempláře. Zbývající padesátka se pak dostala do rukou veřejnosti, přičemž v od října 1963 do ledna 1966 se za volanty vystřídalo 203 řidičů, kteří ve 133 amerických městech a jejich okolí najeli více než 1,6 milionu kilometrů. Automobilka tak měla k dispozici obrovskou porci dat ohledně komfortu, dynamiky, spotřeby i spolehlivosti. Zatímco v prvních dvou ohledech byly vozy s turbínou hodnoceny pozitivně, ve zbylých dvou tomu bylo přesně naopak.

Ukončení programu tak na sebe nenechalo dlouho čekat, přičemž Chrysler stáhl veškeré vozy z oběhu a všechny kromě devíti nechal sešrotovat. Automobilka si přitom původně ponechala tři exempláře, aktuálně však vlastní už jen dva, které jsou vystaveny v Muzeu Waltera P. Chryslera v Michiganu. Do dalších amerických muzeí pak zamířilo i pět dalších kousků, pouze dva tak nakonec skončily v soukromých rukou. Jeden z nich vlastní Jay Leno, druhý byl součástí tzv. Kleptzovy kolekce.

Frank Kleptz zemřel již v roce 2010, přičemž jeho rodina od té doby pozvolna rozpouští někdejší úctyhodnou sbírku více než 60 automobilových legend. Děje se tak plně v souladu s životním přístupem tohoto nadšence, který vždy tvrdil, že „auta byla zrozena proto, aby jezdila, nikoliv aby stála a někdo se na ně díval“. Proto Kleptz neváhal a osobně závodil s mnohými vozy ze své kolekce, z nichž některé měly vyšší cenu než zbytek startovního pole.

Je nicméně jisté, že Chrysler Turbine Car rozhodně nebyl mezi kousky proháněnými po okruzích. Jeho pohonná jednotka sice zvládala točit neskutečných 60 tisíc otáček, ovšem v té chvíli vůz dosahoval maximálně tempa 193 km/h. Udávaná nejvyšší rychlost činila 228 km/h, a to navzdory 130 koním pod kapotou. Dostupnosti výkonu ale jistě prospělo 576 Nm točivého momentu, sprint na stovku pak trval 12 sekund.

Je otázkou, kolik z najetých 40 688 mil (65 435 km) má na kontě Kleptz, odpověď se ale nejspíše již nedozvíme. Dá se ale předpokládat, že nové již nepřibydou, a to přesto, že vůz byl prodán novému majiteli. Informuje o tom v tiskové zprávě společnost Hyman, která je hrdá na to, že auto prodala prakticky ihned, co jej nabídla k prodeji. V nabídce se ohřálo jen pár dnů a byl nebylo zveřejněno, za jakou cenu někdo koupil, muselo jít bezesporu alespoň o desítky milionů. Hyman uvádí, že současně nabízí i rezervní turbínový motor a jen ten samotný je nabízen za 100 tisíc dolarů (cca 2,2 mil. Kč).

Můžeme pak už jen dodat, že onen úchvatný design vozu měl na starosti Elwood Engel, zatímco o výrobu se postarala italská karosárna Ghia a finální seskládání vozu padlo na Chrysler. Ten ve vývoji turbínových motorů pokračoval i v 70. letech, mimo jiné díky grantům organizace EPA. Jelikož však vždy dospěl k jedinému, tedy k nadměrné spotřebě, která byla problémem již na počátku programu, nakonec vše definitivně ukončil. Éru turbínových aut tak připomíná jen oněch devět vozů.

Tento Chrysler Turbine Car je jedním z pouhých devíti dochovaných exemplářů. A zatímco sedm aut má své místo v amerických muzeích, dvě jsou součástí soukromých kolekcí. Jedna patří Jay Lenovi, druhá pak novému a prozatím anonymnímu majiteli, který jej koupil ihned, jakmile se objevilo v nabídce. Foto: Hyman

Zdroj: Hyman

Petr Prokopec